Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Giá vàng biến động mạnh
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Văn hóa - Giải trí
Thứ sáu, ngày 31/10/2025 19:00 GMT+7

Nghệ sĩ Nhân dân tài hoa, đa đoan, vội vĩnh biệt trần thế ở tuổi 50

+ aA -
Minh Anh Thứ sáu, ngày 31/10/2025 19:00 GMT+7
Cố Nghệ sĩ Nhân dân Lê Dung có sự nghiệp vàng son, nhưng đời sống riêng gặp không ít thăng trầm, trắc trở.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Nghệ sĩ Nhân dân từng thi đỗ Đại học Y, sau đó trở thành Thủ khoa trường nhạc

Nghệ sĩ Nhân dân Lê Dung tên thật là Đoàn Lê Dung, sinh năm 1951 tại Quảng Ninh. Xuất thân trong một gia đình không có truyền thống nghệ thuật và điều kiện vật chất còn thiếu thốn, song Lê Dung sớm bộc lộ năng khiếu âm nhạc đặc biệt.

Năm tám tuổi, bà được nhạc sĩ Đức Huyên phát hiện và dìu dắt vào con đường ca hát. Chính ông là người đưa cô bé Lê Dung khi ấy đến Câu lạc bộ Thiếu nhi Hạ Long, cho đi biểu diễn, thu thanh tại Đài Tiếng nói Việt Nam, và tham gia nhiều chương trình lớn nhỏ ở địa phương.

Nghệ sĩ Nhân dân Lê Dung. (Ảnh: TL)

Năm 17 tuổi, nghệ sĩ Lê Dung chính thức bước vào con đường nghệ thuật chuyên nghiệp khi gia nhập Đoàn Văn công Quân khu Tả Ngạn. Dù từng thi đỗ Đại học Y, bà đã gác lại con đường đó để theo đuổi niềm đam mê ca hát. Năm 1976, bà về công tác tại Đoàn Ca múa Tổng cục Chính trị và có một năm theo học Thanh nhạc tại Trường Âm nhạc Việt Nam (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam). Tới năm 1982, sau khi đạt danh hiệu Thủ khoa, tên tuổi Lê Dung bắt đầu được đông đảo công chúng yêu nhạc biết đến.

Với chất giọng nữ cao trữ tình hiếm có, tròn đầy và chuẩn mực, Nghệ sĩ Nhân dân Lê Dung thể hiện xuất sắc ở nhiều thể loại, từ opera, bán cổ điển, nhạc tiền chiến, nhạc cách mạng đến cả nhạc nhẹ. Những ca khúc gắn liền với tên tuổi bà như Người Hà Nội (Nguyễn Đình Thi), Trường ca sông Lô (Văn Cao), Xa khơi (Nguyễn Tài Tuệ)… đã trở thành dấu ấn sâu đậm trong lòng nhiều thế hệ khán giả.

Trong sự nghiệp, Nghệ sĩ Nhân dân từng đoạt nhiều giải thưởng quốc tế danh giá, như Giải Tư cuộc thi Những nghệ sĩ hát opera trẻ quốc tế tại Sofia (Bulgaria), Giải Mùa xuân tại Bình Nhưỡng (CHDCND Triều Tiên) và Giải Người hát dân ca hay nhất trong cuộc thi âm nhạc quốc tế tại Liên Xô (cũ).

Nhạc sĩ Phú Quang từng dành cho bà những lời trân trọng: “Ở Lê Dung hội tụ quá nhiều điểm hoàn hảo: phát âm tiếng Việt chuẩn, giọng hát đẹp và kỹ thuật bậc thầy. Theo quan điểm của tôi, Lê Dung là ca sĩ có học nhất Việt Nam".

Năm 1984, ở tuổi 33, Lê Dung được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú. Chín năm sau, bà trở thành Nghệ sĩ Nhân dân ở tuổi 42.

Dù thành công rực rỡ trên sân khấu, đời sống riêng của Nghệ sĩ Nhân dân Lê Dung lại nhiều trắc trở. Trong cuộc hôn nhân đầu, bà có một người con trai, nhưng hai vợ chồng sớm chia tay. Năm 1991, bà kết hôn lần hai với nhà thơ Hồng Thanh Quang, song mối duyên ấy cũng khép lại sau sáu năm.

Nhà thơ Hồng Thanh Quang từng chia sẻ với Dân Việt rằng tình yêu giữa ông và Lê Dung khởi đầu giữa nhiều ý kiến phản đối, nhưng đó là một mối tình đầy chân thành: "Tôi bắt đầu mối tình ấy ai cũng phản đối, cả dư luận xã hội và những người yêu quý mình. Hồi đấy tôi chơi thân với hai người là anh Đăng Bảy (dịch giả lúc ấy đang làm ở báo Văn Nghệ) và anh Quốc Dũng (học ở Cuba về, hồi đấy là người dịch tiếng Tây Ban Nha). Anh Đăng Bẩy kể lại với tôi là khi anh Bẩy nói về việc tôi yêu Lê Dung (và bị nhiều người can ngăn) thì anh Dũng bảo: "Chúng mày buồn cười nhỉ, ngăn cái gì, đời mình chắc gì hạnh phúc hơn mà ngăn nó".

Tức là, tôi mới hiểu con người ta, ai cũng thế thôi, trong khi chúng ta sống theo những quy luật đời thường thì trong trái tim chúng ta le lói một điều, biết đâu vẫn có hạnh phúc khác thường. Và khi nhìn thấy một thằng bé là tôi lúc đấy làm rất chân thành, ai cũng muốn may ra nó thành công thì sao. Tất nhiên cũng như mọi thí nghiệm xã hội cao cả khác, cuối cùng đến lúc nào đó phải quay trở về đời thường. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng những bột phát, những dâng hiến, những hứng khởi của thời thanh xuân là vô nghĩa".

Ca sĩ Ngọc Anh, học trò của bà, cũng từng nói rằng chính cuộc đời cô giáo là một lời nhắc nhở sâu sắc: “Cô Lê Dung yêu để chết, còn tôi yêu để sống. Cô yêu quá say đắm, dốc hết tâm sức nên dẫn đến đau tim, đau não. Cô ra đi vì huyết áp tăng, nhưng tôi biết, nỗi đau tình yêu mới là nguyên nhân sâu xa khiến cô gục ngã.”

Tháng 1 năm 2001, đúng mùng 6 Tết, Nghệ sĩ Nhân dân Lê Dung qua đời do tai biến mạch máu não, hưởng dương 50 tuổi. Sự ra đi đột ngột ấy khiến giới nghệ thuật và công chúng bàng hoàng, tiếc thương. Trong lễ tang diễn ra tại Nhà tang lễ Quân y viện 108, tiếng hát của bà lại vang lên qua bản thu, khiến những người tiễn biệt không khỏi xúc động, nghẹn ngào.

Tham khảo thêm

Mối quan hệ của Đàm Vĩnh Hưng và Cục trưởng Xuân Bắc sau câu đùa gây tranh cãi

Mối quan hệ của Đàm Vĩnh Hưng và Cục trưởng Xuân Bắc sau câu đùa gây tranh cãi

Trương Ngọc Ánh có động thái lạ sau khi bị bắt gây chú ý

Trương Ngọc Ánh có động thái lạ sau khi bị bắt gây chú ý

Bi kịch 2 diễn viên tên Ngọc Ánh của bộ phim nổi tiếng “Hương Ga”: Một bị bắt, một bị đánh trọng thương

Bi kịch 2 diễn viên tên Ngọc Ánh của bộ phim nổi tiếng “Hương Ga”: Một bị bắt, một bị đánh trọng thương

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Cuộc sống kín tiếng của Nghệ sĩ Nhân dân quê Tuyên Quang, có gương mặt được coi là "khuôn vàng thước ngọc"

Nghệ sĩ Nhân dân Thu Hà được mệnh danh là mỹ nhân "lá ngọc cành vàng" bởi vẻ ngoài diễm lệ, đài các.

Toàn cảnh những lùm xùm tiền bạc của Trương Ngọc Ánh trước khi bị bắt

Văn hóa - Giải trí
Toàn cảnh những lùm xùm tiền bạc của Trương Ngọc Ánh trước khi bị bắt

Nghệ sĩ xin đừng "đứng ngoài" văn hóa
48

Văn hóa - Giải trí
Nghệ sĩ xin đừng 'đứng ngoài' văn hóa

Trương Ngọc Ánh bị bắt: Từ ngôi sao màn bạc đến “bà trùm” quyền lực của showbiz Việt

Văn hóa - Giải trí
Trương Ngọc Ánh bị bắt: Từ ngôi sao màn bạc đến “bà trùm” quyền lực của showbiz Việt

Đọc thêm

'Chốt' thời gian Trung tâm tài chính quốc tế vận hành: Đưa Việt Nam vào nhóm 32 nền kinh tế lớn nhất thế giới
Kinh tế

"Chốt" thời gian Trung tâm tài chính quốc tế vận hành: Đưa Việt Nam vào nhóm 32 nền kinh tế lớn nhất thế giới

Kinh tế

Kết luận tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các cơ quan khẩn trương trình Chính phủ ban hành Nghị định trong những ngày tới để Trung tâm tài chính quốc tế đi vào hoạt động ngay trong tháng 11 với mô hình hai cơ quan điều hành, một cơ quan giám sát, một tòa án. Thủ tướng trân trọng cảm ơn sự hợp tác, giúp đỡ của bạn bè, đối tác quốc tế, góp phần đưa nền kinh tế Việt Nam vào nhóm 32 nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Cao Phong (Phú Thọ): Buộc tháo dỡ bãi tập kết vật liệu trái phép trên đất nông nghiệp trong thời hạn 5 ngày
Bạn đọc

Cao Phong (Phú Thọ): Buộc tháo dỡ bãi tập kết vật liệu trái phép trên đất nông nghiệp trong thời hạn 5 ngày

Bạn đọc

Sau khi Báo Dân Việt phản ánh, Chủ tịch UBND xã Cao Phong (Phú Thọ) đã ra quyết định xử phạt hành chính chủ bãi vật liệu “mọc” trên đất nông nghiệp và yêu cầu khôi phục hiện trạng đất trong 5 ngày.

FIFA trì hoãn phán quyết, giúp ĐT Malaysia tìm cửa thoát án?
Thể thao

FIFA trì hoãn phán quyết, giúp ĐT Malaysia tìm cửa thoát án?

Thể thao

FIFA tiếp tục giữ im lặng trước vụ bê bối giả mạo hồ sơ nhập tịch của 7 cầu thủ ĐT Malaysia khiến giới bóng đá Đông Nam Á hồi hộp chờ phán quyết cuối cùng.

Ông Trump tuyên bố nóng về tin đồn Mỹ sẽ không kích Venezuela
Thế giới

Ông Trump tuyên bố nóng về tin đồn Mỹ sẽ không kích Venezuela

Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 31/10 khẳng định ông “không có kế hoạch tiến hành không kích Venezuela”, giữa lúc quân đội Mỹ đang tăng cường hiện diện ở vùng Caribe, làm dấy lên đồn đoán Washington có thể sắp ra tay nhằm vào chính quyền Tổng thống Nicolás Maduro.

Đây, xã nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của tỉnh Ninh Bình trước sáp nhập, tuyến đường đẹp mê ly, nhà to, đường rộng
Nhà nông

Đây, xã nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của tỉnh Ninh Bình trước sáp nhập, tuyến đường đẹp mê ly, nhà to, đường rộng

Nhà nông

Trong hành trình xây dựng nông thôn mới xã Khánh Thành (huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình trước thời điểm sáp nhập) đã xuất sắc trở thành xã đầu tiên của tỉnh được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Đây là kết quả của quá trình đầu tư bài bản, bền bỉ và đặc biệt là sự đồng lòng, chung sức từ chính người dân.

Màn thị phạm mổ nội soi đẳng cấp tại Nga và hành trình đưa kỹ thuật mổ não thức tỉnh về Việt Nam
Xã hội

Màn thị phạm mổ nội soi đẳng cấp tại Nga và hành trình đưa kỹ thuật mổ não thức tỉnh về Việt Nam

Xã hội

Học tập ở Pháp trở về, PGS.TS Đồng Văn Hệ đã không ngừng nghiên cứu, ứng dụng và thành công kỹ thuật phẫu thuật não thức tỉnh, mang đến niềm vui cho nhiều người bệnh. Mới đây, ông vừa giảng dạy và mổ thị phạm tại khóa đào tạo quốc tế ở Liên bang Nga, gây ấn tượng mạnh.

Trong 34 Chủ tịch UBND tỉnh, thành hiện có bao nhiêu trường hợp không phải người địa phương?
Tin tức

Trong 34 Chủ tịch UBND tỉnh, thành hiện có bao nhiêu trường hợp không phải người địa phương?

Tin tức

Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong kết luận mới nhất yêu cầu trước 15/12/2025 bố trí xong 100% Chủ tịch UBND tỉnh không phải người địa phương. Tính đến hết tháng 10/2025, có 20/34 Chủ tịch UBND tỉnh, thành không phải người địa phương. Dân Việt điểm lại những trường hợp này.

Chủ tịch nước Lương Cường: APEC cần hình thành tầm nhìn chiến lược chung về phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo
Thế giới

Chủ tịch nước Lương Cường: APEC cần hình thành tầm nhìn chiến lược chung về phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo

Thế giới

Phát biểu tại phiên họp thứ hai của Hội nghị các nhà lãnh đạo APEC, Chủ tịch nước Lương Cường cho rằng, các thành viên APEC cần hình thành tầm nhìn chiến lược chung về phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và phát huy vai trò tiên phong trong quản trị kinh tế số và AI.

Hồ Kẻ Gỗ ở Hà Tĩnh tăng lưu lượng xả tràn lên 100-350 m3/giây 
Nhà nông

Hồ Kẻ Gỗ ở Hà Tĩnh tăng lưu lượng xả tràn lên 100-350 m3/giây 

Nhà nông

Ngày 31/10, thông tin từ Công ty TNHH Thủy lợi Nam Hà Tĩnh, mực nước hồ Kẻ Gỗ (xã Cẩm Duệ, tỉnh Hà Tĩnh) ở cao trình 31,15/32,5m, tương đương dung tích 303,75/345 triệu m3, hiện đang được điều tiết nước qua tràn Dốc Miếu với lưu lượng 90m3/giây.

Châu Phi có thị trường gạo 29,2 tỷ USD năm 2030, gạo Việt Nam xuất khẩu sang Ghana cần lưu ý điều này
Nhà nông

Châu Phi có thị trường gạo 29,2 tỷ USD năm 2030, gạo Việt Nam xuất khẩu sang Ghana cần lưu ý điều này

Nhà nông

Ông Nguyễn Chi Mai, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Nigeria và một số quốc gia châu Phi khác, bao gồm Ghana, lưu ý rằng, về gạo Việt Nam xuất khẩu sang Ghana, châu Phi, cần lưu ý người tiêu dùng đô thị ở Ghana ưa chuộng gạo nhập khẩu, đặc biệt là gạo thơm, hơn là gạo địa phương.

Một quốc gia nhập khẩu đến 90% lương thực mua lượng gạo khổng lồ của Việt Nam rồi lại bán đi nước khác
Nhà nông

Một quốc gia nhập khẩu đến 90% lương thực mua lượng gạo khổng lồ của Việt Nam rồi lại bán đi nước khác

Nhà nông

Singapore là quốc gia nhập khẩu hơn 90% nhu cầu lương thực, tuy nhiên, Thương vụ Việt Nam tại Singapore lưu ý các doanh nghiệp cần xác định gạo Việt Nam không chỉ tiêu thụ tại thị trường Singapore mà còn được các doanh nghiệp Singapore xuất khẩu đi các nước khác trên thế giới.

Lấy người đàn ông góa vợ để trừ nợ 2 tỷ, đêm tân hôn cô gái ngơ ngẩn vì màn 'lột xác' của 'ông chú'
Gia đình

Lấy người đàn ông góa vợ để trừ nợ 2 tỷ, đêm tân hôn cô gái ngơ ngẩn vì màn "lột xác" của "ông chú"

Gia đình

Lời nói ấy khiến cô bất ngờ.

Những bức hình hiếm của Trương Ngọc Ánh - nhan sắc đình đám showbiz Việt một thời
Văn hóa - Giải trí

Những bức hình hiếm của Trương Ngọc Ánh - nhan sắc đình đám showbiz Việt một thời

Văn hóa - Giải trí

Trương Ngọc Ánh có vẻ ngoài khỏe khoắn, quyến rũ ở những bức ảnh thời thanh xuân.

Hàng loạt cửa hàng vàng nổi tiếng ở Thanh Hóa đóng cửa
Tin tức

Hàng loạt cửa hàng vàng nổi tiếng ở Thanh Hóa đóng cửa

Tin tức

Một ngày kể từ khi công an xuất hiện tại nhiều tiệm vàng nổi tiếng ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa, hôm nay nhiều tiệm vàng nổi tiếng ở khu phố Lê Hoàn ở tỉnh này đồng loạt đóng cửa.

Tìm “lối thoát” cho các điểm nghẽn quản lý chung cư tại TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Tìm “lối thoát” cho các điểm nghẽn quản lý chung cư tại TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

Thời gian qua, hàng ngàn hộ dân sống tại các dự án chung cư ở TP.HCM phải đối diện với nhiều mâu thuẫn nhức nhối, âm ỉ suốt nhiều năm như quỹ bảo trì 2%, chậm cấp sổ hồng...

Tân binh Ukraine chết tức tưởi khiến dư luận dậy sóng vì góc khuất tuyển quân bạo lực của Kiev
Thế giới

Tân binh Ukraine chết tức tưởi khiến dư luận dậy sóng vì góc khuất tuyển quân bạo lực của Kiev

Thế giới

Ngày 18/10, Roman Sopin gọi cho mẹ, nhờ mang cho anh một ít quần áo, tiền mặt và kính áp tròng. Người đàn ông 43 tuổi này vừa bị lực lượng tuyển quân “hốt” ngay trên đường phố Kiev để đưa thẳng ra chiến trường chiến đấu chống lại Nga.

Nghề làm mão, mặt nạ của người dân tộc Khmer tỉnh Vĩnh Long trở thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Xã hội

Nghề làm mão, mặt nạ của người dân tộc Khmer tỉnh Vĩnh Long trở thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Xã hội

Hôm nay 1/11, trong khuôn khổ lễ hội Ok Om Bok tỉnh Vĩnh Long năm 2025, đã diễn ra lễ công bố nghề làm mão (mũ), mặt nạ của đồng bào dân tộc Khmer tỉnh Vĩnh Long là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Ô nhiễm rác thải dọc kênh La Khê 'bủa vây' cuộc sống người dân Hà Đông (Hà Nội)
Bạn đọc

Ô nhiễm rác thải dọc kênh La Khê "bủa vây" cuộc sống người dân Hà Đông (Hà Nội)

Bạn đọc

Rác thải sinh hoạt, phế thải chất đống dọc kênh La Khê (quận Hà Đông, Hà Nội) khiến dòng kênh trở nên nhếch nhác, bốc mùi hôi nồng nặc, đặc biệt vào những ngày nắng nóng. Ô nhiễm nghiêm trọng không chỉ làm mất mỹ quan đô thị mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt của người dân.

Trường Đại học Thủ Dầu Một bắt đầu hoàn trả học phí vụ 'thu sai' 37 tỷ đồng
Chuyển động Sài Gòn

Trường Đại học Thủ Dầu Một bắt đầu hoàn trả học phí vụ "thu sai" 37 tỷ đồng

Chuyển động Sài Gòn

Theo thông báo mới nhất từ Trường Đại học Thủ Dầu Một, việc hoàn trả học phí đã thu chênh lệch được thực hiện sau kết luận của Kiểm toán Nhà nước và căn cứ theo Nghị định 97/2023/NĐ-CP. Sinh viên cần khai báo gấp thông tin trước ngày 30/11/2025 để nhận lại tiền.

Nghị định 264 khuyến khích khu vực tư nhân và quỹ quốc tế tham gia mạnh mẽ hơn vào các dự án khởi nghiệp sáng tạo
Chuyển động Sài Gòn

Nghị định 264 khuyến khích khu vực tư nhân và quỹ quốc tế tham gia mạnh mẽ hơn vào các dự án khởi nghiệp sáng tạo

Chuyển động Sài Gòn

Việt Nam chính thức có khung pháp lý toàn diện đầu tiên cho đầu tư mạo hiểm, tạo hành lang an toàn cho nhà đầu tư và thúc đẩy dòng vốn vào các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. TP.HCM, trung tâm khởi nghiệp lớn nhất cả nước, chủ động triển khai và phổ biến chính sách này, hướng đến mục tiêu phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo năng động và hội nhập toàn cầu.

Một ông nông dân Nghệ An nuôi con vật lạ mắt tròn xoe, khỏe ăn chuối, khoai lang mà đẻ sòn sòn, bán 10 triệu/cặp
Nhà nông

Một ông nông dân Nghệ An nuôi con vật lạ mắt tròn xoe, khỏe ăn chuối, khoai lang mà đẻ sòn sòn, bán 10 triệu/cặp

Nhà nông

Anh Chương ở xã Đại Đồng, tỉnh Nghệ An (địa phận huyện Thanh Chương trước đây) nuôi chồn hương với 110 con-con vật nuôi mới lạ có cặp mắt tròn xỏe, khỏe ăn chuối chín, khoai lang. Hàng ngày, anh Chương cho chồn hương ăn chuối, khoai, ngô, cá nhỏ...Nhờ thế chồn hương khỏe mạnh, đẻ sòn sòn, hễ có chồn hương giống là bán hết ngay.

'Quái vật phòng gym' Brazil qua đời vì đột quỵ sau cú sốc mất mèo cưng
Xã hội

"Quái vật phòng gym" Brazil qua đời vì đột quỵ sau cú sốc mất mèo cưng

Xã hội

Sau khi chú mèo gắn bó qua đời, Ricardo Nolasco dos Santos (Brazil) suy sụp tinh thần rồi không qua khỏi vì đột quỵ và xuất huyết não.

Đà Nẵng chi 200 tỷ đồng hỗ trợ trực tiếp cho người dân bị thiệt hại do mưa lũ và khắc phục công trình thiết yếu
Tin tức

Đà Nẵng chi 200 tỷ đồng hỗ trợ trực tiếp cho người dân bị thiệt hại do mưa lũ và khắc phục công trình thiết yếu
8

Tin tức

Đà Nẵng chi 200 tỷ đồng hỗ trợ trực tiếp cho người dân bị thiệt hại do mưa lũ và khắc phục công trình thiết yếu, thông tin do Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng vừa cho biết.

Trung tâm tài chính quốc tế sẽ định hình “vị thế mới” của nền kinh tế trong cuộc đua toàn cầu
Kinh tế

Trung tâm tài chính quốc tế sẽ định hình “vị thế mới” của nền kinh tế trong cuộc đua toàn cầu

Kinh tế

Sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết 222 về việc thành lập hai Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM và Đà Nẵng, Việt Nam đang bước vào giai đoạn táo bạo nhất trong chiến lược hội nhập tài chính toàn cầu. Với tầm nhìn tăng trưởng 8% năm 2025 và hai con số từ 2026, Chính phủ kỳ vọng đây sẽ là “bệ phóng thể chế” đưa Việt Nam vươn lên bản đồ tài chính khu vực và thế giới.

Vì sao chỉ có Dương Quá sử dụng được Huyền thiết trọng kiếm?
Đông Tây - Kim Cổ

Vì sao chỉ có Dương Quá sử dụng được Huyền thiết trọng kiếm?

Đông Tây - Kim Cổ

Ngoại trừ Độc Cô Cầu Bại, chỉ có Dương Quá mới thực sự phát huy được hết sức mạnh của Huyền thiết trọng kiếm.

Diễn đàn Chủ tịch Hội NDVN-Bộ trưởng Bộ NNMT Lắng nghe nông dân nói: Cầu nối để nông dân bước vào kỷ nguyên mới
Nhà nông

Diễn đàn Chủ tịch Hội NDVN-Bộ trưởng Bộ NNMT Lắng nghe nông dân nói: Cầu nối để nông dân bước vào kỷ nguyên mới

Nhà nông

Đó là khẳng định của ông Nguyễn Văn Hoài, Tổng biên tập Báo NTNN/Dân Việt, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức khi nói về Diễn đàn Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam – Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lắng nghe nông dân nói năm 2025. Diễn đàn do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đồng phối hợp tổ chức. Báo NTNN/Dân Việt được giao phối hợp với Văn phòng Bộ thực hiện.

Cuộc đua trên bầu trời Việt Nam: Sun PhuQuoc Airways “cất cánh”, mở kỷ nguyên mới cho hàng không nghỉ dưỡng
Kinh tế

Cuộc đua trên bầu trời Việt Nam: Sun PhuQuoc Airways “cất cánh”, mở kỷ nguyên mới cho hàng không nghỉ dưỡng

Kinh tế

Sự xuất hiện của Sun PhuQuoc Airways, hãng hàng không thuộc Sun Group, không chỉ khuấy động cuộc cạnh tranh giành thị phần trong ngành hàng không, mà còn mở ra mô hình “hàng không nghỉ dưỡng” đầu tiên tại Việt Nam. Với chiến lược bay thẳng, giá hợp lý và trải nghiệm liền mạch từ không trung tới điểm đến, Sun PhuQuoc Airways hứa hẹn tái định hình cách người Việt khám phá bầu trời và du lịch trong kỷ nguyên mới.

NÓNG: HLV Kim Sang-sik triệu tập Nguyễn Xuân Son trở lại ĐT Việt Nam
Thể thao

NÓNG: HLV Kim Sang-sik triệu tập Nguyễn Xuân Son trở lại ĐT Việt Nam

Thể thao

Sau gần 10 tháng dưỡng thương, tiền đạo Nguyễn Xuân Son đã được triệu tập trở lại ĐT quốc gia Việt Nam chuẩn bị cho trận gặp Lào tại vòng loại Asian Cup 2027.

Phát hiện thi thể cô gái trong cốp ô tô đậu ven đường TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Phát hiện thi thể cô gái trong cốp ô tô đậu ven đường TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

Nghi ngờ chiếc ô tô 4 chỗ đậu ven đường nhiều ngày có mùi hôi, người dân báo công an kiểm tra và bàng hoàng phát hiện thi thể một cô gái đang trong tình trạng phân hủy mạnh trong cốp xe, sáng 1/11.

CLB Công an TP.HCM vs Hải Phòng: Bất bại sân nhà có phá dớp kỵ rơ
Thể thao

CLB Công an TP.HCM vs Hải Phòng: Bất bại sân nhà có phá dớp kỵ rơ

Thể thao

CLB Công an TP.HCM bất bại trên sân nhà kể từ đầu mùa, đây là niềm tin để thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức phá dớp kỵ rơ trước Hải Phòng ở vòng 9 V.League.

Tin đọc nhiều

1

Nghệ sĩ Nhân dân tài hoa, đa đoan, vội vĩnh biệt trần thế ở tuổi 50

Nghệ sĩ Nhân dân tài hoa, đa đoan, vội vĩnh biệt trần thế ở tuổi 50

2

Một nước EU cam kết không trả 'một xu' nào cho quân đội Ukraine

Một nước EU cam kết không trả 'một xu' nào cho quân đội Ukraine

3

Bộ Chiến tranh Mỹ có động thái quân sự bất ngờ khiến châu Âu trở tay không kịp

Bộ Chiến tranh Mỹ có động thái quân sự bất ngờ khiến châu Âu trở tay không kịp

4

Con vật bé như nắm tay xuất xứ từ Thái Lan, nuôi thành công ở Nghệ An, đến tuổi đẻ là cản chả kịp, thu tiền cục

Con vật bé như nắm tay xuất xứ từ Thái Lan, nuôi thành công ở Nghệ An, đến tuổi đẻ là cản chả kịp, thu tiền cục

5

Giá vàng hôm nay (31/10): Vàng SJC và nhẫn giảm đi ngược xu hướng thế giới

Giá vàng hôm nay (31/10): Vàng SJC và nhẫn giảm đi ngược xu hướng thế giới