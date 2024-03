Hollywood đang "rung chuyển" trước bộ phim tài liệu "Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV", tiết lộ những hành vi quấy rối tình dục đối với nhiều sao nhí do các nhà sản xuất của hãng Nickelodeon. Cựu ngôi sao nhí Drake Bell cũng tiết lộ việc bị lạm dụng tình dục bởi huấn luyện viên diễn xuất và lời thoại Nickelodeon Brian Peck.



"Nghi án" Leonardo DiCaprio bị quấy rối khi còn vị thành niên

Đoạn clip quay lại thời niên thiếu của Leonardo DiCaprio khiến dân tình chấn động. Ảnh: X

Không chỉ bố của Drake Bell - Joe Bell cũng chia sẻ về nỗi đau trong quá khứ của hai cha con. Ông Joe còn nhắc đến việc Brian Peck thường có những hành động kỳ quặc với con trai mình, tương tự như với một ngôi sao nổi tiếng khác là Leonardo DiCaprio.

Trong bộ phim "Quiet on Set", ông Joe Bell đã so sánh cách Brian Peck đối xử với con trai mình và với Leonardo DiCaprio trong quá khứ. Cụ thể, thời điểm DiCaprio tham gia ghi hình cho bộ phim "Growing Pains" thì anh đang là một thiếu niên mới nổi tiếng trên màn ảnh.

Nam diễn viên đóng vai chính trong loạt phim "Growing Pains" khi còn là thiếu niên. Ảnh: Everett/Shutterstock

Theo Metro UK, dư luận đang tỏ ra lo lắng khi nghĩ Leonardo DiCaprio có thể đã trải qua cùng một cảnh ngộ như Drake Bell dưới sự quấy rối của Brian Peck. Trang này cũng đề cập đến đoạn video được ghi lại sau cảnh quay của bộ phim "Growing Pains" mà cư dân mạng đang lan truyền. Video này cho thấy Brian Peck có những hành động quá mức thân mật với Leonardo DiCaprio. Peck còn mô tả DiCaprio là "gợi cảm, nóng bỏng nhất màn ảnh" mặc dù lúc đó DiCaprio vẫn còn ở tuổi thiếu niên.

Một số người xem cũng nhấn mạnh vào những dấu hiệu bất thường trong thái độ của DiCaprio, đặc biệt là việc anh "che vòng 3" khi quay lưng lại với Peck. Đoạn video này hiện đang gây sự chú ý lớn trên mạng xã hội. Brian Peck từng bị bắt giam vào năm 2004 vì nhiều hành vi xâm hại trẻ em trên phim trường và Drake Bell là một trong những nạn nhân được biết đến nhiều nhất. Việc Bell công khai là nạn nhân trong bộ phim "Quiet on Set" đã gây sốc cho dư luận.

Hiện tại, giữa làn sóng tranh luận và bàn tán trên mạng xã hội và các phương tiện truyền thông, Leonardo DiCaprio vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận cụ thể nào.