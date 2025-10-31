Chủ đề nóng

Chủ đề nóng
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Giá vàng biến động mạnh
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Ngỡ ngàng cảnh đẹp mùa thu trên dòng sông Ngô Đồng

Nhật Hà - Phạm Đối Thứ sáu, ngày 31/10/2025 19:00 GMT+7
Dòng sông Ngô Đồng (Ninh Bình) vào mùa thu mang một vẻ đẹp yên bình và thơ mộng đến lạ thường. Con sông uốn lượn mềm mại qua những dãy núi đá vôi sừng sững của vùng Tam Cốc – Bích Động, như một dải lụa xanh thẳm ôm trọn cánh đồng lúa. Tiết trời thu mát mẻ, bầu không khí trong lành và phảng phất hương thơm dịu nhẹ của hoa súng đang nở rộ khắp mặt sông.
Khi bình minh ló rạng, những tia nắng đầu ngày phản chiếu lên mặt nước long lanh, làm nổi bật sắc hồng và trắng tinh khôi của những bông hoa súng. Hoa súng vươn lên kiêu hãnh giữa lớp lá xanh mướt, tỏa hương thơm nhẹ nhàng, gợi lên vẻ đẹp thanh cao, thuần khiết. Những giọt sương còn đọng lại trên cánh hoa, long lanh như những viên ngọc nhỏ, khiến khung cảnh thêm phần huyền ảo.

Quang cảnh dòng sông Ngô Đồng vào mùa hoa súng nở. Ảnh: Phạm Đối

Trên sông, những chiếc thuyền nho nhỏ khẽ lướt, được điều khiển bởi các cô gái mặc áo bà ba, đội nón lá. Tiếng mái chèo khua nhịp đều hòa cùng tiếng chim hót và tiếng gió khẽ lay động mặt nước, tạo nên một bản nhạc đồng quê êm dịu.

Buổi chiều, khi ánh nắng vàng nhạt dần, mặt sông Ngô Đồng như khoác lên mình một tấm áo óng ánh màu mật ong. Hoa súng khép cánh lại, nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ yên ả. Không gian trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại vẻ đẹp thanh bình và trữ tình của thiên nhiên.

Mùa thu trên sông Ngô Đồng là bản hòa ca tuyệt diệu giữa màu sắc, hương thơm và cảm xúc - nơi con người có thể tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn giữa bức tranh quê hương thanh khiết và nên thơ.

Trên sông, những chiếc thuyền nhỏ khẽ lướt băng qua thảm hoa súng bung nở rực rỡ. Ảnh: Phạm Đối
Những dãy núi soi bóng xuống lòng sông tạo nên khung cảnh thơ mộng. Ảnh: Phạm Đối
Từ trên cao nhìn xuống, dòng sông Ngô Đồng thật đẹp và nổi bật bởi sắc màu của mùa thu. Ảnh: Phạm Đối
Người dân mặc áo bà ba sặc sỡ thu hoạch hoa súng. Ảnh: Phạm Đối
Người dân nâng niu từng bông súng khi thu hoạch. Ảnh: Phạm Đối
Những chiếc thuyền chở đầy hoa không súng - đây không chỉ là cảnh đẹp để du khách có thể chiêm ngưỡng, mà hoa súng còn là một món ăn đặc sản của vùng đất Ninh Bình. Ảnh: Phạm Đối
Du khách đắm mình trong cảnh sắc của dòng sông Ngô Đồng mùa hoa súng nở. Ảnh: Phạm Đối
Trời vào thu, nước trên sông Ngô Đồng trở nên trong vắt và yên ả, thậm chí bạn có thể nhìn thấy cả rong rêu dưới lòng sông. Ảnh: Phạm Đối
Khi bình minh ló rạng, những giọt sương ban mai còn đọng trên cánh hoa long lanh như những viên ngọc. Ảnh: Phạm Đối
Du khách trải nghiệm chụp ảnh cùng hoa súng. Ảnh: Phạm Đối
