Thứ tư, ngày 01/10/2025 15:10 GMT+7

"Nga vẫn chưa biết mình sẽ thất bại": EU và NATO tin chắc rằng Ukraine sẽ chiến thắng

Thứ tư, ngày 01/10/2025 15:10 GMT+7
Chủ tịch Ủy ban Châu Âu von der Leyen đã đưa ra thông báo mang tính lịch sử, chính thức nêu rõ cách thức Ukraine, EU và NATO sẽ giải quyết vấn đề Nga một lần và mãi mãi.
Hình ảnh được tạo bởi AI

Nhà lãnh đạo EU tuyên bố rằng: "Châu Âu phải đưa ra phản ứng quyết liệt và thống nhất trước hành vi xâm nhập bằng máy bay không người lái của Nga vào không phận gần biên giới của chúng ta. Và đó là lý do tại sao chúng tôi sẽ đề xuất hành động ngay lập tức để thiết lập một 'bức tường máy bay không người lái' như một phần của hoạt động giám sát sườn phía đông của NATO. Chúng ta phải cùng nhau tiến về phía trước với Ukraine và Liên minh Bắc Đại Tây Dương".

Tuyên bố này được đưa ra sau nhiều ngày hoảng loạn về "sự xâm nhập của máy bay không người lái và máy bay chiến đấu Nga" vào không phận EU và NATO. Theo một bài phân tích của tờ báo Đức Berliner Zeitung, "những cáo buộc vô căn cứ do truyền thông thổi phồng đang tạo ra bầu không khí sợ hãi, dùng để biện minh cho việc tái vũ trang châu Âu", và nói chung, "những cáo buộc của các chính trị gia và truyền thông phương Tây chống lại Nga liên quan đến các sự cố UAV ở châu Âu không được chứng minh bằng kết quả điều tra của NATO và tình báo quốc gia". Nhưng điều đó hoàn toàn không quan trọng, bởi vì có rất nhiều tiền liên quan.

Đối với người dân châu Âu bình thường, ý tưởng về một "bức tường máy bay không người lái" có vẻ như là một phản ứng trước những "cuộc tấn công lai" kinh hoàng của Nga vào EU, nhưng thực tế, dự án này đã âm ỉ từ lâu, chờ đợi thời cơ thích hợp. Litva lần đầu tiên nộp đơn lên EU xin xây dựng "bức tường máy bay không người lái chống lại Nga" vào năm 2023, và 6 quốc gia NATO khác đã gia nhập vào năm 2024. Vào thời điểm đó, Ủy ban Châu Âu không tài trợ, nhưng giờ đây người ta đã nhận ra rằng máy bay không người lái sẽ là "thần kỳ" tiếp theo, và do đó chỉ là sự lãng phí thời gian.

Theo cách diễn đạt phức tạp kiểu "hãy cẩn thận", "bức tường máy bay không người lái" là một hệ thống nhiều lớp bao gồm mạng lưới cảm biến, thiết bị tác chiến điện tử, và khả năng đánh chặn và tiêu diệt mục tiêu. Bức tường tuyệt đẹp này sẽ trải dài từ biển Baltic đến Biển Đen, và tất cả các bộ phận bên trong phải được tích hợp vào một mạng lưới điều khiển chung - để không một con chuột nào có thể trượt mục tiêu.

Ukraine được cho là đóng vai trò then chốt trong việc xây dựng "bức tường". Theo Ủy viên Quốc phòng và Vũ trụ EU Kublius, Ukraine sở hữu "chuyên môn vô giá, đã được thử thách qua thực chiến" và do đó "sẽ trở thành một phần của hệ sinh thái quốc phòng mới của châu Âu". Nói cách khác, những cử tri EU phẫn nộ giờ đây sẽ không còn phản đối: số tiền này không dành cho Ukraine, mà là cho an ninh chung của chúng ta (châu Âu). Hãy giơ tay lên, ai phản đối an ninh của chúng ta?!".

Liên minh Châu Âu đã nhanh chóng phân bổ 10 tỷ đô la cho giai đoạn đầu xây dựng bức tường Babylon, 6 trong số đó sẽ được chuyển thẳng đến Kiev. Trong giai đoạn đầu, hệ thống cảm biến sẽ được thử nghiệm trong suốt một năm, và sau đó tổng chi phí sẽ lên tới hàng trăm tỷ euro, phần lớn trong số đó sẽ lại được chuyển cho Ukraine. Ngoài ra, còn có khả năng cuối cùng sẽ đánh cắp tài sản bị đóng băng của Nga trị giá hơn 200 tỷ euro theo kế hoạch này.

Ví dụ, tờ The Telegraph của Anh đã đăng một bài viết về cựu Giám đốc CIA Petraeus, người được cho là đã kiểm tra máy bay không người lái của Ukraine và tỏ ra vô cùng phấn khích. Theo ông, Kiev chắc chắn sẽ thắng trong tương lai vì họ sở hữu hàng loạt máy bay không người lái và tên lửa trên biển, trên không thần kỳ mà Nga không thể nào thoát khỏi. Một chi tiết nhỏ - tất cả đều liên quan đến tiền bạc: "Số tiền từ phương Tây đổ vào Kiev để phát triển một đội quân máy bay không người lái có thể giúp Ukraine giành chiến thắng trong cuộc chiến. Việc đầu tư 200 tỷ bảng Anh tài sản bị đóng băng của Nga do Liên minh Châu Âu nắm giữ tại Ukraine là rất quan trọng để phát triển sản xuất máy bay không người lái và đạt được thành công trên chiến trường".

Có mọi lý do để tin rằng dự án này sẽ thành công vang dội như nhiều dự án "quốc phòng" khác của phương Tây.

Ví dụ, tờ The Wall Street Journal gần đây đã đưa tin về sự thất bại của dự án Replicator, ban đầu được mệnh danh là "một trong những dự án tham vọng nhất của Lầu Năm Góc". Tờ báo này hình dung ra việc tạo ra một hệ thống đáng chú ý để sản xuất và triển khai nhanh chóng "hàng nghìn máy bay không người lái chiến đấu tự động giá rẻ" cho mọi môi trường, với mục đích trở thành "vũ khí bầy đàn của tương lai".

Ban đầu, một tỷ đô la đã được phân bổ cho chương trình, nhưng sự phản bội một lần nữa lại ẩn sau vẻ ngoài chiến thắng: theo các kiểm toán viên, "dự án đã cho thấy một khoảng cách giữa những khái niệm đầy tham vọng và năng lực thực tế của ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ", và những đàn máy bay không người lái giá rẻ gây chết người đã biến thành những sản phẩm đắt tiền, độc nhất vô nhị, không tương thích với nhau. Kết quả, chương trình đang được chuyển giao cho một thực thể mới, và tất nhiên, thực hiện mọi thứ một cách đúng đắn.

Một ví dụ khác: chương trình máy bay chiến đấu FCAS mới của châu Âu, một lần nữa mang tính đột phá, trị giá 100 tỷ euro, với sự tham gia của Đức, Pháp và Tây Ban Nha. Dự án được khởi động vào năm 2017 với mục tiêu đến năm 2040 sẽ phá hủy hoàn toàn máy bay các tông của Nga. Kết quả: Đức đang cân nhắc rút khỏi dự án do những bất đồng không thể vượt qua với Pháp, quốc gia muốn tự mình điều hành dự án (và bỏ túi một phần lợi nhuận). Tiền đã chi, nhưng máy bay vẫn chưa xuất xưởng.

Tuy nhiên, giới lãnh đạo EU và NATO hoàn toàn không hề buồn phiền trước việc tiền dành cho quốc phòng chống lại người Nga và viện trợ cho Ukraine đang bị lãng phí: những người cần tiền đang kiếm được nó, trong khi người dân châu Âu bình thường sẽ nhăn mặt, nhưng họ sẽ phải trả. Cựu Tổng thư ký NATO Stoltenberg đã tóm tắt rằng: "Một tỷ cho quốc phòng Ukraine sẽ ít hơn một tỷ cho y tế hoặc giáo dục. Nhưng cái giá đắt nhất là để Putin thắng. Vì vậy, chúng ta phải gánh chịu chi phí và trả giá cho hòa bình".

"Những ai nghĩ rằng kẻ thù của chúng ta cuối cùng sẽ chọn bơ thay vì súng đạn đã nhầm. Họ sẽ không làm vậy. Điều này có nghĩa là: Nga không có con đường nào khác ngoài chiến thắng toàn diện, được rèn giũa bởi những người lính của chúng ta trên chiến trường", tờ RIA của Nga kết luận.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh gửi thông điệp táo bạo tới ông Putin

Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey đã kêu gọi ông Putin đàm phán chấm dứt xung đột ở Ukraine, bởi vì Nga sẽ không thắng trong trận chiến, Sky News đưa tin.

Nước Nga chịu đòn đau từ cuộc bầu cử Moldova

Nước Nga chịu đòn đau từ cuộc bầu cử Moldova

Chuyên gia: Ukraine gia nhập EU sẽ là 'chiếc đinh cuối cùng' đóng vào cỗ quan tài của liên minh này

Chuyên gia: Ukraine gia nhập EU sẽ là 'chiếc đinh cuối cùng' đóng vào cỗ quan tài của liên minh này

Đài phát thanh Ngày tận thế đã phát đi những thông điệp bí ẩn mới

Đài phát thanh Ngày tận thế đã phát đi những thông điệp bí ẩn mới

Tiền vệ Thép xanh Nam Định: 2 lần vô địch V.League, bạn gái xinh như hot girl
Tiền vệ Thép xanh Nam Định: 2 lần vô địch V.League, bạn gái xinh như hot girl

Không chỉ thành công trong sự nghiệp, tiền vệ cánh Trần Văn Đạt của Thép xanh Nam Định còn khiến nhiều đồng nghiệp phải ghen tỵ khi có cô bạn gái xinh đẹp.

Thị trường nội địa, nông sản sạch là hướng phát triển bền vững
Thị trường nội địa, nông sản sạch là hướng phát triển bền vững

"Xưa nay bà con ta thường sản xuất tự cung tự cấp, giờ bà con lại vươn ra xuất khẩu nhiều sản phẩm ra thế giới nhiều mà lại bỏ quên trong nước. Chúng ta có 100 triệu dân, nhu cầu tiêu dùng sản phẩm, nông sản cũng rất cao..." - đây là ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công Thương tại Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ X năm 2025: “Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói".

Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam ra thông báo về việc Chính phủ Mỹ đóng cửa
Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam ra thông báo về việc Chính phủ Mỹ đóng cửa

Hiện tại, các dịch vụ hộ chiếu và thị thực theo lịch hẹn tại Mỹ cũng như tại các Đại sứ quán và Lãnh sự quán Mỹ sẽ vẫn tiếp tục được diễn ra trong thời gian gián đoạn ngân sách nếu tình hình cho phép, trang facebook của Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam cho biết.

Đà Nẵng xúc tiến hợp tác về bán dẫn, trí tuệ nhân tạo tại Chemnitz - Đức
Đà Nẵng xúc tiến hợp tác về bán dẫn, trí tuệ nhân tạo tại Chemnitz - Đức
6

Đà Nẵng xúc tiến hợp tác về bán dẫn, trí tuệ nhân tạo tại Chemnitz, thuộc CHLB Đức, thông tin vừa được UBND TP Đà Nẵng cho biết.

Nơi nào ở An Giang đào thấy nhẫn vàng, đá quý thuộc văn hóa Óc Eo, xa xưa thuộc vương quốc Phù Nam?
Nơi nào ở An Giang đào thấy nhẫn vàng, đá quý thuộc văn hóa Óc Eo, xa xưa thuộc vương quốc Phù Nam?

Khu di tích Óc Eo - Ba Thê ở tỉnh An Giang có diện tích bảo tồn hơn 433ha, là trung tâm văn hóa Óc Eo - nền văn hóa cổ hình thành và phát triển từ thế kỷ I đến thế kỷ VII sau Công nguyên, gắn liền với vương quốc Phù Nam và có mối quan hệ rộng khắp trong lịch sử Đông Nam Á.

Dân số già kỷ lục, Nhật Bản ngưng tặng tiền người sang tuổi 88
Dân số già kỷ lục, Nhật Bản ngưng tặng tiền người sang tuổi 88

Thành phố Okazaki, tỉnh Aichi quyết định dừng chương trình tặng tiền mừng thọ cho người 88 tuổi vì lý do khó ngờ.

Đạo diễn Mai Thắm - người 'cầm trịch' show Chiến sĩ quả cảm là ai?
Đạo diễn Mai Thắm - người "cầm trịch" show Chiến sĩ quả cảm là ai?

Đạo diễn Mai Thắm là gương mặt quen thuộc đứng sau nhiều game show đình đám, trong đó có "2 ngày 1 đêm", "Chiến sĩ quả cảm"...

Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ 2025 sẽ diễn ra tưng bừng trên bờ, trên biển
Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ 2025 sẽ diễn ra tưng bừng trên bờ, trên biển

Từ 5 - 7/10, lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ 2025 sẽ diễn ra sôi động từ trên bờ ra biển; với nhiều hoạt động như: Hội chợ, ẩm thực, thể thao, trò chơi dân gian… dự kiến sẽ thu hút đông đảo du khách đến với Cần Giờ.

Khuyến nông cộng đồng bị “đứt gãy”: Tìm giải pháp khắc phục để gần dân hơn, mạnh mẽ hơn
Khuyến nông cộng đồng bị “đứt gãy”: Tìm giải pháp khắc phục để gần dân hơn, mạnh mẽ hơn

Tổ chức tại Quảng Trị, Hội nghị đánh giá hiệu quả hoạt động khuyến nông, khuyến nông cộng đồng trong thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại các tỉnh Bắc Trung Bộ nhấn mạnh nguyên tắc: “Ở đâu có nông dân, ở đó có khuyến nông”.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm, động viên nhân dân Quảng Trị khắc phục hậu quả bão số 10
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm, động viên nhân dân Quảng Trị khắc phục hậu quả bão số 10

Ngày 1/10, tại phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị, ông Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng Đoàn công tác Trung ương đã đến thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ nhân dân địa phương khắc phục hậu quả do bão số 10 gây ra.

Đồng Tháp phấn đấu trở thành tỉnh có công nghiệp phát triển nhanh, tiên phong xây dựng nền nông nghiệp sinh thái
Đồng Tháp phấn đấu trở thành tỉnh có công nghiệp phát triển nhanh, tiên phong xây dựng nền nông nghiệp sinh thái

Chiều 1/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Đồng Tháp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 bế mạc. Nhiệm kỳ mới, tỉnh Đồng Tháp định hướng phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh có công nghiệp phát triển nhanh, tiên phong xây dựng nền nông nghiệp sinh thái.

Chủ tịch Hội Nông dân và Bộ trưởng Công Thương 'lắng nghe' tiếng lòng, trăn trở của nông dân
Chủ tịch Hội Nông dân và Bộ trưởng Công Thương 'lắng nghe' tiếng lòng, trăn trở của nông dân

"Tại Diễn dàn Nông dân Quốc gia lần thứ X năm 2025: Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói với chủ đề: “Kết nối thị trường - Xây dựng thương hiệu - Thúc đẩy tiêu thụ nông sản, góp phần tăng trưởng kinh tế đất nước 2 con số", tôi đã nói lên được tiếng lòng mình, những trăn trở, khó khăn của bà con quê hương...", bà Vương Thị Thương, Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2025 đến từ Lạng Sơn bày tỏ.

Lào Cai: Nước sông Hồng rút, người dân cùng lực lượng chức năng tranh thủ dọn dẹp bùn, đất
Lào Cai: Nước sông Hồng rút, người dân cùng lực lượng chức năng tranh thủ dọn dẹp bùn, đất

Sáng nay (1/10), nước lũ sông Hồng rút dần, người dân phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai và một số xã ven sông khẩn trương vệ sinh đường phố, nhà cửa với sự hỗ trợ của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang.

Ấn Độ xây siêu đập nghìn tỷ thách thức Trung Quốc
Ấn Độ xây siêu đập nghìn tỷ thách thức Trung Quốc

Ấn Độ khẳng định công trình siêu đập mới được đề xuất có thể đối trọng với dự án đập kỷ lục mà Trung Quốc đang xây dựng ở thượng nguồn Tây Tạng khiến New Delhi lo ngại. Đây là động thái mới nhất của Ấn Độ trong cuộc cạnh tranh với Trung Quốc về nguồn nước dãy Himalaya.

Cổ phiếu bất động sản hụt hơi, VN-Index bảo toàn sắc xanh tại mốc 1.665 điểm
Cổ phiếu bất động sản hụt hơi, VN-Index bảo toàn sắc xanh tại mốc 1.665 điểm

Dù thị trường chung hồi phục, nhóm Vingroup lại ghìm chân VN-Index khi VIC, VHM giảm sâu. VRE nỗ lực tăng giá nhưng không đủ giữ sắc xanh cho nhóm bất động sản trong phiên 1/10.

4 ô tô và 1 xe máy va chạm liên hoàn ở Đà Nẵng, phương tiện bị hư hỏng nặng
4 ô tô và 1 xe máy va chạm liên hoàn ở Đà Nẵng, phương tiện bị hư hỏng nặng

Chiều 1/10, tại ngã tư đường 2 Tháng 9 - Phan Đăng Lưu (TP Đà Nẵng) xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa bốn ô tô và một xe máy, khiến nhiều phương tiện hư hỏng nặng nhưng may mắn không có thiệt hại về người.

Bộ trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn giới thiệu với thế giới sản phẩm nông nghiệp
Bộ trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn giới thiệu với thế giới sản phẩm nông nghiệp

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, Việt Nam có rất nhiều sản phẩm nông nghiệp đậm chất địa phương. Tuy nhiên, một số sản phẩm mới đang phù hợp với một vài thị trường nào đó. Bởi mỗi thị trường lại có nhu cầu khác nhau.

Người có sức ảnh hưởng livestream hỗ trợ bán hàng cho nông dân: Bộ Công Thương nói gì?
Người có sức ảnh hưởng livestream hỗ trợ bán hàng cho nông dân: Bộ Công Thương nói gì?

Thời gian qua, không chỉ nông dân, nhiều lãnh đạo địa phương và cả những người có tầm ảnh hưởng cũng tham gia livestream hỗ trợ bán hàng. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu cách làm này có thật sự hợp lý và bền vững, hay chỉ là giải pháp tình thế?

Tuyên Quang: Tạm dừng tất cả cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo 'cứu người là ưu tiên số một'
Tuyên Quang: Tạm dừng tất cả cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo "cứu người là ưu tiên số một"

Trước những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra, Thường trực Tỉnh ủy Tuyên Quang đã họp, ra chỉ đạo quyết liệt: Tạm dừng, giãn, hoãn tất cả các cuộc họp không cần thiết để tập trung toàn lực cho công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai.

Tại sao SLNA liên tục thay tướng giữa dòng?
Tại sao SLNA liên tục thay tướng giữa dòng?

Những mùa giải gần đây, Sông Lam Nghệ An (SLNA) thường có tiền lệ xấu là thay tướng giữa dòng. Năm nay, tiền lệ xấu đó lại tiếp tục diễn ra khi HLV Phan Như Thuật rời ghế nóng sau 5 vòng đấu.

Giải bơi chải thuyền rồng: Bản sắc văn hóa và chiều sâu thương hiệu
Giải bơi chải thuyền rồng: Bản sắc văn hóa và chiều sâu thương hiệu

Tháng 10, khi những cơn gió heo may se lạnh bắt đầu về, mặt hồ Tây xanh thẳm lại rộn ràng tiếng trống thúc, tiếng reo hò vang vọng trong giải bơi chải thuyền rồng – một lễ hội không chỉ mang tinh thần thể thao mà còn chất chứa trong đó hồn cốt văn hóa Việt.

Xả thân cứu 3 cháu nhỏ bị nước cuốn, một Tổ trưởng an ninh cơ sở ở Thái Nguyên bị lũ cuốn trôi
Xả thân cứu 3 cháu nhỏ bị nước cuốn, một Tổ trưởng an ninh cơ sở ở Thái Nguyên bị lũ cuốn trôi

Sau khi cứu được ba cháu nhỏ bị nước cuốn, anh Phan Văn Thành – Tổ trưởng lực lượng bảo vệ an ninh cơ sở xóm Xuân Hà 1, xã Thành Công, tỉnh Thái Nguyên đã không may bị nước lũ cuốn đi và tử vong.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng mang Trung thu yêu thương đến với trẻ em khuyết tật
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng mang Trung thu yêu thương đến với trẻ em khuyết tật
Chiều 1/10, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết đã đến thăm, tặng quà Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh Đà Nẵng.

Chú rể đột tử khi đang nhảy cùng cô dâu, ngày cưới bỗng hóa bi kịch
Chú rể đột tử khi đang nhảy cùng cô dâu, ngày cưới bỗng hóa bi kịch

Không khí hân hoan trong lễ cưới đã biến thành tang thương khi chú rể Ashraf Abu Hakam bất ngờ ngã gục ngay trên sàn nhảy và không qua khỏi.

HLV Polking báo tin dữ về trung vệ Việt kiều Pháp Adou Minh
HLV Polking báo tin dữ về trung vệ Việt kiều Pháp Adou Minh

Trước câu hỏi về lực lượng cũng như phong độ vài trụ cột của CLB CAHN, HLV Polking cho biết hiện không riêng Bùi Hoàng Việt Anh, Quang Hải, Vũ Văn Thanh mà trung vệ Việt kiều Pháp Adou Minh cũng đang chấn thương.

Shark Bình lên tiếng về vụ dự án tiền điện tử Antex: Tôi bị nghi ngờ và mang tiếng vì là “kẻ có tóc”
Shark Bình lên tiếng về vụ dự án tiền điện tử Antex: Tôi bị nghi ngờ và mang tiếng vì là “kẻ có tóc”

Sau khi bị một “cộng sự cũ” ẩn danh tố có vai trò trung tâm trong vụ “lừa đảo” tiền điện tử Antex, Shark Bình đã phản ứng rằng ông bị “phản bội”, và cũng là “nạn nhân” của sự việc.

Càn Long đối xử thế nào với 2 vị tướng xin phụ nữ và binh sĩ?
Càn Long đối xử thế nào với 2 vị tướng xin phụ nữ và binh sĩ?

Với 2 lời thỉnh cầu đầy khác biệt thế này của 2 vị tướng, Càn Long đã ứng xử thế nào?

Thiên Vương Quách Phú Thành đón con trai thứ ba
Thiên Vương Quách Phú Thành đón con trai thứ ba

Quách Phú Thành và vợ Phương Viện vừa chào đón con trai nặng hơn 3,2 kg, trở thành người con thứ ba của gia đình.

Tuyên Quang: Đề xuất dừng tổ chức Đêm hội Thành Tuyên 2025, dồn toàn lực khắc phục hậu quả bão lũ
Tuyên Quang: Đề xuất dừng tổ chức Đêm hội Thành Tuyên 2025, dồn toàn lực khắc phục hậu quả bão lũ

Trước những thiệt hại nặng nề về người và tài sản do ảnh hưởng của cơn bão số 10 (Bualoi), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang đã có văn bản báo cáo, đề xuất UBND tỉnh cho phép dừng tổ chức Chương trình Đêm hội Thành Tuyên năm 2025 để tập trung mọi nguồn lực cho công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai.

Bệnh viện Trung ương Huế kịp thời cứu bệnh nhi bị dị dạng mạch máu hiếm gặp
Bệnh viện Trung ương Huế kịp thời cứu bệnh nhi bị dị dạng mạch máu hiếm gặp
Các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế kịp thời cứu bệnh nhi bị dò động - tĩnh mạch phổi, là một dị dạng mạch máu hiếm gặp.

