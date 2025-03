Nghi rượt đuổi nhau trên đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, 1 người tử vong

Ngày 10/3, Tổ địa bàn quận 3, TP.HCM đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM, Công an phường 4, quận 3 điều tra làm rõ nguyên nhân vụ rượt, đuổi nhau trên đường Nguyễn Đình Chiểu khiến 1 người tử vong.

Một số nhân chứng cho hay, tối 9/3, một nhóm người được cho đã ăn nhậu trên vỉa hè trên đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 4.

Hiện trường trên vỉa hè đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 3 - nơi phát hiện nạn nhân tử vong. Ảnh: A.X.

Đến rạng sáng 10/3, người dân nghe tiếng la hét, rượt đuổi nhau trên đường. Khi người dân ra xem thì thấy một người nằm gục tại chỗ, qua kiểm tra thì nạn nhân đã tử vong nên trình báo công an.

Nhận tin báo, Tổ địa bàn quận 3 phối hợp với Công an TP.HCM, Công an phường 4, quận 3 đã có mặt tại hiện trường trích xuất camera an ninh, đồng thời truy xét những người liên quan.

Tại hiện trường, nhiều vết máu còn vương trên vỉa hè trên đường Nguyễn Đình Chiểu, một số người được cho là có liên quan đến vụ án đã được cảnh sát mời làm việc.