Nghệ sĩ chuyển giới tiết lộ góc khuất làng giải trí Hàn

Ngày 10/9, trong chương trình YouTube “Đây mới là cuối cùng”, Harisu chia sẻ những trải nghiệm cá nhân khi hoạt động với tư cách một nghệ sĩ chuyển giới tại Hàn Quốc. Cô cho biết đã bắt đầu làm diễn viên quần chúng từ năm 1991, khi còn là sinh viên và hộ tịch vẫn ghi giới tính nam. Việc theo đuổi nghệ thuật trong hoàn cảnh đó khiến cô chịu nhiều thiệt thòi. Harisu nói: “Tôi đã từ bỏ rất nhiều cơ hội chỉ vì mình nói ra sự thật về bản dạng giới. Nhiều hợp đồng bị hủy vì điều đó”.

Cô kể lại một trường hợp cụ thể: “Tôi nhận được lời mời đóng một bộ phim có nội dung người chuyển giới quan hệ tình dục với đàn ông, hút sinh khí của họ rồi biến thành chính mình. Tôi không muốn dính líu đến kiểu nội dung đó nên từ chối. Ngay lập tức, nhà sản xuất dọa sẽ tiết lộ rằng tôi là người thuộc thế giới thứ ba. Tôi nói rõ rằng mình chưa từng đồng ý, tại sao lại làm như vậy. Sau vụ việc, tôi suy nghĩ suốt 8 tháng, phân vân có nên rút khỏi giới giải trí hay không”.



Harisu khẳng định từng bị quấy rối, đe dọa và phân biệt đối xử trong giai đoạn đầu hoạt động nghệ thuật vì là người chuyển giới, đồng thời tiết lộ lý do cô nhiều lần muốn rời bỏ showbiz. Chosun.

Sau cùng, Harisu quyết định công khai là người chuyển giới. Tuy nhiên, lựa chọn này kéo theo nhiều hệ lụy khác. Cô nói: “Tôi nhận được rất nhiều câu hỏi thiếu tôn trọng như ‘Cô có phải từng là đàn ông không?’, ‘Có thể quan hệ không?’, hoặc bị yêu cầu cởi đồ để chứng minh giới tính. Những điều đó khiến tôi buộc phải từ bỏ nhiều vai diễn và không thể ký được hợp đồng”.

Bên cạnh sự soi mói về giới tính, Harisu còn đối mặt với định kiến xã hội nặng nề. Cô kể: “Có người thấy tôi thì cười nói vui vẻ, nhưng sau lưng lại thì thầm ‘Cô ấy có vào nhà vệ sinh nữ không?’. Tôi là phụ nữ và tôi sử dụng nhà vệ sinh nữ. Tôi đã phẫu thuật chuyển đổi giới tính và chỉ muốn sống như một người phụ nữ. Nhưng xã hội không nhìn tôi như vậy. Trong mắt họ, tôi là người chuyển giới. Điều đó khiến tôi cảm thấy rất nặng nề”.

Harisu, tên thật là Lee Kyung Eun, sinh năm 1975, là nghệ sĩ chuyển giới đầu tiên công khai bản dạng giới tại Hàn Quốc. Cô bắt đầu được công chúng biết đến từ năm 2001, sau khi tham gia một đoạn quảng cáo mỹ phẩm và xác nhận giới tính thật. Sự kiện này gây chấn động dư luận châu Á, vì trước đó Hàn Quốc chưa từng có nghệ sĩ công khai là người chuyển giới.

Sau bước đệm đó, Harisu nhanh chóng trở thành một biểu tượng của cộng đồng LGBT và hoạt động ở nhiều lĩnh vực như ca hát, diễn xuất, người mẫu, tham gia các chương trình truyền hình. Cô từng phát hành nhiều album, góp mặt trong các phim truyền hình và điện ảnh tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc. Harisu không chỉ xuất hiện trên sân khấu, cô còn thường xuyên góp mặt trong các talkshow, chương trình thực tế, góp phần thay đổi nhận thức xã hội về người chuyển giới.

Năm 2007, Harisu tuyên bố kết hôn với ca sĩ Mickey Jung. Cặp đôi thu hút sự chú ý lớn của truyền thông khi thường xuyên chia sẻ về cuộc sống hôn nhân trên sóng truyền hình. Tuy nhiên, đến năm 2017, họ quyết định ly hôn trong êm thấm.

Hiện tại, Harisu sống cùng 11 chú chó. Cô chia sẻ về cuộc sống yên bình và trách nhiệm chăm sóc thú cưng: “Tôi nhận nuôi một chú chó từ trại cứu hộ. Nó mắc bệnh truyền nhiễm, điều trị suốt gần hai tháng. Chi phí viện phí hơn 10 triệu won nhưng tôi không hề tiếc tiền. Điều quan trọng là nó được điều trị và sống khỏe mạnh. Tôi rất biết ơn vì điều đó”.

