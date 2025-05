Thông tin ngủ điều hòa trong phòng kín khiến “ngạt khí” gây xôn xao

Mới đây, một tài khoản Facebook đã chia sẻ bài viết gây chú ý trong hội nhóm với cảnh báo:“Điều hòa không giết ai - nhưng thiếu hiểu biết thì có đấy!”.

Theo tài khoản này, anh hay sử dụng điều hòa và đóng kín cửa, việc này khiến anh thường xuyên tỉnh dậy trong trạng thái mệt rũ, đầu đau như búa bổ, tim đập nhanh.

Sau đó, anh mua máy đo nồng độ CO₂ trong phòng, kết quả là chỉ số CO₂ lên tới 2000 ppm - trong khi mức an toàn chỉ dưới 700 ppm.

Bài viết của tài khoản này sau đó nhận được nhiều bình luận trái chiều. Đây cũng là băn khoăn của nhiều người khi Hà Nội đang trong những ngày oi bức, nhiều nhà thường xuyên phải dùng điều hòa.

Chị Nguyễn Thị Mai, ở Hà Nội đặt câu hỏi: “"Mỗi lần bật điều hòa là mình lại thấy lấn cấn. Nhà có trẻ nhỏ nên mình rất sợ không khí bị bí bách khi cửa đóng kín suốt nhiều giờ. Mình từng nghĩ đến việc hé cửa sổ hoặc để hé cửa chính cho thoáng, nhưng như vậy thì điều hòa lại tốn điện và không mát được lâu. Nhiều lúc mình tự hỏi: dùng điều hòa đúng cách là phải đóng kín hoàn toàn hay nên tìm cách lưu thông không khí cho dễ chịu hơn? Thật sự mình vẫn chưa tìm được giải pháp nào vừa tiết kiệm điện, vừa an toàn cho sức khỏe cả nhà”.

Anh Hoàng Huy Toàn ở Phú Thọ cũng cùng băn khoăn: “Gần đây mình thấy mỗi lần ở phòng bật điều hoà lâu, nhất là khi cửa đóng kín hoàn toàn, lại có cảm giác mệt mỏi, uể oải, thậm chí hơi khó thở. Mình không biết có phải do không khí trong phòng bị tù đọng không, vì không có gió hay không khí tươi từ ngoài vào".

Tài khoản Facebook H.N viết: “Trừ khi ở nơi cực nhỏ và nhiều người, cửa thì bịt kín không có cả một khe hở như kiểu trát xi măng ấy, nếu không thì sẽ không có chuyện vì đi ngủ bật điều hòa đóng kín cửa nên thiếu oxy dẫn đến mệt mỏi, rụng tóc, mất ngủ kéo dài... đâu”.

Ngủ điều hòa trong phòng kín có gây rụng tóc không?

Trước thông tin trên, trao đổi với Dân Việt, TS. Nguyễn Hồng Vũ – chuyên gia nghiên cứu về sinh học phân tử trong Y học, hiện đang làm việc tại Mỹ cho biết, thông tin dùng điều hòa trong phòng kín gây xôn xao nói trên đánh đúng vào tâm lý sợ "ngạt khí" của nhiều người, nhưng dưới góc độ khoa học, cần nhìn nhận khách quan và chính xác hơn để tránh hiểu lầm và hoang mang không cần thiết…

Lý giải về CO₂ từ đâu ra trong phòng ngủ, TS Vũ cho biết, điều hòa chỉ làm mát, không tiêu hao oxy hay sinh CO₂. Khí CO₂ do con người thở ra trong quá trình hô hấp.

Trong phòng kín, CO₂ do người thở ra sẽ tích tụ dần theo thời gian nếu không có thông khí.

Tốc độ tích tụ CO₂ phụ thuộc vào số người, diện tích phòng, và thời gian ngủ.

Ví dụ phòng ngủ có kích thước 20m², cao 3m, 1 người ngủ 8 tiếng thì sinh khoảng 120-160 L CO₂.

Nếu đóng “kín hoàn toàn”, nồng độ CO₂ đạt tối đa khoảng 2.666 ppm sau 8 tiếng. Tuy nhiên, mức này khó đạt đến, nếu khí thoát ra được qua các khe cửa nhỏ.

Về câu hỏi CO₂ tích tụ bao nhiêu là nguy hiểm, TS Vũ dẫn theo Cục Quản lý An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp của Mỹ (Occupational Safety and Health Administration, OSHA), mức CO₂ tối đa an toàn trong 8 giờ là dưới 5.000 ppm (0.5%). Mức CO₂ gây nguy hiểm ngay lập tức đến tính mạng là khoảng 40.000 ppm (4%).

Theo TS Vũ, ảnh hưởng của CO₂ mức 2.000-5.000 ppm có thể gây mệt mỏi, giảm tỉnh táo, đau đầu nhẹ, đặc biệt khi ngủ dậy.

TS Vũ cũng khẳng định chưa có chứng minh khoa học nào chỉ ra rằng nồng độ CO₂ ở khoảng 5.000 ppm trong không khí gây rụng tóc, và dĩ nhiên không gây nguy hiểm đến tính mạng hoặc ngạt thở.

Chia sẻ với Dân Việt, một chuyên gia về công nghệ nhiệt lạnh ở Hà Nội cho biết, nên sử dụng điều hòa cùng quạt điện, quạt phun sương để duy trì độ ẩm trong phòng. Bên cạnh đó, nên mở hé cửa phòng một khe nhỏ khi sử dụng điều hòa để đảm bảo lưu thông không khí.

Đồng ý với ý kiến trên, TS Vũ gợi ý cách thiết kế thông khí cho phòng điều hòa như sau:

Làm một khe nhỏ cố định (khoảng 5-10 cm²) ở cửa sổ hoặc cửa chính, ở vị trí cao (gần trần nhà). Mục đích là cho không khí "xả" bớt CO₂ ra ngoài một cách tự nhiên do chênh lệch áp suất.

Mở hé cửa (0.5-1 cm), đặt quạt nhỏ quay về hướng khe hở, quạt sẽ tạo luồng hút khí tươi vào phòng và đẩy khí giàu CO₂ ra ngoài.

Dùng quạt đối lưu hoặc quạt thông gió nhỏ đặt ở vị trí cao nhất của phòng (trên tường hoặc trần). Công suất thấp nên gần như không ảnh hưởng điện điều hòa, nhưng hiệu quả thông khí rất cao.

TS Vũ cho hay, một số máy lạnh có chế độ Fresh Air (hút khí ngoài vào), có thể sử dụng để giảm lượng CO₂ tích tụ.

“Tóm lại, các bạn không cần hoang mang lo sợ vì dù có đóng kín cửa, ngủ trong phòng điều hòa cũng không có giết được ai và cũng không vì thế mà rụng tóc đâu, và dĩ nhiên việc thông gió cho phòng cũng nên quan tâm để đạt được giấc ngủ ngon nhất”, TS Vũ nhận định.