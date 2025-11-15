Nghệ An chịu trách nhiệm về hồ sơ nghiên cứu dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy

Sau khi xem xét báo cáo kết quả thẩm định và kiến nghị của Hội đồng thẩm định nhà nước về Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã đồng ý báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tại tờ trình số 11358/TTr-UBND ngày 23/10/2025 như kiến nghị của Hội đồng thẩm định nhà nước tại Báo cáo số 109/BC-HĐTĐNN ngày 5/11/2025.

Dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy. (Ảnh: AI khởi tạo)

Theo đó, Phú Thủ tướng giao Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An chịu trách nhiệm toàn diện về hồ sơ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án.

Giao Bộ trưởng Bộ Xây dựng thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình của Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư Dự án.

Theo đề xuất của UBND tỉnh Nghệ An, Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy có tổng chiều dài khoảng 60 km, đi qua địa phận 9 xã gồm: Hưng Nguyên, Kim Liên, Đại Huệ, Vạn An, Nam Đàn, Xuân Lâm, Hoa Quân, Sơn Lâm và Kim Bảng, tỉnh Nghệ An.

Tuyến có điểm đầu tại Km0+000, giao với đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt, thuộc địa phận xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An; điểm cuối kết nối vào Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, thuộc khu vực cặp cửa khẩu Thanh Thủy/Nậm On - biên giới giữa Việt Nam và Lào.

Căn cứ kết quả dự báo nhu cầu vận tải, kết quả tính toán nhu cầu các làn xe và khả năng cân đối nguồn lực, dự án đề xuất quy mô đầu tư cao tốc 4 làn xe hoàn chỉnh, chiều rộng nền đường từ 22 đến 24,75 m; các cầu trên tuyến có quy mô 6 làn xe.

Các vị trí đào sâu, đắp cao có quy mô nền đường 6 làn xe, với chiều rộng nền từ 29 đến 32,25 m; các cầu trụ cao trên 50 m không đầu tư dải dừng xe khẩn cấp; giải phóng mặt bằng trong phạm vi 6 làn xe.

Sơ bộ tổng mức đầu tư Dự án khoảng 23.940,34 tỷ đồng, trong đó chi phí các hạng mục ước tính như sau: chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 2.822,26 tỷ đồng; chi phí xây dựng và thiết bị 17.726,47 tỷ đồng; chi phí quản lý dự án, tư vấn và chi phí khác 1.063,59 tỷ đồng; chi phí dự phòng 2.328,02 tỷ đồng.

Công trình được đầu tư theo hình thức đầu tư công, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2025 - 2030.

Dự án đề xuất sử dụng vốn ngân sách nhà nước, gồm: nguồn vốn tăng thu ngân sách trung ương năm 2024 cho công tác chuẩn bị đầu tư 100 tỷ đồng; nguồn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2026 - 2030 khoảng 22.429,21 tỷ đồng; nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2026 - 2030 (bố trí tối đa 50% kinh phí giải phóng mặt bằng) khoảng 1.411,13 tỷ đồng để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

UBND tỉnh Nghệ An đề xuất phân chia dự án thành 10 dự án thành phần, gồm: dự án thành phần 1 - đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy; và 9 dự án thành phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (mỗi dự án thành phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện theo địa bàn từng xã có đoạn tuyến cao tốc đi qua).

