Nghệ An: F1 của bệnh nhân 3491 mắc Covid-19 từ trần, người nhà không cho lấy mẫu xét nghiệm

Cơ quan chức năng y tế thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xảy ra sự việc khá hi hữu liên quan tới một người được cho là F1 từng thăm khám tại bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội).

Đó là trường hợp ông Lương Q.Tr (88 tuổi, phường Lê Mao, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) được xác định là F1 của ca bệnh 3491 liên quan tới bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội).

Ông Tr. bị bệnh ung thư và được người nhà đưa qua điều trị tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh, Bệnh viện Ung bướu tỉnh Nghệ An.

Sau khi nhận được thông tin về ca bệnh 3491, do ông Tr. từng khám bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai thời điểm đó nên được xác định là F1. Tuy nhiên khi cơ quan chức năng gọi điện xuống, ông Tr. đã qua đời.

Khoa Cấp cứu hồi sức tích cực của Bệnh viên Ung bướu tỉnh Nghệ An đã được phong tỏa.

Lực lượng y tế có mặt tại đám tang đề nghị được lấy mẫu xét nghiệm nhưng người nhà không đồng ý với lý do đã đóng nắp quan tài.

Cơ quan chức năng phải nâng cấp cấp độ phòng dịch. Những trường hợp tiếp xúc với ông Tr. sau khi ông Tr từ Bệnh viện Bạch Mai về phải cách ly tại nhà 21 ngày, lấy mẫu xét nghiệm 3 lần theo quy định.

Do có nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An cũng như một số bệnh nhân là F2, Khoa Cấp cứu hồi sức tích cực của Bệnh viện Ung bướu Nghệ An phải phong tỏa trong 14 ngày.

Được biết, bệnh nhân 3491 vừa được Bộ Y tế công bố trưa 11/5. Bệnh nhân nhập viện tại Bệnh viện K từ ngày 27/4 với chẩn đoán nghi ung thư tiền liệt tuyến. Ngày 28/4, bệnh nhân được con trai đưa sang Bệnh viện Bạch Mai khám tim mạch để đánh giá tình trạng sức khỏe trước khi sinh thiết theo chỉ định của bác sĩ. Nhiều nhân viên y tế, người bệnh tiếp xúc với ca bệnh này.