Ngày hội thế giới tuổi thơ lần thứ XXIII được tổ chức với nhiều nội dung hoạt động phong phú và hấp dẫn. Triển lãm "Trẻ em Việt Nam - Tự hào lớn lên cùng đất nước" giới thiệu nhiều hình ảnh, hiện vật, tư liệu thể hiện sự quan tâm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước với các cháu thiếu niên nhi đồng; những hình ảnh trẻ em Việt Nam tích cực tham gia các hoạt động yêu nước, góp phần vào thắng lợi của sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Tranh vẽ của thiếu nhi về tình hữu nghị Việt Nam - Cu Ba sẽ được trưng bày trong Ngày hội thế giới tuổi thơ lần thứ XXIII. Ảnh: BTC.

Và trong công cuộc đổi mới hiện nay, trẻ em Việt Nam luôn nỗ lực, nói lời hay, làm việc tốt, xứng đáng là con ngoan trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ, phấn đấu trở thành chủ nhân tương lai của đất nước.

Ngoài ra, Trung tâm Triển lãm VHNT Việt Nam phối hợp cùng Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam sẽ giới thiệu đến các em thiếu nhi và khách quan hình ảnh toàn xã hội chung tay bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em trong thiên tai, dịch bệnh, phòng chống xâm hại, bạo lực trẻ em.

Triển lãm tranh với chủ đề "Bác Hồ với thiếu nhi, thiếu nhi với Bác Hồ" và tranh "Việt Nam - Cu Ba thắm tình đoàn kết" nhằm khích lệ các em thiếu nhi học tập và làm theo những lời dạy của Bác Hồ bằng những hành động việc làm cụ thể để các em phấn đấu rèn luyện học tập mai sau trở thành chủ nhân có đức có tài, góp sức xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường.

Đồng thời giáo dục thiếu nhi Việt Nam niềm tự hào, lòng kính yêu Bác Hồ, thi đua và học tập làm theo 5 điều Bác Hồ dạy; tạo điều kiện cho các em thiếu nhi Việt Nam trong và ngoài nước tìm hiểu về thân thế, cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặc biệt là tình cảm Bác Hồ dành cho thiếu nhi.

Những bức vẽ đầy màu sắc của các thiếu nhi khắp cả nước cũng được chọn trưng bày trong sự kiện. Ảnh: BTC.

Với mục đích tuyên truyền, giáo dục cho các em về mối quan hệ hữu nghị và tình cảm tốt đẹp của hai dân tộc Việt Nam Cu Ba và kỷ niệm 62 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cu Ba (2/12/1960 - 2/12/2022), triển lãm "Việt Nam - Cu Ba thắm tình đoàn kết" được thể hiện với những nội dung hấp dẫn về đất nước Cu Ba; về mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết giữa hai nước trong quá khứ, hiện tại và tương lai; hình ảnh về Chủ tịch Fidel Castro, mối quan hệ của Chủ tịch Fidel Castro với Chủ tịch Hồ Chí Minh và đất nước, con người Việt Nam; hình ảnh về hoạt động của thiếu nhi hai nước Việt Nam - Cu Ba.

Triển lãm trưng bày 60 tranh vẽ của thiếu nhi Việt Nam đạt giải thưởng cuộc thi vẽ do Trung Ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức và 60 tranh vẽ của thiếu nhi Cu Ba đạt giải thưởng cuộc thi vẽ do Trung Ương Đoàn TNCS Cu Ba tổ chức. Những tác phẩm đạt giải cao của cuộc thi sẽ được lựa chọn sử dụng làm quà tặng, in trên các ấn phẩm lưu niệm để trao tặng cho các tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động giao lưu, đối ngoại thanh thiếu nhi hai nước Việt Nam - Cu Ba.

Trẻ em được lắp ráp robot, khám giá thiên hà trong Ngày hội Thế giới tuổi thơ lần thứ XXIII

Khu trưng bày "Cùng em trải nghiệm khoa học, công nghệ, sáng tạo" và các sản phẩm xanh thân thiện môi trường với các nội dung: khoa học diệu kỳ, sáng tạo không giới hạn, chinh phục công nghệ giáo dục, khám phá không gian, xưởng sáng chế, lời chào từ tương lai chắc chắn sẽ là điểm đến vô cùng thích thú của các em thiếu nhi học sinh đam mê sáng tạo.

Không gian vui chơi và sáng tạo dành cho các bạn nhỏ tại sự kiện. Ảnh: BTC.

Các em được hướng dẫn trải nghiệm các mô hình khoa học, phát minh sáng chế, được hướng dẫn một số thí nghiệm đơn giản, tiếp cận với những sản phẩm sáng tạo bằng tay, nghệ thuật có tính thẩm mỹ và ứng dụng cao. Ngoài ra, các em được giới thiệu sự phát triển của các loại robot, các ứng dụng của robot trong thực tế, lắp ráp robot... được nghe kể về vũ trụ bao la, khám phá thiên hà, trái đất và các hành tinh và hệ mặt trời...

Ngoài ra, sự kiện còn có khu trưng bày của các cơ quan, tổ chức xã hội hoạt động trong lĩnh vực trẻ em như: Tổ chức tầm nhìn thế giới tại Việt Nam, Tổ chức Plan tại Việt Nam, Viện nghiên cứu phát triển bền vững, Tổ chức Cứu trợ trẻ em, Tổ chức ChildFund Autralia tại Việt Nam, Tổ chức Unicef tại Việt Nam, Quỹ Bảo trợ trẻ em, Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111...

Những bức vẽ đầy sống động về tình đoàn kết Việt Nam - Cuba. Ảnh: BTC.

Các chương trình hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật đặc sắc cũng được tổ chức nhân dịp này như: chương trình Giao lưu các nhóm nhạc học sinh, sinh viên và thiếu nhi với chủ đề "Mùa xanh mơ ước", chương trình nghệ thuật tạp kỹ "Đêm hội tuổi thơ"...

Chương trình nghệ thuật Múa Rối nước và giao lưu văn nghệ thiếu nhi "Đón mùa hè vui"... cùng các khu vui chơi ngoài trời: nhà phao, nhà bóng, tàu hỏa… chắc chắn sẽ là điểm đến trải nghiệm ý nghĩa cho các em nhân dịp hè về.

Ngày hội thế giới tuổi thơ lần thứ XXIII là tổng hòa các nội dung hoạt động mang tính chất giáo dục, trải nghiệm cùng các chương trình nghệ thuật đặc sắc dành cho thiếu nhi nhằm tạo nên một điểm văn hóa, vui chơi, giải trí lành mạnh, bổ ích mang tính giáo dục cao dành cho thiếu nhi trong dịp hè.