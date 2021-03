Ngân hàng số SeAMobile được ghi nhận nhiều giải thưởng uy tín

Cụ thể, trong giai đoạn 2019 - 2020, SeABank được Tạp chí The European (Vương Quốc Anh) đánh giá là tổ chức tài chính có kết quả vượt trội trong kinh doanh và tiên phong đổi mới sáng tạo khi áp dụng các giải pháp công nghệ và ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ và nâng cao trải nghiệm khách hàng. Trong đó ứng dụng SeAMobile được đánh giá cao với nhiều ưu điểm, tính năng nổi bật và được trao tặng danh hiệu "Ngân hàng số sáng tạo năm 2020" (Innovative Digital Bank of the Year 2020).

Cùng với danh hiệu của The European, ứng dụng SeAMobile cũng được Tạp chí International Finance Magazine (IFM) - Tạp chí uy tín hàng đầu chuyên ngành tin tức tài chính - ngân hàng tại Anh và Mỹ, trao tặng giải thưởng "Ứng dụng Mobile Banking mới tốt nhất Việt Nam 2020 - SeAMobile" (Best New Mobile Banking Product - SeAMobile - Vietnam 2020).

SeAMobile là ứng dụng ngân hàng số của SeABank với nhiều tính năng nổi bật so với các ứng dụng tài chính trên thị trường nhờ ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào tự động hóa giao dịch và tính năng trợ lý tài chính cá nhân riêng cho khách hàng. Khách hàng sẽ có một bức tranh toàn cảnh về sức khỏe tài chính của mình và được vị "trợ lý ảo" luôn luôn dõi theo để phân tích các giao dịch, chi tiêu theo mô hình 6 lọ chuẩn quốc tế (chia tiền thành 6 quỹ tài chính gồm: Nhu cầu thiết yếu, giáo dục, hưởng thụ, tự do tài chính, tiết kiệm dài hạn, giúp đỡ người khác), nhắc nhở về chi tiêu cũng như gợi ý gửi tiết kiệm, đầu tư sinh lời hiệu quả. Ngoài ra, khách hàng có thể tạo và quản lý các mục tiêu về tài chính, đặt hạn mức cảnh báo chi tiêu...

Không chỉ có vậy, khách hàng có thể dễ dàng mở tài khoản online từ xa thông qua công cụ định danh khách hàng điện tử (eKYC) mà không phải đến ngân hàng và được miễn 100% phí chuyển tiền trong và ngoài hệ thống đồng thời cộng thêm lãi suất 0,3%/năm khi gửi tiết kiệm online. Đặc biệt, ứng dụng ngân hàng số SeAMobile được đồng nhất trải nghiệm, giao dịch và tính năng trên tất cả các nền tảng máy tính, thiết bị di động với tốc độ xử lý giao dịch nhanh chóng giúp khách hàng dễ dàng thanh toán mọi loại hóa đơn (điện, nước, internet…), thanh toán vé máy bay, bảo hiểm, mua sắm, mở tài khoản tiết kiệm tiện lợi, an toàn, mọi nơi, mọi lúc.

Trên nền tảng công nghệ hiện đại, mọi giao dịch được thực hiện nhanh chóng, đơn giản chỉ bằng những thao tác chạm, đồng thời rất an toàn, bảo mật. Khách hàng chỉ cần tải ứng dụng SeAMobile tại App Store (hệ điều hành iOS) và Google Play (hệ điều hành Android) cũng như truy cập từ máy tính bàn, máy tính bảng, trình duyệt đi động vào địa chỉ www.seanet.vn là có thể thoải mái trải nghiệm các tiện ích vượt trội với chi phí 0 đồng.

