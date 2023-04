Nghệ An: Ngăn chặn hàng loạt thực phẩm có nguy cơ gây hại cho sức khỏe

Tiêu hủy 100kg chà bông không có nhãn hàng hóa

Sáng ngày 13/4/2023, Đội Quản lý thị trường số 11, Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an tỉnh tổ chức kiểm tra đột xuất việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đối với Hộ kinh doanh T.L có địa chỉ tại Xóm Nam Liên, xã Nghi Liên, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra phát hiện Hộ kinh doanh T.L đang lưu giữ để tiêu thụ 100kg chà bông thịt được chứa đựng trong 30 bao bóng, trên vỏ không có nhãn hàng hóa, thông tin thể hiện nguồn gốc, xuất xứ. Tại thời điểm kiểm tra, chủ hộ kinh doanh không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp của lô hàng. Tổng số hàng hóa vi phạm trị giá 19 triệu đồng.

Đội QLTT số 11 đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Hộ kinh doanh T.L 12 triệu đồng đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa vi phạm nói trên.

1.200 lít dầu ăn thực vật không rõ nguồn gốc

Thực hiện nghiệp vụ quản lý địa bàn, qua tiếp nhận, thẩm tra xác minh thông tin, vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 11 tháng 4 năm 2023 Đội Quẩn lý thị trường số 1 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai phối hợp với Đội Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Pleiku đã tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh của ông Nguyễn Xuân Q, địa chỉ phường Trà Bá, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Tại thời điểm kiểm tra Đoàn kiểm tra phát hiện có 51 can (tương đương 1.275 lít) dầu ăn thực vật.

Chủ cơ sở kinh doanh không cung cấp được hóa đơn, chứng từ để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của hàng hóa, trên nhãn sản phẩm của hàng hóa cũng không có căn cứ để xác định nguồn gốc nơi sản xuất hoặc xuất xứ của hàng hóa. Đội Quản lý thị trường số 1, Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ toàn bộ số hàng hóa nêu trên để tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

51 can, tương đương 1.200 lít dầu ăn thực vật bị thu giữ

Ngăn chặn 56.000 vỉ xúc xích nhập lậu tuồn ra thị trường

Trước đó, chiều ngày 10/4/2023, Đội Quản lý thị trường số 5, Cục Quản lý thị trường tỉnh Lào Cai cũng đã tiến hành kiểm tra, phát hiện và thu giữ lô hàng là xúc xích có dấu hiệu là hàng hoá nhập lậu và không rõ nguồn gốc xuất xứ trên phương tiện đang dừng đỗ tại sân Quảng trường Ga Lào Cai.

Cụ thể, Đội Quản lý thị trường số 5, Cục Quản lý thị trường tỉnh Lào Cai phối hợp với Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Công an tỉnh Lào Cai phát hiện xe ô tô tải màu sơn xanh (thùng kín) nhãn hiệu FONTON, biển kiểm soát 29H-786.53 đang dừng đỗ tại sân Quảng trường Ga Lào Cai. Trên thùng xe có chở hàng hoá là đồ chơi, xúc xích ăn liền có dấu hiệu là hàng hoá nhập lậu và hàng hoá không rõ nguồn gốc xuất xứ. Người điều khiển phương tiện là ông Nguyễn Hồng Quân (sinh năm 1996, trú quán tại tỉnh Lào Cai).

Trong tổng số hàng vi phạm bị phát hiện có 56.000 vỉ xúc xích ăn liền xuất xứ ghi Made in China

Quá trình làm việc, lực lượng chức năng xác định chủ lô hàng là ông Phùng Việt Ninh, trú quán tại huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Tiến hành khám thùng xe chở hàng hóa, lực lượng chức năng phát hiện trên phương tiện do ông Quân điều khiển vận chuyển tổng cộng 66.128 đơn vị sản phẩm là xúc xích viên ăn liền; Đồ chơi phun nước; Bộ đồ chơi đèn chiếu sáng; Đồ chơi đất nặn trên sản phẩm không thể hiện xuất xứ; không có hoá đơn chứng từ và giấy tờ, tài liệu kèm theo. Riêng, 56.000 vỉ xúc xích ăn liền trên vỏ thùng in chữ nước ngoài; xuất xứ ghi Made in China.

Đội Quản lý thị trường số 5, Cục Quản lý thị trường tỉnh Lào Cai đã tiến hành tạm giữ toàn bộ hàng hoá để tiếp tục xác minh xử lý theo quy định của pháp luật.