Nghệ sĩ Ưu tú Bảo Quốc từ Mỹ trở về bất ngờ làm điều đặc biệt với Nghệ sĩ Nhân dân Minh Vương tại TP.HCM

Nghệ sĩ Ưu tú Bảo Quốc và Nghệ sĩ Nhân dân Minh Vương vui vẻ đi ăn kem cùng bạn bè

Gần đây, vợ chồng Nghệ sĩ Ưu tú Bảo Quốc từ Mỹ trở về Việt Nam để thăm gia đình, người thân và bạn bè sau thời gian dài sinh sống ở nước ngoài. Trong chuyến về nước, nam nghệ sĩ có dịp hội ngộ nhiều đồng nghiệp gạo cội cùng thời tại các buổi gặp gỡ, giao lưu. Đồng hành cùng ông trong hầu hết các sự kiện là bà Thu Thủy - vợ của Nghệ sĩ Ưu tú Bảo Quốc.

NSND Minh Vương và NSƯT Bảo Quốc. Ảnh: FBNV

Mới đây, vợ chồng Nghệ sĩ Ưu tú Bảo Quốc cùng Nghệ sĩ Nhân Minh Vương và một số người bạn thân thiết đã có buổi gặp mặt, thưởng thức kem tại một trung tâm thương mại ở TP.HCM. Tham gia buổi gặp gỡ còn có doanh nhân Nguyễn Thị Ngọc Dung, thường được biết đến với tên gọi Dung Hải Sản.

Hình ảnh các nghệ sĩ gạo cội ở độ tuổi U80 cùng nhau đi ăn kem, trò chuyện và lưu lại những khoảnh khắc vui vẻ nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả. Nhiều người bày tỏ sự thích thú trước tinh thần trẻ trung, lạc quan và nguồn năng lượng tích cực của các nghệ sĩ. Không chỉ thưởng thức kem, cả nhóm còn chụp ảnh lưu niệm với nhiều biểu cảm hài hước, tạo nên bầu không khí gần gũi, ấm cúng.

NSND Minh Vương và NSƯT Bảo Quốc ăn kem. Ảnh: FBNV

Trong lần hội ngộ này, Nghệ sĩ Nhân dân Minh Vương và Nghệ sĩ Ưu tú Bảo Quốc không giấu được niềm vui khi gặp lại nhau sau nhiều năm. Hai nghệ sĩ liên tục ôm, hỏi thăm và trò chuyện thân tình. Hiện cả hai đều có cuộc sống ổn định, viên mãn nên dành nhiều thời gian cho gia đình và những cuộc gặp gỡ bạn bè. Chứng kiến vẻ ngoài phong độ của đồng nghiệp, Nghệ sĩ Ưu tú Bảo Quốc hài hước nhận xét: "Minh Vương vẫn trẻ quá".

Buổi gặp mặt còn có sự góp mặt của nghệ sĩ cải lương Bích Hạnh. Dù cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn, bà cho biết bản thân vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật với những chương trình phù hợp.

"Lâu lâu tôi cũng có show. Show không nhiều, không đều, ít và nhỏ thôi nhưng chất lượng. Trước đây tôi thường tham gia các chương trình từ thiện cùng Dung Hải Sản. Hiện chương trình đó không còn nên tôi đi hát ở đám giỗ, đám tiệc, đình chùa. Còn Khương Dừa thì khoảng một năm rưỡi rồi chưa mời tôi biểu diễn trở lại", nghệ sĩ Bích Hạnh chia sẻ.

NSND Minh Vương và NSƯT Bảo Quốc. Ảnh: FBNV

Nghệ sĩ Ưu tú Bảo Quốc, tên thật là Lư Bảo Quốc, sinh năm 1949 tại tỉnh Tây Ninh, ông là một trong những nghệ sĩ hài kịch và cải lương gạo cội nhất Việt Nam. Ông xuất thân từ gia tộc nghệ thuật lừng danh Thanh Minh - Thanh Nga, mẹ ông là bà bầu Thơ, người sáng lập đoàn cải lương Thanh Minh, 1 trong 5 đoàn hát nổi tiếng nhất Sài Gòn thời kỳ những năm 1950–1972. Bảo Quốc còn một người chị cùng mẹ khác cha là NSƯT Thanh Nga - nghệ sĩ cải lương vang bóng một thời.

Nhờ sinh ra trong cái nôi cải lương Nam Bộ, nghệ sĩ Bảo Quốc đã có điều kiện tiếp xúc với sân khấu và được học hỏi, dạy dỗ từ những nghệ sĩ tài danh nhất. Ông nhanh chóng nổi bật trên sân khấu bởi giọng ca nổi trội, năng khiếu diễn hài duyên dáng, dí dỏm, trở thành hiện tượng của sân khấu một thời. Nam nghệ sĩ thành danh khi kết hợp với nhiều "cô đào" nổi tiếng như Ngọc Giàu, Lệ Thuỷ, Bạch Tuyết...

Một số vai diễn tiêu biểu của ông có thể kể tới bao gồm: vai Chương Hầu trong vở “Tiếng trống Mê Linh”, vai chính của vở hài kịch “Con ma nhà họ Hứa”, vai Bùi Kiệm trong vở “Kiều Nguyệt Nga”, vai Hai Xiên trong vở “Bàn thờ Tổ một cô đào”, vai Y xì ke trong “Bóng tối và ánh sáng”... Năm 1991, ông được Nhà nước trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.