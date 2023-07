Nghề làm chủ, cho thuê bất động sản lớn không còn "hot" sau đại dịch

Các tòa nhà văn phòng tại các thành phố lớn trên toàn thế giới đang mất giá do xu hướng làm việc từ xa sau đại dịch Covid-19. Một báo cáo mới từ McKinsey cho biết, có thể có sự sụt giảm giá trị lên đến 800 tỷ đô la vào năm 2030, do tỷ lệ trống văn phòng tăng cao và giá thuê giảm xuống.

Theo nghiên cứu của McKinsey, hiện chỉ có khoảng 30% nhân viên làm việc tại văn phòng, thấp hơn so với trước đại dịch Covid-19, và chỉ có 37% nhân viên thường xuyên có mặt tại văn phòng hàng ngày. Những thay đổi này gây tác động tiêu cực đến giá trị bất động sản thương mại, ngành thị trường đang gặp áp lực từ việc tăng lãi suất. HSBC cũng đã thông báo kế hoạch thu nhỏ trụ sở toàn cầu của họ và chuyển đến các không gian văn phòng nhỏ hơn gần trung tâm thành phố.

Xu hướng làm việc từ xa sau đại dịch đã khiến cho giá trị của các bất động sản cho thuê giảm mạnh. Ảnh: IT.

Theo McKinsey, phương thức làm việc kết hợp giữa làm việc từ xa và tại văn phòng là xu hướng mới. Các thành phố trên toàn thế giới đang đối mặt với những thách thức đáng kể trong lĩnh vực bất động sản đô thị. Sự suy thoái này có thể gây tổn hại đến tài chính của các thành phố, đặc biệt là vấn đề về vô gia cư, giao thông và những vấn đề khác.

Nghiên cứu của McKinsey tập trung vào 9 thành phố "siêu sao" trên thế giới, bao gồm Bắc Kinh, Houston, London, New York, Paris, Munich, San Francisco, Shanghai và Tokyo. Dự kiến giá trị bất động sản tại các thành phố này sẽ giảm khoảng 26% so với năm 2019, tương đương với 800 tỷ đô la. Trong một diễn biến xấu hơn, giá trị không gian văn phòng có thể giảm đến 42%.

McKinsey cũng lưu ý rằng tốc độ suy thoái có thể tăng nếu lãi suất tiếp tục tăng lên hoặc nếu các tổ chức tài chính gặp khó khăn và quyết định giảm giá tài sản của họ nhanh hơn. Có lo ngại rằng, suy thoái trong ngành bất động sản thương mại có thể gây tổn thất cho ngân hàng, nguồn tài trợ quan trọng cho nhiều giao dịch trong ngành này.

McKinsey cũng phát hiện rằng nhu cầu giảm về không gian văn phòng đã làm giảm giá thuê yêu cầu của chủ sở hữu. Các thành phố tại Hoa Kỳ chịu đựng sự giảm mạnh nhất, như San Francisco và New York, với giá thuê yêu cầu giảm lần lượt 28% và 22% so với năm 2019 sau khi tính đến lạm phát. Dự kiến nhu cầu về không gian văn phòng có thể giảm 13% vào cuối thập kỷ so với năm 2019.

Tuy vậy, McKinsey cho biết các thành phố có thể thích nghi với sự giảm nhu cầu về không gian văn phòng bằng cách phát triển không gian văn phòng đa năng và sử dụng lại các tòa nhà để phục vụ các mục đích khác nhau. Các quyết định như phá bỏ không gian bán lẻ không còn sử dụng và xây dựng các cơ sở thể thao hoặc sân vận động có thể là giải pháp cho việc tái tạo trung tâm thành phố.