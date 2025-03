Nghệ sĩ Ưu tú có bằng Tiến sĩ, cuộc sống bình yên, kín tiếng

NSƯT Phương Nga sinh năm 1978 tại Hà Nội. Từ nhỏ, cô đã sớm bộc lộ năng khiếu và đam mê âm nhạc, sớm xác định mục tiêu theo đuổi nghệ thuật chuyên nghiệp.

Trong một cuộc trò chuyện, NSƯT Phương Nga tiết lộ rằng bố cô - Tiến sĩ Xã hội học Nguyễn Mạnh Hiền chính là người thầy đầu tiên trong cuộc đời cô.

Ngay khi cô bắt đầu học cấp 2, ông đã nói: "Con gái yêu của bố! Con có thể không thông minh bằng các bạn, không cao bằng các bạn, không xinh đẹp bằng các bạn nhưng ý chí, nghị lực và sự chăm chỉ thì con gái của bố không được thua kém bất cứ bạn nào".

Nghệ sĩ Ưu tú Phương Nga ở tuổi ngoài 20. (Ảnh: CTCL)

Năm 14 tuổi, NSƯT Phương Nga đã theo học âm nhạc tại trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, dưới sự giảng dạy của NSƯT Phan Thu Lan. Năm 2001, Phương Nga thi đỗ bậc Đại học của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và lần lượt được hai nhà giáo hàng đầu về thanh nhạc cổ điển là NSND Lê Dung, NSND Trung Kiên giảng dạy. Phương Nga từng bày tỏ sự biết ơn với những người thầy tài năng, giúp cô phát triển bản thân, rèn luyện kỹ thuật thanh nhạc cổ điển vững chắc.

Năm 2001, Liên hoan Tiếng hát truyền hình toàn quốc đổi tên thành Sao Mai. Phương Nga ghi danh và trở thành thí sinh đầu tiên giành giải Nhất của chương trình, để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng công chúng với ca khúc "Bóng cây Kơ-nia" (Thơ: Ngọc Anh, nhạc Phan Huỳnh Điểu). Nghệ sĩ Phương Nga nhớ lại: "Sao Mai là cuộc thi lớn. Khi đó tôi mới học năm thứ hai đại học, đi thi chủ yếu với mục đích cọ xát. Cũng giống các thí sinh, tôi mong mình có giải nhưng giải Nhất là điều tôi không dám nghĩ đến. Hạnh phúc vỡ òa khi Phương Nga được xướng tên và lúc đó tôi đã bật khóc vì xúc động".

Năm 2002, Phương Nga tham gia Liên hoan Âm nhạc mùa xuân tại Bình Nhưỡng và giành giải Bạc. Về nước, cô tiếp tục học và tốt nghiệp Nhạc viện. Nhờ thành tích học tập xuất sắc, nữ ca sĩ được giữ lại làm giảng viên tại Nhạc viện. Năm 2017, cô bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ. Hiện, cô là Phó trưởng khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam.

Nói về việc tập trung cho công việc giảng dạy, NSƯT Phương Nga cho biết, cô rất hạnh phúc khi đứng trên giảng đường. "Khi học trò thành đạt, khẳng định tài năng, vị trí, được công chúng yêu quý trân trọng, tôi cũng như các thầy cô khác đều hạnh phúc, tự hào vô bờ bến".

Nghệ sĩ Ưu tú Phương Nga. (Ảnh: FBNV)

Phương Nga cũng là giám khảo của nhiều cuộc thi âm nhạc lớn trong nước như: Cuộc thi âm nhạc Mùa thu do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, Giải Sao Mai do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức, Cuộc thi Hát Thính phòng và Nhạc kịch Thành phố Hồ Chí Minh do Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, cuộc thi Liên hoan ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức.

Tháng 3/2024, Phương Nga nhận danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú trong đợt trao danh hiệu lần thứ 10. Cô chia sẻ: "Đón nhận danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú là niềm vui, hạnh phúc, tự hào của bản thân tôi, của gia đình và đặc biệt là của gia đình lớn khoa Thanh nhạc - Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Với tôi, đây là một dấu ấn trong sự nghiệp và cũng là động lực để cố gắng hoàn thiện bản thân hơn nữa mỗi ngày. Tôi luôn thầm nhủ, mình cần học hỏi thêm từ thầy cô, bạn bè, đồng nghiệp, chắt chiu thêm kiến thức và kỹ năng để ngày càng hoàn thiện hơn".

Về cuộc sống riêng, Phương Nga có cuộc hôn nhân bình yên, kín tiếng bên người chồng cũng là đồng nghiệp - ca sĩ Đào Nguyên Vũ.