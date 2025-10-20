Nghệ sĩ Nhân dân Thái Bảo nghẹn ngào tiễn biệt nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng, hứa sẽ mang “Thời hoa đỏ” đi hết cuộc đời

Những điều chưa biết về ca khúc "Thời hoa đỏ" nổi tiếng

Nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng qua đời sáng 19/10 tại nhà riêng. Ông là tác giả hàng loạt ca khúc nổi tiếng như: Thời hoa đỏ, Cơn mưa em bất chợt, Hai nửa vầng trăng, Mùa xuân về, Tuổi mới yêu, Khỏa trần Trường Sơn…

Thời hoa đỏ nằm trong chùm tác phẩm giúp nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng nhận giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật năm 2007. Tác phẩm được đánh giá là một trong những bản tình ca hay nhất thời kỳ đổi mới với những nốt nhạc tha thiết bên những ca từ đẹp, giàu tính biểu cảm.

Nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng. Ảnh: TL

Lúc sinh thời, nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng cho biết, ông sáng tác ca khúc này năm 1989, khi công tác ở Liên Xô (cũ). Thời điểm đó, ông bị bệnh nặng phải nằm điều trị dài ngày trong bệnh viện. Để vơi nỗi buồn… vơi nỗi nhớ nhà, ông đọc quyển 99 bài thơ tình mang từ Việt Nam sang, khi đọc đến bài thơ Thời hoa đỏ của Thanh Tùng, những hình ảnh trong thơ ám ảnh nhạc sĩ. Sau này về nước, ông chỉnh sửa thêm để hoàn thiện ca khúc.

Thời hoa đỏ là bài thơ được nhà thơ Thanh Tùng viết vào khoảng năm 1972. Ông viết để kỷ niệm mối tình với người vợ đầu. Dẫu chia tay, nhưng ông luôn nặng lòng và bà là nguồn cảm hứng cho bài thơ ra đời.

Ca sĩ Lệ Thu là người đầu tiên thể hiện thành công bài hát này. Giọng hát hơi khàn cộng với phần hòa âm sâu lắng đã khiến cho Thời hoa đỏ ngay khi mới phát trên sóng phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam đã được đông đảo thính giả yêu thích. Ở thập niên 80 của thế kỷ trước, ca khúc này được phát mỗi sớm mỗi chiều trên loa phát thanh, trở thành ca khúc “gây nhiều thổn thức nhất” cho người yêu nhạc.

Ca khúc này sau đó cũng được Nghệ sĩ Nhân dân Thái Bảo thể hiện rất thành công. Gần như nhắc đến Thời hoa đỏ là người ta nhắc đến Lệ Thu và Thái Bảo dù cũng có rất nhiều ca sĩ từng thể hiện.

Ca sĩ Lệ Thu - người đầu tiên thể hiện "Thời hoa đỏ". Ảnh: VOV

Nghệ sĩ Nhân dân Thái Bảo từng thực hiện MV Thời hoa đỏ tưởng nhớ tác giả bài thơ Thanh Tùng. Nữ nghệ sĩ thể hiện ca khúc với phong cách riêng, có gì đó vừa đắm say, vừa day dứt đến lạ kỳ, khó lí giải.

Nhà thơ Thanh Tùng sau này kể lại khoảnh khắc xúc động khi nghe ca khúc trên sóng phát thanh: "Những năm 80 thế kỷ trước, tôi tình cờ nghe được bài hát của anh Nguyễn Đình Bảng trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam. Khi ấy, tôi đã thôi làm công nhân nhà máy đóng tàu và đang bán sách văn học nước ngoài trên vỉa hè.

Cảm giác khi nghe điệp khúc ‘Mỗi mùa hoa đỏ về, hoa như mưa rơi rơi…’ khiến tôi tưởng mình đang bay lên. Âm nhạc của anh Nguyễn Đình Bảng chẳng những chắp cánh cho thơ ca mà còn chắp cánh cho tôi vượt qua những hệ lụy đời thường".

Dù vậy, nhà thơ vẫn có chút tiếc nuối vì vài câu thơ tâm đắc không được đưa vào bài hát, như: Anh đâu buồn mà chỉ tiếc/Em không đi hết những ngày đắm say". Nhưng có lẽ điều ấy lại khiến Thời hoa đỏ mở ra khoảng lặng, để người nghe tự điền vào bằng nỗi niềm của chính mình.

Từ thập niên 1990, Thời hoa đỏ trở thành một hiện tượng trong giới sinh viên và khán giả yêu nhạc. Nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng từng nói: “Tôi đi đến trường đại học nào cũng thấy sinh viên hát Thời hoa đỏ. Một nhạc sĩ có được ca khúc sống mãi với thời gian là rất hiếm. May mắn là tôi đã có được vinh dự ấy".

Năm 1993, bài hát nhận Giải thưởng Nguyễn Bỉnh Khiêm; năm 1995, được trao giải của Hội Âm nhạc Việt Nam.

Chia sẻ với Dân Việt, Nghệ sĩ Nhân dân Thái Bảo cho biết, Thời hoa đỏ gắn bó với chị đến nay đã gần 35 năm. Bài hát theo chị từ những ngày đầu bước lên sân khấu, trong những chuyến biểu diễn ra biên giới giữa những ngày tháng đỏ lửa. Bài hát như thấm vào máu, như ngấm vào tim… để mỗi lần cất giọng hát, chị hát bằng cả tâm hồn với rất nhiều cung bậc cảm xúc. Nhiều lúc Nghệ sĩ Nhân dân Thái Bảo cảm giác như bài hát được sáng tác dành riêng cho chị.

Nghệ sĩ Nhân dân Thái Bảo từng làm MV "Thời hoa đỏ" tưởng nhớ nhà thơ Thanh Tùng. Ảnh: TL

“Mỗi mùa hoa đỏ về, hoa như mưa rơi rơi…” - câu hát ấy đã trở thành bất tử, gắn bó với tôi mỗi ngày và cả trong giấc mơ. Nhà thơ Thanh Tùng và nhạc sĩ Đình Bảng đã để lại trong lòng khán giả về một mối tình đẹp đẽ, thiết tha nhưng đầy day dứt, lãng mạn và nhân văn.

Tôi yêu ca khúc này như một phần đời và sự nghiệp của tôi. Gắn bó với tôi gần 35 năm qua từng đêm diễn. Một lời cảm ơn và lòng biết ơn cuối cùng xin gửi đến nhạc sĩ Đình Bảng.

Tôi sẽ mang theo bài hát này đến khi nào tôi không thể hát. Và giai điệu ấy sẽ đi cùng với những cánh hoa bay theo nhạc sĩ về cuối chân trời, nơi có nhà thơ Thanh Tùng đang đợi.

Vĩnh biệt người anh quý mến, nhạc sĩ tài hoa Nguyễn Đình Bảng”, Nghệ sĩ Nhân dân Thái Bảo bày tỏ nỗi lòng khi hay tin nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng qua đời.

Nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh – nguyên Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội nói rằng, nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng đã về miền mây trắng nhưng âm nhạc của ông sẽ sống mãi. Ông không chỉ để lại cho đời sống nhiều tác phẩm âm nhạc có giá trị mà còn có tính bất biến với thời gian. Trong đó, Thời hoa đỏ là một trong ca khúc về tình yêu lãng mạn và đắm say nhất của thế kỷ 20.



Nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng ngoài giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật còn giành giải do Hội Nhạc sĩ Việt Nam trao tặng các năm 1994, 1995, 1996. Nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng cũng là người yêu thơ. Ông xuất bản một tập thơ năm 1994.

Nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng sinh năm 1942 ở Hà Nam (nay là Ninh Bình). Ông từng công tác tại Nhà xuất bản Âm nhạc và băng đĩa, làm nhạc công ở Đoàn Chèo Trung ương.

Đến năm 1987, tên tuổi của nhạc sĩ được nhiều người biết đến khi bài hát Cơn mưa em bất chợt phổ biến rộng rãi. Từ đó, ông liên tục có những tác phẩm đáng chú ý như: Thời hoa đỏ (thơ Thanh Tùng), Hai nửa vầng trăng (phỏng thơ Hoàng Hữu), Mùa xuân về, Tuổi mới yêu, Khỏa trần Trường Sơn...