Ngỡ ngàng cảnh đẹp mùa thu trên dòng sông Ngô Đồng

Khi bình minh ló rạng, những tia nắng đầu ngày phản chiếu lên mặt nước long lanh, làm nổi bật sắc hồng và trắng tinh khôi của những bông hoa súng. Hoa súng vươn lên kiêu hãnh giữa lớp lá xanh mướt, tỏa hương thơm nhẹ nhàng, gợi lên vẻ đẹp thanh cao, thuần khiết. Những giọt sương còn đọng lại trên cánh hoa, long lanh như những viên ngọc nhỏ, khiến khung cảnh thêm phần huyền ảo.

Quang cảnh dòng sông Ngô Đồng vào mùa hoa súng nở. Ảnh: Phạm Đối

Trên sông, những chiếc thuyền nho nhỏ khẽ lướt, được điều khiển bởi các cô gái mặc áo bà ba, đội nón lá. Tiếng mái chèo khua nhịp đều hòa cùng tiếng chim hót và tiếng gió khẽ lay động mặt nước, tạo nên một bản nhạc đồng quê êm dịu.

Buổi chiều, khi ánh nắng vàng nhạt dần, mặt sông Ngô Đồng như khoác lên mình một tấm áo óng ánh màu mật ong. Hoa súng khép cánh lại, nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ yên ả. Không gian trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại vẻ đẹp thanh bình và trữ tình của thiên nhiên.

Mùa thu trên sông Ngô Đồng là bản hòa ca tuyệt diệu giữa màu sắc, hương thơm và cảm xúc - nơi con người có thể tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn giữa bức tranh quê hương thanh khiết và nên thơ.

Trên sông, những chiếc thuyền nhỏ khẽ lướt băng qua thảm hoa súng bung nở rực rỡ. Ảnh: Phạm Đối

Những dãy núi soi bóng xuống lòng sông tạo nên khung cảnh thơ mộng. Ảnh: Phạm Đối

Từ trên cao nhìn xuống, dòng sông Ngô Đồng thật đẹp và nổi bật bởi sắc màu của mùa thu. Ảnh: Phạm Đối

Người dân mặc áo bà ba sặc sỡ thu hoạch hoa súng. Ảnh: Phạm Đối

Người dân nâng niu từng bông súng khi thu hoạch. Ảnh: Phạm Đối

Những chiếc thuyền chở đầy hoa không súng - đây không chỉ là cảnh đẹp để du khách có thể chiêm ngưỡng, mà hoa súng còn là một món ăn đặc sản của vùng đất Ninh Bình. Ảnh: Phạm Đối

Du khách đắm mình trong cảnh sắc của dòng sông Ngô Đồng mùa hoa súng nở. Ảnh: Phạm Đối

Trời vào thu, nước trên sông Ngô Đồng trở nên trong vắt và yên ả, thậm chí bạn có thể nhìn thấy cả rong rêu dưới lòng sông. Ảnh: Phạm Đối

Khi bình minh ló rạng, những giọt sương ban mai còn đọng trên cánh hoa long lanh như những viên ngọc. Ảnh: Phạm Đối