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Nghị lực phi thường của sĩ tử khuyết tật và ước mơ đứng trên bục giảng

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Nguyệt Minh Thứ năm, ngày 11/06/2026 16:29 GMT+7
Bước ra khỏi phòng thi với nụ cười rạng rỡ, Trần Hồ Hoàng Phúc là thí sinh đặc biệt trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, em đã truyền cảm hứng mạnh mẽ về tinh thần hiếu học.
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Dù mang trong mình những khiếm khuyết thể chất, Trần Hồ Hoàng Phúc vẫn khẳng định bản lĩnh kiên cường cùng khát vọng cháy bỏng trở thành thầy giáo dạy Văn để lan tỏa những giá trị nhân văn cho thế hệ mai sau.

"Ước mơ của em làm thầy giáo vì em muốn cho các em có biết những cái hay, những nét độc đáo của văn học. Và từ đó có những hành động đúng đắn cho xã hội", Phúc nói.

Bản lĩnh vững vàng của người học trò hai năm liền đạt học sinh giỏi

Trần Hồ Hoàng Phúc hiện là học sinh tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Thủ Đức.

Suốt 3 năm học cấp ba, hành trình tìm kiếm tri thức của Phúc là một chuỗi ngày nỗ lực không ngừng nghỉ. Tận dụng mọi khoảng thời gian rảnh rỗi, nam sinh luôn chủ động tìm đọc các cuốn truyện để chiêm nghiệm những bài học cuộc sống ý nghĩa, từ đó tích lũy chất liệu thực tế nhằm viết nên những bài văn sâu sắc và giàu cảm xúc.

Sự kiên trì và phương pháp học tập khoa học này đã mang lại quả ngọt xứng đáng khi Phúc xuất sắc đạt danh hiệu học sinh giỏi trong cả hai năm học lớp 11 và lớp 12.

Hoàng Phúc được mẹ ân cần quan tâm sau khi hoàn thành bài thi môn Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. 

Bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT quan trọng, Phúc thể hiện một tâm thế vô cùng chủ động. Em đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng toàn bộ nội dung ôn tập, nắm chắc các dạng câu hỏi từ dấu hiệu nhận biết thể thơ, biện pháp tu từ, hình ảnh cho đến việc phân tích sự chuyển biến cảm xúc trong từng câu thơ để rút ra bài học giá trị.

Chính sự chuẩn bị chu đáo này đã mang lại cho nam sinh sự tự tin tuyệt đối, giúp em bước vào phòng thi với tâm lý thoải mái, sẵn sàng đối mặt với mọi đề bài mà không gặp bất kỳ áp lực hay sự e ngại nào.

Hoàn thành buổi thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, Hoàng Phúc tự tin dự đoán bản thân có thể đạt được từ 7 đến 8 điểm. Chia sẻ về chiến thuật làm bài, Phúc cho biết em luôn giữ sự cẩn thận: "Đầu tiên em đọc rất kỹ và em làm từ phần câu dễ đến câu khó. Đầu tiên là em làm câu 1 rồi câu 2, câu 4, câu 5. Rồi phần viết thì em viết phần nghị luận văn học trước".

Đối với câu hỏi nghị luận xã hội về tầm ảnh hưởng của các phát minh công nghệ đối với thế giới, Phúc đã thể hiện góc nhìn sâu sắc và đầy trách nhiệm của người trẻ. Em trực tiếp đưa vào bài thi quan điểm cho rằng thế hệ trẻ cần nâng cao ý thức học tập, rèn luyện kỹ năng để tạo ra những phát minh công nghệ hay, góp phần làm thay đổi thế giới và nước nhà.

Dù đề thi có những thử thách nhất định ở việc giải thích nghĩa của các cụm từ "tài sản bị giam cầm" và "nhiên liệu", Phúc đã nhạy bén vận dụng tư duy linh hoạt để viết ra những gì mình hiểu. Sự chủ động và bản lĩnh phòng thi đã giúp chàng trai đặc biệt này vượt qua môn thi đầu tiên một cách trọn vẹn.

Trần Hồ Hoàng Phúc khá thoải mái sau khi hoàn thành tốt bài thi môn Ngữ văn. 

Điểm tựa thiêng liêng từ tình mẫu tử và sự ấm áp nơi trường thi

Đối với Hoàng Phúc, rào cản lớn nhất trong học tập và cuộc sống chính là việc di chuyển, điều này phần nào hạn chế khả năng tiếp cận trực tiếp với thế giới rộng lớn bên ngoài.

Thế nhưng, em may mắn có một điểm tựa tinh thần vô giá là gia đình, mà cụ thể là người mẹ kính yêu - cô Trần Thị Thanh Huyền. Ý thức được con mình di chuyển chậm hơn các bạn đồng trang lứa, cô Huyền luôn lặng lẽ đồng hành, chủ động đưa con đến điểm thi từ rất sớm và túc trực bên ngoài cổng trường để chờ đợi đón con.

Cô Trần Thị Thanh Huyền, mẹ của Phúc bày tỏ niềm tự hào về người con trai của mình. Ảnh: Nguyệt Minh

"Nhiều khi gần tới ngày thi, thấy con mình lo học, mình cũng thấy xót. Nhưng mình cũng chỉ biết khuyên con cố gắng học ít ít thôi rồi ngủ sớm để có sức khỏe. Mình biết là những cái sắp tới sẽ còn khó khăn và cực khổ nữa, nhưng mình cũng sẽ cố gắng để cho cháu nó hoàn thành ước mơ", cô Trần Thị Thanh Huyền chia sẻ.

Sự chăm sóc bao dung của mẹ cùng sự quan tâm, hỗ trợ đầy ân cần từ phía hội đồng thi, các giám thị và lực lượng phóng viên tại điểm thi đã chạm đến trái tim của nam sinh khuyết tật. Phúc xúc động bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước tình cảm của mọi người và lấy đó làm động lực mạnh mẽ để ngày càng phát triển, nỗ lực đỗ vào những trường đại học tốt của thành phố.

Phía sau những nỗ lực phi thường của Hoàng Phúc là một hoài bão lớn lao: thi đỗ vào Trường Đại học Sư phạm TP.HCM để trở thành một thầy giáo dạy môn Ngữ văn. Nam sinh mong muốn dùng kiến thức của mình để giúp các em học sinh sau này biết được những cái hay, nét độc đáo của văn học, từ đó có những hành động đúng đắn cho xã hội.

Xa hơn thế, Phúc ước mơ được đứng trên bục giảng để truyền tải những bài học ý nghĩa về giá trị cuộc sống, khơi dậy tinh thần sẻ chia tri thức và lòng nhân ái, biết giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Hành trình của Trần Hồ Hoàng Phúc không chỉ dừng lại ở một kỳ thi tốt nghiệp thông thường, mà đã trở thành câu chuyện tuyệt đẹp về nghị lực sống. Câu chuyện của em cùng tình mẫu tử thiêng liêng đồng hành qua bao giông bão chính là minh chứng sống động cho thấy, rào cản thể chất phải lùi bước trước một ý chí kiên cường và một tâm hồn giàu khát vọng.

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