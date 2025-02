Ngày vía Thần Tài 2025: Cảnh tượng "lạ" ở "phố vàng" Trần Nhân Tông

Ngày vía Thần Tài (Mùng 10 tháng Giêng Âm lịch) từ lâu đã được xem là dịp mua vàng lớn nhất trong năm, với mong muốn một năm mới làm ăn thuận lợi, buôn may bán đắt và tài lộc dồi dào. Không chỉ giới kinh doanh, nhiều người dân cũng đổ xô mua vàng trong ngày này theo quan niệm truyền thống.

Năm nay, các cửa hàng vàng tiếp tục mở cửa từ 6h30 để đáp ứng nhu cầu thị trường. Tuy nhiên, trái với cảnh xếp hàng từ 3 - 4 giờ sáng như những năm trước để lấy số thứ tự mua vàng, diễn biến năm nay có phần "khác lạ".

Dù đã gần giờ mở cửa giao dịch nhưng không khí tại các tiệm vàng khá ảm đạm. Ảnh: Dân Việt.

Ghi nhận của PV Dân Việt tại "phố vàng" Trần Nhân Tông (Hà Nội), vào lúc 5h30 sáng, cửa hàng Bảo Tín Minh Châu – địa điểm thu hút đông đảo người mua vàng những năm trước – lại khá vắng vẻ.

Anh Phạm Huy Quyết (quận Hoàng Mai, Hà Nội) chia sẻ, năm nay anh có mặt tại cửa hàng Bảo Tín Minh Châu (29 Trần Nhân Tông, quận Hoàn Kiếm) từ 3h10 sáng và là khách hàng đến sớm nhất trong ngày.

"Năm trước tôi đến sớm thứ 2 nên năm nay quyết tâm đến sớm nhất. Như mọi năm tôi cũng sẽ mua 2 chỉ vàng nhẫn để cầu may trong ngày này. Tôi thấy những năm gần đây, càng gần ngày vía Thần Tài, giá vàng ngày càng tăng lên nên lượng người đến sớm mua cũng vắng hơn", anh Quyết chia sẻ.

Anh Quyết cho biết, anh không quá bận tâm đến biến động giá vàng, mà chỉ mua với mục đích cầu may. Dù giá vàng có tăng cao, anh vẫn duy trì thói quen mua vàng đúng vào ngày vía Thần Tài.

Tương tự, chị Hà My (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cũng có mặt từ sớm tại cửa hàng Bảo Tín Minh Châu trên phố Trần Nhân Tông. Chị chia sẻ, việc mua vàng đầu năm đã trở thành thói quen và quan niệm khó thay đổi của mình.

"Cả năm chỉ chờ đúng ngày Thần Tài mua vàng mong muốn 1 năm làm ăn may mắn. Tôi mua vàng không mong chờ tăng giá để bán nên dù giá cao hơn so với ngày thường vẫn mua, lúc nào cần sử dụng sẽ bán sau", chị My nói.

Ông Tô Hòa Bình (Hà Nội) - người xếp hàng mua vàng đầu tiên trong 16 năm qua là người có số thứ tự hai. Ảnh: Dân Việt.

Ông Tô Hòa Bình (quận Đống Đa, Hà Nội) – người đã duy trì thói quen xếp hàng mua vàng vào ngày vía Thần Tài suốt 16 năm qua – chia sẻ rằng dù năm nay vẫn đến sớm, nhưng chỉ là người thứ hai có mặt. Như mọi năm, ông Bình chuẩn bị hơn 30 triệu đồng tiền mặt để mua 2 chỉ vàng, với hy vọng mang lại may mắn vào ngày vía Thần tài.

"Tôi không buồn vì có người đến sớm hơn vì năm nào cũng xác định đến đúng khung giờ cố định. Năm nay mưa rét nên tôi thấy không khí trầm hơn, người đến xếp hàng cũng vắng", ông Bình chia sẻ.

Theo các cửa hàng kinh doanh, ngày vía Thần Tài, sản phẩm nhẫn tròn trơn từ 2 chỉ đến 5 chỉ là lựa chọn của đa số người dân. Nhẫn tròn trơn khi mua bán đều dễ dàng, khấu hao thấp, có thể dễ dàng sử dụng nên được lựa chọn.

Ngoài ra, linh vật rắn vàng, vàng trang sức có linh vật rắn năm nay cũng là sản phẩm hút khác được không ít người lựa chọn theo đúng năm Ất Tỵ.