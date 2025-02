Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo "khẩn" về ổn định lãi suất tiền gửi, giảm lãi suất cho vay

Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đến ngày 18/02 vừa qua, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt 15,62 triệu tỷ đồng, tăng 0,02% so với tháng 12/2024, tăng 16,35% so với cùng kỳ, trong khi cùng kỳ 2024 lại giảm 1,01% so với tháng 12/2023.

Về diễn biến lãi suất tiền gửi, đến ngày 24/2 mặt bằng lãi suất tiền gửi có tăng nhẹ ở một số ngân hàng, song về cơ bản lãi suất huy động của hệ thống là ổn định.

Ngân hàng Nhà nước ghi nhận có 8 ngân hàng tăng lãi suất huy động từ 0,1-0,4%/năm so với cuối năm 2024. Tuy nhiên có 4 ngân hàng vừa tăng và vừa giảm lãi suất với mức 0,1-0,3%/năm. Bên cạnh đó, 3 ngân hàng giảm lãi suất tiết kiệm từ 0,1-0,5%/năm.