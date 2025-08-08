Ngôi trường đặc biệt mang tên “Hy vọng” - nơi ươm mầm nghị lực và khát vọng sống

Trường Hy vọng được thành lập năm 2021 nhằm chia sẻ yêu thương, nuôi dưỡng, đào tạo các em học sinh mất cha mẹ vì đại dịch Covid-19.

Trường có tổng diện tích hơn 6.500 m2, gồm hai khối nhà 5 tầng: khu giảng dạy hiện đại, đa năng và khu nội trú khép kín, đầy đủ tiện nghi, đáp ứng nhu cầu học tập và sinh hoạt cho học sinh.

Trường được trang bị các phòng học, phòng bộ môn, thư viện, nhà đa năng cùng các phòng chức năng như robotics, âm nhạc, bếp bánh… Hiện tại, Trường Hy vọng là mái nhà chung của hơn 300 học sinh đến từ 29 tỉnh, thành và 13 dân tộc trên cả nước.

Phát biểu tại buổi lễ khánh thành trường, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn tới Tập đoàn FPT, cùng những người đã góp công sức xây dựng công trình ý nghĩa này.

Ông nhấn mạnh, việc sáng lập Trường Hy vọng thể hiện truyền thống “tương thân, tương ái” của dân tộc và tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, là điểm tựa tinh thần vững chắc cho các em nhỏ mất cha mẹ, người thân do đại dịch.

Sau gần 2 năm thi công, ngôi trường chính thức đi vào hoạt động, trở thành “ngôi nhà thứ hai” nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục các em. Nhiều học sinh của trường đã vươn lên đạt thành tích cao trong học tập, đỗ vào các trường đại học uy tín.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khẳng định, thành phố tự hào là địa phương được lựa chọn xây dựng Trường Hy vọng và sẽ nghiên cứu áp dụng mô hình quản lý này cho các trường vùng núi, vùng khó khăn.

Ông tin tưởng rằng, ngôi trường sẽ tiếp tục mang lại môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, hiện đại, giúp các em trưởng thành, tự tin và hạnh phúc.

Buổi lễ khép lại trong không khí ấm áp, tràn đầy niềm tin rằng Trường Hy vọng sẽ mãi là mái nhà hạnh phúc, lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc đến cộng đồng.