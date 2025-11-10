Ngu Thư Hân tiếp tục mất điểm tại Thái Lan, lý do vì chọn trang phục không tinh tế?

Trang phục Ngu Thư Hân gây tranh cãi giữa thời điểm nhạy cảm

Lần xuất hiện công khai mới nhất tại Thái Lan khiến Ngu Thư Hân trở thành tâm điểm chỉ trích. Trong loạt ảnh được công bố bởi studio của cô, nữ diễn viên diện một bộ đầm dạ hội màu xanh sáng, ôm sát cơ thể. Theo Orientaldaily, nhiều khán giả Thái Lan cho rằng trang phục của cô không phù hợp trong giai đoạn đất nước đang để tang Vương thái hậu Sirikit – người qua đời ngày 24/10 ở tuổi 93.

Trong thời gian quốc tang, phần lớn người dân và các nghệ sĩ Thái Lan chọn trang phục đen hoặc màu trung tính để thể hiện lòng tôn kính. Việc Ngu Thư Hân mặc váy xanh rực rỡ được xem là hành động thiếu nhạy cảm, đặc biệt khi cô là khách mời nước ngoài tham gia sự kiện công cộng. Hàng loạt bình luận xuất hiện trên mạng xã hội Thái Lan, bày tỏ sự thất vọng: “Cô ấy không biết Thái Lan đang quốc tang sao?”, “Là nghệ sĩ nước ngoài, ít nhất cũng nên tìm hiểu văn hóa của nước chủ nhà.”



Váy xanh của Ngu Thư Hân bị chỉ trích. Sina.

Trên sân khấu, Ngu Thư Hân giới thiệu bản thân bằng tiếng Thái và hát một đoạn ca khúc địa phương, cho thấy cô đã chuẩn bị kỹ. Tuy nhiên, nỗ lực này không đủ để xoa dịu làn sóng phẫn nộ. Nhiều người cho rằng hành động của cô là “cố gắng lấy lòng nhưng thiếu tinh tế.”

Sự việc diễn ra đúng thời điểm Ngu Thư Hân đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi hàng loạt ồn ào trước đó. Cô bị tố bắt nạt đồng nghiệp trong chương trình giải trí “Năm nhất”, cư xử thiếu tôn trọng với tiền bối và luôn xem mình là trung tâm. Không ít đoạn video cũ của cô với các bạn diễn như Đinh Vũ Hề, Vương Hạc Đệ, Hứa Khải hay Chúc Tự Đan bị chia sẻ lại, khiến hình ảnh của nữ diễn viên thêm tiêu cực.



Ngu Thư Hân bị đánh giá thiếu tinh tế. Sina.

Theo QQ, những scandal liên tiếp khiến các nền tảng lớn tại Trung Quốc, bao gồm cả CCTV, đồng loạt gỡ bài viết về cô. Một số thương hiệu ngừng hợp tác, nhiều hoạt động quảng bá, chụp hình tạp chí hay ghi hình chương trình bị hủy. Bộ phim “Nhất niệm Giang Nam” do cô đóng chính cũng buộc phải tạm ngưng sản xuất.

Sự cố tại Thái Lan như giọt nước tràn ly, khiến công chúng càng thêm phản cảm với hình ảnh Ngu Thư Hân. Một số khán giả so sánh cô với Triệu Lộ Tư – người từng được đánh giá là đối thủ trong cùng thế hệ diễn viên trẻ. Khi sang Thái Lan, Triệu Lộ Tư chuẩn bị bài phát biểu dài 5 phút bằng tiếng Thái và giao lưu thân mật với người hâm mộ, trong khi Ngu Thư Hân bị cho là “làm màu nhưng thiếu hiểu biết.”

Danh tiếng Ngu Thư Hân tụt dốc vì scandal nối tiếp

Trước đó, Ngu Thư Hân phát hành ca khúc “Mộng” vào đầu tháng 11, nhân dịp kỷ niệm 9 năm ra mắt. Tuy nhiên, sản phẩm này không giúp cô lấy lại thiện cảm công chúng. Theo Trang QQ, chỉ trong một ngày, nữ diễn viên mất hơn 160.000 người theo dõi trên mạng xã hội. Phần lớn khán giả cho rằng cô không có động thái xin lỗi hay giải thích nào về loạt ồn ào bắt nạt, chỉ im lặng để dư luận nguôi dần.

Ngu Thư Hân từng được xem là một trong những “tiểu hoa” nổi bật nhất sau năm 1995, cùng với Triệu Lộ Tư. Cả hai có lượng người hâm mộ lớn, sở hữu nhiều bộ phim ăn khách. Nhưng nếu Triệu Lộ Tư đang tạm dừng sự nghiệp vì tranh chấp hợp đồng, thì Ngu Thư Hân lại vướng scandal liên quan đến nhân cách, khiến con đường nghệ thuật lao dốc.

Nữ diễn viên sinh năm 1995 bị đồng nghiệp Trương Hạo Nguyệt tố cô lập trong chương trình “Năm nhất”, còn nam diễn viên Triệu Chí Vỹ cho rằng những ám chỉ của cô khiến anh bị khán giả chửi bới, mất nhiều cơ hội diễn xuất. Triệu Chí Vỹ khẳng định giữa hai người không có quan hệ tình cảm như cô từng gợi ý. Những hành vi của Ngu Thư Hân bị cho là thiếu tôn trọng, thậm chí cố tình tạo kịch tính để thu hút sự chú ý.



Ngu Thư Hân từng được xem là một trong những “tiểu hoa” nổi bật nhất sau năm 1995, cùng với Triệu Lộ Tư. Sina.

Không chỉ bị phê phán vì thái độ, Ngu Thư Hân còn chịu sức ép từ vấn đề gia đình. Cha mẹ cô, ông Ngu Phi Kiệt và bà Lý Thu Phương, bị cáo buộc liên quan đến nợ xấu và bị hạn chế tiêu dùng. Mặc dù cô khẳng định mình không dính dáng đến hoạt động kinh doanh của cha mẹ, nhưng hình ảnh cô mua sắm hàng hiệu khiến dư luận càng bức xúc.

Từ tháng 9, hàng loạt kênh truyền thông lớn tại Trung Quốc, bao gồm CCTV, đã xóa tên Ngu Thư Hân khỏi danh sách các nghệ sĩ được nhắc đến. Việc bị loại khỏi các chương trình truyền hình, dự án hợp tác và chiến dịch quảng bá khiến cô gần như biến mất khỏi làng giải trí Trung Quốc.

Sự nghiệp Ngu Thư Hân từng có nhiều dấu ấn với vai diễn trong “Thương lan quyết” và “Khu rừng nhỏ của hai người”. Tuy nhiên, chuỗi scandal cá nhân đã khiến khán giả quay lưng. Các nhãn hàng, tạp chí thời trang cũng tránh hợp tác với cô để tránh rủi ro truyền thông.

Sự việc ở Thái Lan càng đẩy hình ảnh của cô vào thế khó. Trên Weibo, nhiều người nhận xét “Ngu Thư Hân đang đánh mất cơ hội cuối cùng để sửa sai.” Bình luận tiêu cực lan rộng, phần lớn kêu gọi cô tạm rút khỏi ngành giải trí.

Theo nhiều nhà phân tích truyền thông, nguyên nhân khiến công chúng phản ứng gay gắt không chỉ nằm ở lỗi trang phục, mà vì sự kiêu ngạo và thiếu nhạy cảm kéo dài của cô. Sau nhiều ồn ào, Ngu Thư Hân chưa từng công khai xin lỗi hay đối thoại với khán giả. Thái độ im lặng bị cho là cách cô né tránh trách nhiệm.

Một chuyên gia truyền thông tại Bắc Kinh nhận xét: “Khi khủng hoảng truyền thông kéo dài, im lặng không còn là chiến lược. Nó thể hiện sự coi thường dư luận.”

Cùng thời điểm, các scandal cũ liên quan đến ông Ngu Phi Kiệt – cha của nữ diễn viên – tiếp tục bị đào lại. Ông bị tố tham gia hoạt động cho vay nặng lãi và chiếm dụng tài sản doanh nghiệp nhà nước. Mặc dù Ngu Thư Hân chưa từng xác nhận, nhưng sự im lặng của cô chỉ khiến tin đồn lan nhanh hơn.

Khi mọi nỗ lực lấy lại hình ảnh thất bại, nhiều người cho rằng sự nghiệp của Ngu Thư Hân đang chạm đáy. Từ một trong những diễn viên được yêu thích nhất màn ảnh Trung Quốc, cô trở thành ví dụ điển hình cho sự tụt dốc vì mất niềm tin công chúng.



Theo: Sohu