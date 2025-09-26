Chủ đề nóng

Thứ sáu, ngày 26/09/2025 08:12 GMT+7

Ngành y tế TP.HCM nỗ lực bảo vệ người yếu thế trước làn sóng tội phạm tinh vi

Nguyệt Minh Thứ sáu, ngày 26/09/2025 08:12 GMT+7
Ngành y tế TP.HCM đang được xem là tuyến đầu, không chỉ chăm sóc sức khỏe mà còn là điểm tựa đầu tiên giúp nạn nhân bị mua bán người phục hồi thể chất và tinh thần trong bối cảnh siêu đô thị mới đối mặt thách thức tội phạm gia tăng.
Kể từ tháng 7/2025, việc sáp nhập hành chính giữa TP.HCM với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu đã tạo nên một siêu đô thị với dân số hơn 14 triệu người và diện tích tăng gấp đôi. Sự phát triển này song hành với nguy cơ gia tăng của tội phạm mua bán người (MBN), đặt ra những yêu cầu mới cho công tác phòng chống.

Theo đánh giá của Sở Y tế, trong 9 tháng đầu năm 2025, tội phạm MBN trên địa bàn diễn biến ngày càng tinh vi. Các thủ đoạn lừa gạt được lồng ghép vào đời sống thường nhật như tuyển dụng việc làm lương cao, môi giới hôn nhân, cho - nhận con nuôi trá hình hay lợi dụng nhu cầu xuất khẩu lao động.

Đáng báo động, nạn nhân không chỉ giới hạn ở phụ nữ và trẻ em mà còn mở rộng sang cả thanh thiếu niên nam giới. Thực tế này buộc ngành y tế phải vượt ra khỏi vai trò truyền thống để trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi tiếp nhận, chăm sóc và bảo vệ nạn nhân.

Lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM khảo sát thực trạng công tác chăm sóc sức khỏe trẻ khuyết tật tại Trung tâm Bảo trợ trẻ tàn tật, mồ côi Thị Nghè. Ảnh: SYT

Ngành Y tế TP.HCM vào cuộc: Từ truyền thông đến tập huấn chuyên sâu

Trước tình hình trên, ngành y tế TP.HCM đã nhanh chóng đẩy mạnh các hoạt động phòng ngừa. Một trong những nỗ lực nổi bật là công tác truyền thông diện rộng. Theo báo cáo của Sở Y tế TP.HCM, hơn 63.000 sản phẩm tuyên truyền (tờ rơi, cẩm nang cảnh báo thủ đoạn MBN) đã được in ấn và phát tới các địa phương, bệnh viện và trung tâm bảo trợ.

Các buổi tuyên truyền pháp luật được lồng ghép ngay tại các cơ sở y tế, kết hợp với các chương trình phòng chống tệ nạn xã hội khác. Sở Y tế đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ và các đoàn thể địa phương để đưa thông tin cảnh báo đến các nhóm dễ tổn thương như học sinh, sinh viên, công nhân và phụ nữ thất nghiệp.

Song song với truyền thông, việc nâng cao năng lực cho đội ngũ nhân viên y tế được đặc biệt chú trọng. Hai hội nghị tập huấn đã được tổ chức cho hàng trăm bác sĩ và điều dưỡng. Nội dung tập trung vào kỹ năng nhận diện sớm, quy trình phối hợp với công an và cơ quan xã hội, và đặc biệt là cách tiếp cận, hỗ trợ tâm lý và bảo mật thông tin cho nạn nhân MBN – những người vốn bị tổn thương sâu sắc cả thể chất lẫn tinh thần.

Công an TP.HCM bắt giữ đối tượng trong đường dây mua bán người. Ảnh: Công an TP.HCM

Cứu hộ khẩn cấp và tái hòa nhập

Vai trò của hệ thống y tế thể hiện rõ qua các trường hợp giải cứu khẩn cấp. Gần đây, Trung tâm Công tác xã hội - Giáo dục dạy nghề Thiếu niên TP đã tiếp nhận một bé gái 2 tuổi bị mẹ ruột bán để lấy tiền, cung cấp tư vấn và hỗ trợ trình báo công an.

Tương tự, Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Gò Vấp đã chăm sóc y tế, bố trí nơi ở an toàn cho 2 trẻ sơ sinh được giải cứu trong một đường dây mua bán người. Sự can thiệp kịp thời từ hệ thống bảo trợ và y tế đã giúp các em tránh khỏi nguy cơ bị đưa ra nước ngoài và có cơ hội phục hồi cuộc sống.

Các trung tâm trợ giúp xã hội đang phối hợp chặt chẽ với công an, bộ đội biên phòng để đảm bảo chăm sóc y tế toàn diện, tư vấn tâm lý và hỗ trợ pháp lý, tạo cầu nối vững chắc giúp nạn nhân tái hòa nhập xã hội.

Theo thông tin từ Sở Y tế TP.HCM, mặc dù công tác phối hợp liên ngành đã đạt nhiều kết quả, TP.HCM vẫn đối diện không ít thách thức. Tội phạm MBN hoạt động xuyên quốc gia, sử dụng công nghệ cao và móc nối chặt chẽ gây khó khăn cho việc điều tra, giải cứu.

Ngoài ra, sau sáp nhập, một bộ phận cán bộ cấp xã thiếu kinh nghiệm trong phòng chống tệ nạn. Sự lúng túng này cùng với việc một số quy định hỗ trợ nạn nhân chưa còn phù hợp với thực tế siêu đô thị mới đòi hỏi phải được sớm rà soát, sửa đổi.

Giải pháp bảo vệ trẻ em trước nạn MBN tại TP.HCM

Trong 3 tháng cuối năm, ngành y tế xác định tiếp tục là lực lượng tiên phong, tập trung vào các giải pháp như đẩy mạnh truyền thông với hình thức mới (từ tờ rơi tại bệnh viện đến nền tảng Tiếp tục mở rộng tập huấn cho cán bộ y tế cơ sở, cộng tác viên xã hội, và tình nguyện viên. Rà soát cơ sở vật chất tại các trung tâm bảo trợ, đảm bảo năng lực tiếp nhận. Một nghị quyết mới về mức chi hỗ trợ nạn nhân đang được xây dựng để phù hợp với quy mô đô thị mới.

Chia sẻ với Dân Việt, chị Nguyễn Thị Thu Hằng (TP.HCM) bày tỏ sự đồng tình khi thấy tờ rơi cảnh báo MBN được phát tại trạm y tế phường. "Tôi đã nhắc nhở con em mình cảnh giác hơn", chị nói.

Anh Lê Văn Minh (xã Tân Nhựt, TP.HCM) hiện đang làm công nhân, nhận xét hình thức y tế phường phối hợp cùng công an đến tuyên truyền ngay tại khu trọ là rất cần thiết, giúp công nhân hiểu rõ rủi ro và biết tìm đến đâu khi cần hỗ trợ.

Theo các chuyên gia, hệ thống y tế với vai trò chăm sóc toàn diện là chỗ dựa đầu tiên và quan trọng nhất để nạn nhân bị mua bán phục hồi. Chiến lược của TP.HCM đang theo đuổi là sự gắn kết chặt chẽ giữa y tế, an sinh và phòng ngừa, nhằm xây dựng một môi trường an toàn, nơi không ai bị bỏ lại phía sau trong cuộc chiến chống nạn MBN.

