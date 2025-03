Ngôi sao U22 Việt Nam nào trực tiếp hỗ trợ tiền vệ Việt kiều Viktor Lê?

Đáng chú ý trong buổi tập đầu tiên của ĐT U22 Việt Nam, thiếu vắng một nhân tố Việt kiều là cầu thủ Andrej Nguyễn An Khánh. Được biết, Andrej Nguyễn An Khánh tập trung muộn hơn 1 ngày do thời gian bay về Việt Nam từ CH Czech mất thời gian dài.