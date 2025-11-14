Nghiên cứu đầu tư, xây dựng trung tâm hành chính - chính trị mới của tỉnh Lâm Đồng

Ngày 14/10, UBND tỉnh Lâm Đồng đã giao Sở Xây dựng tỉnh tham mưu, đề xuất UBND tỉnh Lâm Đồng liên quan đến Trung tâm hành chính - chính trị mới của tỉnh, việc này phải được thực hiện trong tháng 11/1025.

Cụ thể, UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Xây dựng tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan nghiên cứu, rà soát quy hoạch, đầu tư, xây dựng Trung tâm hành chính - chính trị mới của tỉnh Lâm Đồng.

Trung tâm hành chính - chính trị của tỉnh Lâm Đồng hiện nay đang được đặt tại Đà Lạt. Ảnh: VL.

UBND tỉnh Lâm Đồng lưu ý, vị trí đặt Trung tâm hành chính - chính trị mới của tỉnh Lâm Đồng phải có nhiều tiềm năng, dư địa, tạo động lực mới để phát triển quỹ đất, thương mại, dịch vụ, du lịch, khu công nghệ cao, mở rộng không gian đô thị; có hệ thống giao thông thuận lợi trong việc kết nối tỉnh Lâm Đồng với các trung tâm kinh tế - tài chính, công nghiệp, khoa học - công nghệ và các tuyến giao thông quan trọng của quốc gia.

Việc nghiên cứu Trung tâm hành chính - chính trị mới của tỉnh Lâm Đồng được thực hiện theo Nghị quyết số 01-NQ/ĐH ngày 11/10/2025 của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Chương trình hành động số 01-CTr/TU ngày 23/10/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khóa I) thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.