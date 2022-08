Nghi phạm đốt 2 cây ATM ở Hải Phòng có thể bị xử lý thế nào?

Đốt 2 cây ATM ở Hải Phòng, gây thiệt hại 1,3 tỷ đồng

Thông tin từ Công an huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) cho biết, đơn vị đang hoàn tất thủ tục khởi tố vụ án Hủy hoại tài sản xảy ra tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Nam Am - Đông Hải Phòng (ở xã Nam Am).

Ngoài ra, theo thông tin từ Công an huyện Vĩnh Bảo sẽ làm giám định sức khỏe tâm thần, giám định việc sử dụng ma túy với nghi phạm Nguyễn Văn Duẩn (33 tuổi, ngụ xã Trấn Dương, huyện Vĩnh Bảo).

Tại cơ quan công an, Duẩn khai đã không kiểm soát được hành vi. Ảnh: CACC

Theo thông tin, tối 25/7, Duẩn đạp xe mua 30 nghìn đồng tiền xăng rồi chia đều vào 3 chai nhựa. Duẫn đến cây ATM ở xã Nam Am, đổ 2 chai xăng vào đây. Chai còn lại, Duẩn tẩm vào áo làm mồi châm lửa đốt cây ATM.

Nghi phạm cũng khai nhận không có mâu thuẫn với bất cứ ai trong Ngân hàng Argribank chi nhánh Nam Am - Đông Hải Phòng. Lý do đối tượng gây ra vụ việc là do thời điểm đó không kiểm soát được hành vi của mình.

Đêm 26/7, Công an huyện Vĩnh Bảo cùng người thân đã vận động Duẩn ra đầu thú. Tại cơ quan công an, Duẩn khai đã không kiểm soát được hành vi.

Vụ cháy khiến chi nhánh ngân hàng trên thiệt hại hơn 1,3 tỷ đồng.

Luật sư phân tích vụ đốt 2 cây ATM ở Hải Phòng

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Dân Việt, luật sư Trương Quốc Hòe (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, hành vi của nghi phạm đã có dấu hiệu của tội "Hủy hoại tài sản" theo quy định tại Điều 178 Bộ luật hình sự 2015.

Hủy hoại tài sản được hiểu là hành vi làm cho tài sản bị hư hại đến mức mất hẳn giá trị hoặc giá trị sử dụng và không thể khôi phục lại được hoặc bị tiêu huỷ hoàn toàn.

Theo ông Hòe, hậu quả xảy ra được xác định là yếu tố bắt buộc là căn cứ để xác định tội này, nếu hành vi phạm tội nhưng chưa ra gây ra hậu quả gây thiệt hại cho tài sản sẽ chưa thể cấu thành nên tội hủy hoại tài sản của người khác.

Về mặt chủ quan của tội hủy hoại tài sản, người phạm tội này được xác định là người có lỗi cố ý trong việc thực hiện hành vi phạm tội.

Nghĩa là bản thân người phạm tội hoàn toàn biết và nhận thức được về hậu quả mà hành vi của mình sẽ gây ra nhưng vẫn cố ý để mặc cho hậu quả đó xảy ra, với mục đích hủy hoại đi tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của người khác.

Về hình phạt, vị luật sư cho biết, Điều 178 Bộ luật hình sự 2015 quy định, người nào hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác trị giá từ 2 đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng thuộc một một số trường hợp cụ thể sẽ bị phạt tiền từ 10 – 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 3 năm.

Khung 2 là phạt tù từ 2 – 7 năm khi tội thuộc một trong các trường hợp như có tổ chức; Gây thiệt hại cho tài sản trị giá từ 50 triệu đến dưới 200 triệu đồng…

Khung 3 là phạt tù từ 5 – 10 năm khi gây thiệt hại cho tài sản trị giá từ 200 triệu đến dưới 500 triệu đồng. Nặng nhất, người phạm tội có thể bị phạt tù từ 10 – 20 năm khi gây thiệt hại cho tài sản trị giá 500 triệu đồng trở lên.

Như vậy, người bị chứng minh là có tội hủy hoại tài sản, tùy tính chất mức độ mà có thể đối mặt với các khung hình phạt nêu trên.

Về thông tin nghi phạm phải đi giám định tâm thần, luật sư Hòe nêu quan điểm, Điều 21 Bộ luật hình sự 2015 quy định, người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội trong khi đang mắc bệnh tâm thần, một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình, thì không phải chịu trách nhiệm hình sự.

Tuy nhiên, để xác định chính xác người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội có mắc bệnh tâm thần hay không, Bộ luật tố tụng hình sự 2015 yêu cầu đây là một trong những trường hợp bắt buộc phải trưng cầu giám định.

Như vậy, nghi phạm đốt cây ATM ở Hải Phòng sẽ được đưa đi giám định. Trong trường hợp Hội đồng y khoa kết luận, khi thực hiện hành vi, nghi phạm bị tâm thần, sẽ không truy cứu trách nhiệm hình sự.

Còn nếu Hội đồng y khoa kết luận, nghi phạm chỉ bị hạn chế năng lực hành vi thì vẫn có thể bị truy cứu hình sự.

Đối với trách nhiệm dân sự, người đại diện hợp pháp của người tâm thần sẽ phải thay người phạm tội chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho tổ chức, cá nhân.