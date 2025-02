Nghị định 168 được tuyên truyền qua loa phát thanh nhưng nhiều người dân ở Đà Lạt vẫn vi phạm, bị phạt nguội

Ngày 13/2, Công an TP. Đà Lạt cho biết đã phát đi thông báo về việc 314 trường hợp xe ô tô vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Các trường hợp trên sẽ bị xử phạt theo Nghị định số 168 quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe, chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2025.

Một nút giao thông trên địa bàn TP. Đà Lạt, người dân dừng đèn đỏ, chấp hành tín hiệu đèn.

Cụ thể, qua hệ thống camera giám sát giao thông, Công an TP. Đà Lạt ghi nhận có 314 trường hợp vi phạm, chủ yếu là các lỗi đi ngược chiều và không chấp hành đèn tín hiệu giao thông, rẽ trái tại nơi có biển báo cấm rẽ trái.

Đặc biệt, có hơn 60 trường hợp đã vi phạm lỗi không chấp hành đèn tín hiệu giao thông. Với lỗi vi phạm này, người điều khiển phương tiện ô tô sẽ bị phạt 18 - 20 triệu đồng. Bên cạnh đó, chủ phương tiện vi phạm sẽ bị trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe.

Công an TP. Đà Lạt đã tiến hành lắp đặt loa phát thanh tại các nút giao thông để tuyên truyền Nghị định 168 đến người dân.

Theo đánh giá của Công an TP. Đà Lạt, từ khi Nghị định 168 được áp dụng, các lỗi vi phạm như không chấp hành đèn tín hiệu giao thông, vi phạm tốc độ, nồng độ cồn, đi ngược chiều… đã giảm.

Đặc biệt, vừa qua, tại các nút giao thông trên địa bàn thành phố, Công an TP. Đà Lạt đã tiến hành lắp đặt loa phát thanh tại các nút giao thông như: Ngã 5 Kim Cúc, ngã 5 Đại học, ngã 3 Nhà máy nước, ngã tư Bà Triệu, ngã 3 Việt Anh.

Hệ thống loa phát thanh trên được kết nối với hệ thống đèn tín hiệu giao thông, điều khiển trực tiếp từ Trung tâm Giám sát, điều hành giao thông TP. Đà Lạt được đặt tại trụ sở công an thành phố. Từ đó, phát thanh, tuyên truyền các điểm mới của Nghị định 168, đặc biệt là hành vi vi phạm như: Không chấp hành hiệu lệnh của tín hiệu đèn giao thông, chạy quá tốc độ, đi ngược chiều, đi vào đường cấm, khu vực cấm, chạy xe lạng lách, đánh võng, quay đầu, lùi xe không đúng quy định...