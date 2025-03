Ngày đầu cấp, đổi giấy phép lái xe tại công an phường, xã TP.HCM: "Không cần đi xa, đợi lâu"

Từ ngày 17/3, Công an TP.HCM chính thức cấp, đổi giấy phép lái xe (GPLX) tại các phường, xã trên địa bàn TP.HCM. Ghi nhận của PV, rất nhiều người dân đã đến Công an phường Bình Thọ trên đường Nguyễn Khuyến, phường Bình Thọ, TP Thủ Đức, TP.HCM để được cấp, đổi giấy GPLX theo quy định.

Tại đây, người dân được cán bộ công an phường hướng dẫn, điền các thông tin liên quan. Sau đó, hồ sơ sẽ được tiếp nhận, rồi hướng dẫn người dân vào ngồi chờ, sau đó đến chụp ảnh, đóng tiền lệ phí.

Công an TP.HCM chính thức cấp, đổi giấy phép lái xe tại các phường, xã trên địa bàn TP. Ảnh: Diệu Bình

Ông Trần Vinh (trú TP Thủ Đức) chia sẻ: "Sau khi nắm được thông tin công an phường, xã sẽ tiếp nhận hồ sơ GPLX, hôm nay tôi đến phường tại nơi ở để làm hồ sơ. Khoảng tầm 15 phút là xong, không cần đi xa hay chờ đợi, quá thuân tiện".

Nhiều người cho rằng, đưa việc cấp GPLX về các phường, xã là hợp lý, không những tạo điều kiện thuận lợi cho người dân có nhu cầu còn giải quyết được vấn đề ùn ứ tại các điểm cấp, đổi GPLX trước đây.

Người dân được cán bộ hướng dẫn làm thủ tục cấp, đổi giấy phép lái xe. Ảnh: Diệu Bình

"Trước kia, người dân chỗ tôi ở phải đến đường Lý Chính Thắng để được cấp, đổi GPLX, đi xa, đợi lâu. Nay công an cấp phường, xã, thị trấn được cấp, đổi GPLX rất tiện lợi. Quá trình làm thủ tục tại phường cũng rất nhanh gọn, người dân rất phấn khởi", anh Phan Văn Giang (trú TP Thủ Đức) chia sẻ

Trung tá Nguyễn Thị Bích Nguyệt, Phó Trưởng Công an phường Bình Thọ cho biết, người dân có thể lựa chọn một trong 2 hình thức cấp, đổi GPLX. Cụ thể, là nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Công an phường, xã, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08, Công an TP) nơi bố trí điểm tiếp nhận.

Không xảy ra tình trạng ùn ứ tại diểm cấp, đổi giấy phép lái xe. Ảnh: Diệu Bình

Hoặc nộp với hình thức nộp hồ sơ trực tuyến, người dân truy cập vào Cổng dịch vụ công quốc gia, đăng nhập bằng tài khoản và mật khẩu đã đăng ký VNeID, sau đó chọn dịch vụ "Đổi giấy phép lái xe" và thực hiện kê khai theo các bước. Với hình thức này, lệ phí là 115.000 đồng/lần cấp. Kết quả giấy phép lái xe được trả thông qua dịch vụ bưu chính theo yêu cầu của cá nhân.

Lợi ích của việc nộp hồ sơ trực tuyến người dân sẽ đóng phí thấp hơn nộp trực tiếp và đỡ mất thời gian chờ đợi và đi lại.

Như vậy, đến nay TP.HCM đã mở 22 điểm tiếp nhận cấp đổi giấy phép lái xe tại tất cả khu vực của 22 quận, huyện và TP Thủ Đức.

Các thủ tục được thực hiện công khai, nhanh chóng. Ảnh: Diệu Bình

Cạnh đó, người dân có thể đến trụ sở Công an phường, xã nơi được bố trí điểm tiếp nhận hồ sơ hoặc 3 điểm của Phòng PC08 gồm: Số 252 Lý Chính Tắng, phường 9, quận 3; số 111 Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú; số 8 Nguyễn Ảnh Thủ, phường Trung Mỹ Tây, quận 12.

Thời gian làm việc, từ thứ hai đến thứ sáu (7h30 - 11h30; 13h30 - 17h) và thứ bảy (7h30 - 11h30).