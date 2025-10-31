Ngỡ ngàng cảnh đẹp mùa thu trên dòng sông Ngô Đồng

Nghệ sĩ Nhân dân tài hoa, đa đoan, vội vĩnh biệt trần thế ở tuổi 50
Cố Nghệ sĩ Nhân dân Lê Dung có sự nghiệp vàng son, nhưng đời sống riêng gặp không ít thăng trầm, trắc trở.
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Khi bình minh ló rạng, những tia nắng đầu ngày phản chiếu lên mặt nước long lanh, làm nổi bật sắc hồng và trắng tinh khôi của những bông hoa súng. Hoa súng vươn lên kiêu hãnh giữa lớp lá xanh mướt, tỏa hương thơm nhẹ nhàng, gợi lên vẻ đẹp thanh cao, thuần khiết. Những giọt sương còn đọng lại trên cánh hoa, long lanh như những viên ngọc nhỏ, khiến khung cảnh thêm phần huyền ảo.
Trên sông, những chiếc thuyền nho nhỏ khẽ lướt, được điều khiển bởi các cô gái mặc áo bà ba, đội nón lá. Tiếng mái chèo khua nhịp đều hòa cùng tiếng chim hót và tiếng gió khẽ lay động mặt nước, tạo nên một bản nhạc đồng quê êm dịu.
Buổi chiều, khi ánh nắng vàng nhạt dần, mặt sông Ngô Đồng như khoác lên mình một tấm áo óng ánh màu mật ong. Hoa súng khép cánh lại, nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ yên ả. Không gian trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại vẻ đẹp thanh bình và trữ tình của thiên nhiên.
Mùa thu trên sông Ngô Đồng là bản hòa ca tuyệt diệu giữa màu sắc, hương thơm và cảm xúc - nơi con người có thể tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn giữa bức tranh quê hương thanh khiết và nên thơ.
Đại diện Công an phường Đại Mỗ, Hà Nội xác nhận đã nắm bắt được thông tin trên, tuy nhiên sự thật vụ việc không phải như dư luận xôn xao.