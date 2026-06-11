Nghề nuôi cá nước lạnh ở Lâm Đồng: Đột phá bằng công nghệ bán tuần hoàn kết hợp vi sinh

Làm chủ công nghệ nuôi cá tầm công nghệ cao, giảm chi phí và công lao động

Trao đổi với PV NTNN, ông Nguyễn Đình An, Chủ tịch Hiệp hội Cá nước lạnh Lâm Đồng cho biết, hiện giá cá tầm thương phẩm bán ra tại khu vực dao động khoảng 125.000 – 130.000 đồng/kg, giảm so với dịp Tết, nhưng bù lại sản lượng cá tăng cao nên người chăn nuôi vẫn có lãi.

“Ngành cá nước lạnh tại Lâm Đồng đã phát triển mạnh từ hơn 20 năm qua và ngày càng được các chủ trang trại quan tâm đầu tư công nghệ hiện đại, phát triển bền vững. Tận dụng nguồn nước mát lành chảy từ núi cao xuống, người dân dẫn nước vào các khu bể lắng, bể lọc, khử khuẩn sau đó dẫn nước sạch vào các ao nuôi. Đặc biệt, tại Công ty TNHH Ngọc Mai Trang, việc áp dụng công nghệ vi sinh vào các ao nuôi đã giúp xử lí nguồn nước hiệu quả, giảm tần suất thay nước, tăng sản lượng cá lên 4-5 lần so với bình thường. Điều này đã giúp trang trại giảm đáng kể giá thành nuôi cá và đem lại rất nhiều ý nghĩa trong bối cảnh chi phí đầu vào tăng cao”, ông An đánh giá.

Những con cá tầm bố mẹ nặng đến 20-30kg sẽ được nuôi tại những bể riêng biệt để lấy trứng cung cấp con giống trong toàn bộ trang trại. Ảnh: Văn Long

Công nghệ này được nhiều quốc gia phát triển từ hàng chục năm trước, đơn cử Trung Quốc đã áp dụng công nghệ vi sinh vào nuôi cá tầm, cá hồi tại các khu vực thiếu nước như Bắc Kinh, giúp người dân có thể nuôi cá với mật độ cao trong không gian hẹp. Theo đó, men vi sinh có tác dụng xử lý nước cực kỳ hiệu quả, tương tự như công nghệ xử lý nước ở sông Tô Lịch, các vi sinh vật sẽ “ăn” vi khuẩn và chất bẩn trong nước, giúp người nuôi không cần phải tháo nước, thay nước thường xuyên như cách truyền thống mà vẫn đảm bảo môi trường cho cá phát triển.

Theo anh Nguyễn Đình Hoàng, Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Mai Trang, trang trại nuôi cá tầm của đơn vị được xây dựng tại xã Lạc Dương (trước là xã Đa Nhim, huyện Lạc Dương) với tổng diện tích 5ha, trong đó có 2ha công nghệ cao, 3ha diện tích mặt nước nuôi truyền thống. Hiện trang trại áp dụng kỹ thuật nuôi cá bán tuần hoàn sử dụng vi sinh.

“Có thể hiểu vi sinh là hệ đệm giúp làm sạch nước, cân bằng hệ trong ao nên cá không bị dịch bệnh và gần như không phải dùng đến kháng sinh, hóa chất để phòng trị bệnh. Do đó, đây là mô hình chăn nuôi bền vững. Còn bán tuần hoàn là tôi tự đặt tên cho mô hình này bởi nó được cải tiến từ mô hình tuần hoàn RAS (Recirculating Aquaculture System), giúp giảm chi phí đầu tư và giá thành so với hệ thống tuần hoàn. Hiện nay, công nghệ bán tuần hoàn cũng đang được bà con nông dân áp dụng trên nuôi tôm rất nhiều”, anh Hoàng nói.

Ưu điểm nổi bật của công nghệ bán tuần hoàn kết hợp sử dụng vi sinh là giúp phân hủy chất thải, kiểm soát khí độc và mầm bệnh, từ đó giảm thiểu tối đa lượng nước xả thải ra môi trường và đảm bảo an toàn sinh học. Các yếu tố như nhiệt độ, oxy, ánh sáng đều được quản lý tự động, không phụ thuộc vào thời tiết, cho phép thả nuôi với mật độ lớn và rút ngắn thời gian nuôi.

Nước từ suối dẫn về được đưa vào những hồ chứa nước hình vuông, sau đó lắng lọc, khử khuẩn để có nước sạch cung cấp cho cá nuôi tại các hồ hình tròn. Ảnh: Ngọc Trâm

Nâng cao chất lượng cá tầm thương phẩm

Tại trang trại của Công ty Ngọc Mai Trang, các bể nuôi cá tầm được thiết kế thành bể tròn với đường kính bể từ 6-17,3m, quy hoạch vô cùng hiện đại và bài bản. Đối với bể nhỏ đường kính 6m sẽ có độ sâu nước từ 80-90cm, bể lớn có độ sâu 1,3-1,5m. Giữa bể nuôi cá tầm có lắp đặt hệ thống hút chất thải của cá, thức ăn và những tạp chất trong quá trình nuôi cá và được cài đặt bằng đồng hồ tự động.

Mỗi ngày hệ thống này sẽ hút 8 lần, mỗi lần hút 15 phút nhằm đảm bảo nguồn nước nuôi cá tầm luôn sạch, giúp cá phát triển thuận lợi. Tại các hồ nuôi, trang trại còn lắp hệ thống cảm biến và sẽ báo động nếu xảy ra các sự cố như mất điện, sục khí, thổi khí bị hư hỏng. Bộ phận kỹ thuật sẽ xử lý, sửa chữa ngay để tránh gây thiệt hại.

Với kiểu thiết kế bể hình tròn và đáy bể lõm hình cầu, trang trại của anh Hoàng đang tối ưu hóa việc xử lý chất thải lẫn tạo môi trường, cá bơi liên tục theo hình tròn nên chất lượng thịt cá rắn chắc, ngon hơn so với nuôi theo bể vuông.

Với mỗi bể cá như vậy, trang trại sẽ nuôi được đến 6 tấn cá/bể. Hiện, nguồn cá thương phẩm của Công ty TNHH Ngọc Mai Trang chủ yếu xuất đi thị trường TP.Hồ Chí Minh, TP.Đà Lạt và các địa phương lân cận.

Hiện Công ty Ngọc Mai Trang cũng đã làm chủ công nghệ sản xuất giống cá tầm. Theo đó những con cá tầm bố mẹ nặng đến 20-30kg sẽ được nuôi tại những bể riêng biệt để lấy trứng cung cấp con giống trong toàn bộ trang trại.

Sau quá trình ương giống, cá bột và cá thương phẩm có trọng lượng khác nhau sẽ được nuôi trong những bể khác nhau. Khi cá nuôi đạt trọng lượng từ 1,8kg trở lên sẽ được xuất bán ra thị trường.

Việc làm chủ công nghệ bán tuần hoàn sử dụng vi sinh đã giúp Công ty Ngọc Mai Trang giảm giá thành chăn nuôi cá tầm, hạn chế dịch bệnh, giúp cá khỏe mạnh hơn, chất lượng cao hơn. Trung bình mỗi năm, công ty cung ứng ra thị trường 500-600 tấn cá thương phẩm và đang dự kiến tăng lên 1.000 tấn trong thời gian tới.