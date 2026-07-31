Gần nửa thế kỷ sau ngày cố Nghệ sĩ Ưu tú Thanh Nga qua đời, Nghệ sĩ Ưu tú Bảo Quốc vẫn chưa nguôi nỗi nhớ chị gái

Nam nghệ sĩ cho biết, dù Nghệ sĩ Ưu tú Thanh Nga đã ra đi nhiều năm, hình bóng của bà vẫn luôn hiện hữu trong ký ức của các thành viên trong gia đình. Với ông, mỗi dịp sinh nhật của người chị đều là thời khắc gợi nhớ những kỷ niệm không thể nào quên.

NSƯT Bảo Quốc và cố NSƯT Thanh Nga. Ảnh: FBNV

Nghệ sĩ Ưu tú Bảo Quốc nhớ lại lần đầu tiên bước lên sân khấu khi mới 10 tuổi. Khi ấy, chính Nghệ sĩ Ưu tú Thanh Nga là người trực tiếp đánh phấn, thoa son và tận tình chăm sóc, động viên ông trước giờ biểu diễn. Hai chị em có nhiều năm gắn bó trên sân khấu đoàn Thanh Minh – Thanh Nga, cùng tham gia các vở cải lương nổi tiếng như Hoa Mộc Lan, Tiếng trống Mê Linh và Bên cầu dệt lụa.

Theo nam nghệ sĩ, trong suốt những năm tháng ấy, hai chị em luôn đồng hành, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống và nghề diễn. Những ký ức về quãng thời gian gắn bó vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí ông.

Nhắc đến sự ra đi của Nghệ sĩ Ưu tú Thanh Nga, Nghệ sĩ Ưu tú Bảo Quốc không giấu được sự xúc động. Ông cho rằng đó không chỉ là mất mát lớn đối với sân khấu cải lương và khán giả, mà với riêng ông còn là nỗi đau khi mất đi một người chị trong gia đình, một người đồng nghiệp tài năng luôn yêu thương, dìu dắt các em. Những tình cảm và kỷ niệm với Nghệ sĩ Ưu tú Thanh Nga, theo ông, sẽ mãi là phần ký ức không thể phai mờ.

NSƯT Bảo Quốc và cố NSƯT Thanh Nga. Ảnh: FBNV

Dù qua đời khi mới 36 tuổi trong một vụ án gây chấn động, Nghệ sĩ Ưu tú Thanh Nga vẫn được nhiều thế hệ khán giả nhớ đến như một biểu tượng của sân khấu cải lương với nhan sắc, tài năng và dấu ấn nghệ thuật khó phai.

Tối 26/11/1978, sau khi kết thúc suất diễn cuối cùng của vở cải lương Thái hậu Dương Vân Nga, Thanh Nga cùng chồng là luật sư Phạm Duy Lân bị sát hại ngay trước cửa nhà riêng ở quận 1, TP.HCM. Vụ án khiến dư luận cả nước bàng hoàng. Con trai duy nhất của vợ chồng bà là Hà Linh, khi đó mới 5 tuổi, may mắn thoát nạn.

Sự ra đi đột ngột của Thanh Nga để lại niềm tiếc thương sâu sắc trong lòng công chúng. Lễ tang của bà thu hút hàng chục nghìn người từ nhiều nơi đến TP.HCM tiễn biệt, dòng người nối dài kín các tuyến đường, trở thành một trong những đám tang có đông người tham dự nhất của giới nghệ thuật thời bấy giờ.

Nghệ sĩ Ưu tú Bảo Quốc, tên thật là Lư Bảo Quốc, sinh năm 1949 tại Tây Ninh, là con trai thứ sáu trong gia tộc Thanh Minh – Thanh Nga, một trong những gia đình có truyền thống và tầm ảnh hưởng lớn đối với nghệ thuật cải lương Việt Nam.

NSƯT Bảo Quốc và cố NSƯT Thanh Nga. Ảnh: FBNV

Ông là con của cố nghệ sĩ Năm Nghĩa và bà Nguyễn Thị Thơ (bầu Thơ) - người được mệnh danh là "bà bầu của các ông bầu" trong giới cải lương trước năm 1975. Dưới sự điều hành của bà bầu Thơ, đoàn cải lương Thanh Minh – Thanh Nga trở thành một trong những đoàn hát danh tiếng nhất Sài Gòn giai đoạn 1950-1972, quy tụ nhiều nghệ sĩ tài năng và ghi dấu ấn với hàng loạt vở diễn kinh điển.

Chị gái của Nghệ sĩ Ưu tú Bảo Quốc là Nghệ sĩ Ưu tú Thanh Nga - ngôi sao hàng đầu của sân khấu cải lương, người được nhiều thế hệ khán giả yêu mến bởi tài năng diễn xuất và những vai diễn để đời. Bà cũng được xem là một trong những biểu tượng của nghệ thuật cải lương Việt Nam.

Không chỉ có Thanh Nga, gia tộc của Nghệ sĩ Ưu tú Bảo Quốc còn có nhiều nghệ sĩ tên tuổi như Chí Tiên, Hữu Châu, Hữu Lộc và Hồng Loan. Nhiều thế hệ trong gia đình đã có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển của sân khấu cải lương và nghệ thuật biểu diễn Việt Nam.