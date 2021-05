Ngôi nhà lạ lùng không phải xây bằng gạch của người đàn ông vô gia cư 70 tuổi

Tim Shea (70 tuổi) đã từng là người nghiện ma túy vô gia cư. Vào tháng 9/2020, ông chuyển đến vùng ngoại ô Austin để sống trong một ngôi nhà rộng 37 mét vuông được xây dựng bằng máy in 3D của công ty ICON - công ty chuyên về công nghệ xây dựng tiên tiến. Dự án được thực hiện nhờ sự hợp tác giữa ICON và tổ chức phi lợi nhuận Mobile Loaves & Fishes của Austin.

Tim nói: “Tôi không bao giờ có thể tưởng tượng rằng tôi sẽ có một nơi sống đẹp như thế này” và ông gọi ngôi nhà mới của mình là “một điều kỳ diệu”. Trước khi đến sống trong ngôi nhà in 3D thì Tim sống trong một ngôi nhà di động.

Những ngôi nhà 3D của ICON được in bằng máy in Vulcan II có một phòng ngủ, một phòng tắm, nhà bếp đầy đủ tiện nghi, phòng khách và hiên lớn. Đây là nơi mang đến hy vọng cho nhiều người không có nơi để gọi là nhà. Giám đốc điều hành Jason Ballard của công ty cho biết sứ mệnh của họ là “làm cho mọi người ở mọi nơi có thể ở nhà ở sang trọng”.

Trong một cuộc phỏng vấn với NY Post, Tim cho hay: “Lối sống trước đây đã khiến tôi trốn tránh thế giới. Tôi không cảm thấy an toàn, và bất cứ khi nào có cơ hội, tôi sẽ trốn hoặc cô lập. Tôi chưa bao giờ thực sự muốn tiếp xúc với mọi người”. Tim được cho là cư dân đầu tiên của một trong những ngôi nhà in 3D.

Nhưng sau khi chuyển đến ngôi nhà mới của anh ấy vào tháng 9, cuộc đời ông đã thay đổi hoàn toàn. Ông nói: “Mọi thứ tôi làm hoàn toàn ngược lại, và tôi có nhiều hoạt động phải làm hàng ngày với những người khác”.

Lúc đầu, Tim không thể tin được rằng mình sẽ là người đầu tiên sống trong một ngôi nhà in 3D như thế này. Ông chia sẻ: “Khi tôi biết mình là người đầu tiên ở Mỹ chuyển đến một ngôi nhà in 3D, tôi đã nghĩ nó thật tuyệt vời”.

Sau khi chuyển đến ngôi nhà 3D tuyệt đẹp, cuộc sống của Tim đã thay đổi đáng kể.

Ngôi nhà 3D của Tim nằm trong Ngôi làng Cộng đồng Đầu tiên - một khu đất rộng 206390 mét vuông, với 500 ngôi nhà cho những người vô gia cư lâu năm, giúp họ có nơi ở, cộng đồng và hỗ trợ. Alan Graham - nhà phát triển bất động sản và là người sáng lập ra ngôi làng cũng như dự án Mobile Loaves & Fishes, đã giúp những người khác tìm thấy một nơi để gọi là nhà trong hai thập kỷ qua.

Alan Graham cho biết: “Về cơ bản, nhà là nơi kết nối và tạo ra các mối quan hệ mang lại sự sống và nền tảng”. Mục tiêu của anh ấy là "làm cho mọi người cảm thấy thực sự như ở nhà bằng cách mời những người vô gia cư đến ở”.

Ngôi nhà in 3D của Tim Shea không phải là ngôi nhà in 3D duy nhất trong làng. Cho đến nay, ICON đã xây dựng 6 ngôi nhà in 3D, tất cả đều có bố cục khác nhau phục vụ cho các nhu cầu khác nhau để tạm trú cho người vô gia cư. Tim đã chọn nhà thiết kể mở vì anh ấy bị viêm khớp.

Alan Graham nhận xét về dự án: “Những nhóm dân cư dễ bị tổn thương như người vô gia cư không bao giờ nằm trong số những người đầu tiên được tiếp cận bất kỳ thứ gì, nhưng giờ đây, ở Austin, Texas, họ là một trong những người đầu tiên sẽ sống trong một số ngôi nhà độc đáo nhất và chúng tôi nghĩ đó là một điều tuyệt đẹp”.

ICON là công ty công nghệ xây dựng sử dụng robot 3D, phần mềm và vật liệu tiên tiến để thay đổi mô hình xây dựng nhà. Brooke Bauguess - Phó chủ tịch Bộ phận Truyền thông & Công chúng tại ICON tin rằng: “In 3D sẽ là phương pháp xây dựng nhà được ưa chuộng trong tương lai và rất vui mừng được trở thành người tiên phong trong công nghệ có khả năng chấm dứt tình trạng vô gia cư. Mỹ cần 3,3 triệu ngôi nhà mỗi năm và hiện đang xây dựng 1,3 triệu ngôi nhà. Công trình in 3D có thể giúp mang lại những ngôi nhà kiên cố, bền vững ở khắp nước Mỹ và thế giới”.

ICON đã xây dựng 20 ngôi nhà in 3D trên khắp Mexico và Hoa Kỳ, bao gồm các dự án nhà ở xã hội với các tổ chức phi lợi nhuận, các dự án phát triển nhà ở chính thống với các nhà phát triển,…

Brooke nói “Chúng tôi rất biết ơn vì có cơ hội đưa công nghệ của chúng tôi xây dựng nhà cho những người có nhu cầu ở cả Mexico và phục vụ những người từng trải qua cảnh vô gia cư ở trung tâm Texas. Đặc biệt, Tim Shea là người đầu tiên từng sống trong một ngôi nhà được in 3D. Chúng tôi đã làm việc hết sức để thiết kế và chọn đồ nội thất cho dự án này và rất vui khi thấy anh ấy thích ở ngôi nhà mới của mình”.

Máy in của ICON được điều khiển bằng máy tính bảng từ xa và cần một nhóm 4-6 người để xây dựng một ngôi nhà. Họ đã tạo ra công thức bê tông đặc biệt để sử dụng cho dự án này và được làm bởi một máy in 3D bằng một vòi phun bê tông trên phần cuối của một cánh tay robot khổng lồ.