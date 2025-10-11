Nghệ sĩ hài Lê Bảo sống khó khăn trong nhà kho, không show diễn

Tiếp tục hành trình đi thăm các nghệ sĩ già, khó khăn, mới đây nhóm "Ngũ long du ký" gồm Phi Phụng, Phương Dung đã tới thăm nghệ sĩ hài Lê Bảo. Được biết, hiện tại ở tuổi xế chiều, nam nghệ sĩ có hoàn cảnh vô cùng khó khăn.

Trong video có thể thấy nghệ sĩ hài Lê Bảo đã dẫn Phi Phụng và Phương Dung đi qua những đoạn rào chắn ngổn ngang. Theo giới thiệu, nam nghệ sĩ đang sống trong nhà kho phía sau một nhà hàng, đường vào bụi bặm, bừa bộn.

Vì là nhà kho chứa đồ của nhà hàng nên xung quanh nơi ở của nghệ sĩ Lê Bảo chất đầy đồ cũ, đồ thừa, nhìn vô cùng ngổn ngang, chật chội và bẩn thỉu. Tường nhà kho còn bong tróc, đổ nát, lộ cả bê tông cốt thép bên trong. Tại nơi ở không có gì ngoài một chiếc bếp, một chiếc giường và bằng khen treo đầy trên tường.

Nghệ sĩ Phi Phụng đến thăm diễn viên hài Lê Bảo.

Không gian sống trong căn nhà kho của diễn viên hài Lê Bảo.

Trong lần gặp gỡ này, nghệ sĩ Lê Bảo có dịp tâm sự chuyện đời, chuyện nghề. Ông kể: "Tôi đi hát cải lương từ năm 1976, sau đó đi diễn tấu hài, diễn cùng anh Vũ Quang, Bình Mập, đi hát thiện nguyện.

Tôi có hai đứa con gái lấy chồng rồi nhưng chúng cũng khổ quá không lo được cho tôi, tôi không ở chung được với chúng. Bản thân chúng cũng phải đi thuê nhà ở. Tôi có hai vợ, vợ đầu thì chia tay còn vợ sau bị tiểu đường biến chứng qua đời rồi".

Ông ngậm ngùi cảm thán cuộc sống xế chiều không show diễn, cuộc sống chật vật. "Tôi khổ lắm, trước đây thi thoảng có show thì người ta trả bao nhiêu lấy bấy nhiêu, không đòi hỏi nhưng hai tháng rồi không có show nào.

Trước tôi ở thuê bên Nhà Bè, cộng cả tiền nước tiền điện vào là 1 triệu một tháng nhưng tôi không có show nên không có tiền đóng. Tôi thiếu nợ tiền trọ nhiều quá nên đành dọn đi, bị chủ nhà lấy lại. Nhiều hôm tôi đói quá còn không thấy đường lên sân khấu".

"Nhờ một người bạn diễn xin hộ nên tôi được ở nhờ trong căn nhà kho này, phía trước người ta mở nhà hàng. Những ngày không đi diễn thì tôi phụ người ta dọn dẹp quán, quét dọn, rửa bát. Tôi có cái xe máy để đi làm nhưng không có giấy tờ. Tôi cũng không có thẻ bảo hiểm, cũng không có hộ khẩu, căn cước công dân.

Tôi cũng bị nhiều bệnh, huyết áp, tiểu đường, tim mạch. Hộ khẩu tôi không có vì đi hát nhiều nơi, lưu lạc hết", nam nghệ sĩ ngậm ngùi.

Ở cuối buổi gặp gỡ, nghệ sĩ Phương Dung bày tỏ: "Anh Lê Bảo chủ yếu hát lô tô, từ thiện nên ít người biết tới anh. Xót xa cho anh quá, hài bây giờ anh không diễn, chưa kể là còn không có show, không nhà cửa, không có giấy tờ tùy thân. Nói thật, có muốn mua bảo hiểm cũng khó. Bây giờ anh Lê Bảo không đi hát hò gì nữa, chỉ sống một thân một mình, lại đang bệnh tật đầy mình. Trường hợp của anh khá đau lòng!".

