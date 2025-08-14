Nghe theo lời khuyên từ ChatGPT, người đàn ông 60 tuổi nhập viện vì ảo giác

Cụ thể, sau khi đọc về tác hại của muối ăn (có tên hoá học là natri clorua) đối với sức khỏe, người đàn ông giấu tên (ở Mỹ) đã tham khảo ChatGPT và được đưa ra lời khuyên rằng có thể thay thế bằng natri bromua.

Sau khi đọc về tác dụng phụ của natri clorua đối với sức khỏe tổng thể, người đàn ông đã tham khảo ChatGPT và được cho biết rằng natri clorua có thể thay thế bằng bromide. Ảnh: Getty Images

Tuy nhiên, natri bromua dù có hình dạng giống muối ăn, nhưng thực chất lại là một hợp chất vốn chỉ được sử dụng hạn chế trong y học và chủ yếu cho mục đích công nghiệp, khử trùng.

Vốn có kiến thức nền tảng về dinh dưỡng từ thời đại học, ông đã tin tưởng và thử loại bỏ muối ăn, thay thế hoàn toàn bằng natri bromua mua trực tuyến. Sau 3 tháng áp dụng chế độ này, ông xuất hiện những triệu chứng tâm thần nặng nề, thậm chí còn nghi ngờ rằng hàng xóm đang đầu độc mình.

Tại bệnh viện, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân có biểu hiện khát nước dữ dội nhưng lại từ chối uống nước, đồng thời dần xuất hiện ảo giác cả về thị giác lẫn thính giác. Mặc dù trước đó không hề có tiền sử bệnh tâm thần, chỉ sau 24 giờ nhập viện, tình trạng hoang tưởng của ông tăng nặng.

Người đàn ông được điều trị bằng dịch truyền, chất điện giải và thuốc chống loạn thần, cuối cùng ông đã được chuyển sang khoa tâm thần nội trú. Các bác sĩ kết luận ông mắc hội chứng bromism (một dạng ngộ độc do tiếp xúc quá nhiều với hợp chất bromide).

Người đàn ông này mắc chứng bromism, một hội chứng nhiễm độc do tiếp xúc quá nhiều với hợp chất hóa học bromide. Ảnh: Halfpoint – stock.adobe.com

Bên cạnh ảo giác, ông còn gặp hàng loạt triệu chứng khác như mệt mỏi, mất ngủ, rối loạn vận động, mụn trứng cá, u máu anh đào …



Các chuyên gia cảnh báo: trường hợp này là minh chứng rõ ràng cho việc AI có thể đưa ra thông tin sai lệch về y khoa, bởi hệ thống không có khả năng phân tích hay đặt kết quả vào đúng ngữ cảnh.

Trên thực tế, OpenAI - đơn vị phát triển ChatGPT - đã nêu rõ trong điều khoản sử dụng rằng công cụ này không nhằm mục đích chẩn đoán hay điều trị bệnh, tuy nhiên nhiều người vẫn tìm đến AI như một kênh tư vấn sức khỏe dễ tiếp cận.

Một khảo sát năm 2025 cho thấy 35% người Mỹ đã sử dụng AI để tìm hiểu và quản lý sức khỏe. Trong số này, 63% tin rằng AI cung cấp thông tin đáng tin cậy, cao hơn so với mạng xã hội hay những người có sức ảnh hưởng, nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với bác sĩ.

Trước sự gia tăng các báo cáo liên quan đến “rối loạn tâm thần ChatGPT”, nhiều chuyên gia y tế đã khuyến cáo cộng đồng không nên lạm dụng chatbot để thay thế tư vấn y khoa.

“Trong trường hợp người đàn ông 60 tuổi xin lời khuyên từ bác sĩ, bác sĩ sẽ hiếm khi đưa ra lời khuyên thay natri clorua bằng natri bromua. Đây là ví dụ điển hình về việc thông tin sai lệch từ AI có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe cộng đồng”, chuyên gia thông tin.