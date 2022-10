Đây không phải lần đầu tiên NHNN lên tiếng khuyến cáo người dân sau những thông tin tiêu cực của ngân hàng thương mại. Vào năm 2012, NHNN cũng phải lên tiếng trấn an người gửi tiền và nhà đầu tư tại Sacombank, khi thị trường xuất hiện các thông tin về biến động sở hữu tại ngân hàng này. Cũng trong năm 2012, sau khi bầu Kiên bị bắt, NHNN đã phát đi thông báo trấn an người gửi tiền tại ACB hoàn toàn yên tâm. Trường hợp cần thiết, cơ quan này sẵn sàng hỗ trợ thanh khoản để ổn định và bảo đảm an toàn hệ thống.