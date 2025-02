Người 12 năm xếp hàng mua vàng ngày vía Thần Tài: Năm nào tôi cũng mua vàng để cầu may, không quan tâm lãi lỗ

PV: Ông hãy cho biết lý do nào khiến ông luôn là người đến sớm nhất xếp hàng mua vàng vào ngày vía Thần tài, trong khi bản thân cũng lớn tuổi và phải bất chấp thời tiết khắc nghiệt để dậy sớm xếp hàng?

Tôi vô cùng tự hào là người cao tuổi có thể dậy sớm xếp hàng và là người xếp hàng đầu tiên tại cửa hàng vàng để mua vàng trong ngày vía Thần tài.

Theo quan điểm cá nhân, tôi mua 2 chỉ vàng vào đúng ngày vía Thần tài để cầu may, mang lại sự may mắn cho gia đình. Do đó, việc mua vàng đúng ngày này sẽ rất tốt nên tôi cũng tự nhủ năm nào cũng phải mua đúng ngày.

Thêm nữa, tôi lúc nào cũng muốn là người mua được vàng, cầm được vàng ra ngoài cửa hàng đầu tiên là càng vui và hạnh phúc. Nếu mua vào buổi trưa hay buổi chiều, biết là sẽ mua được vàng nhưng ý nghĩa nó mang lại không lớn bằng việc là người đầu tiên mua được vàng trong ngày vía Thần tài. Điều này cũng giúp bản thân tự cảm nhận được sự may mắn, cầu may được vào những ngày đầu năm mới.

Ông Tô Hòa Bình cho biết luôn giữ thói quen đi mua vàng ngày vía Thần tài từ 3 giờ sáng. Ảnh: Ngọc Hải

PV: Sau nhiều năm xếp hàng sớm nhất mua vàng vào ngày vía Thần tài, ông có kỷ niệm nào đáng nhớ hay không?

Nhớ lại lần đầu tiên xếp hàng mua vàng vào ngày vía Thần tài năm 2010, hôm đó, tôi cũng đến từ tờ mờ sáng và xếp hàng thứ 2. Thời điểm đó, từng có người đến sớm hơn tôi trước 3 giờ sáng và ông ấy duy trì điều đó vào các ngày vía Thần tài năm 2011, 2012. Từ năm 2013, tôi không còn thấy người đàn ông đó xuất hiện và từ đó đến năm 2024, tôi đều đến sớm nhất. Tôi chỉ xếp sau duy nhất người đàn ông đó trong suốt 15 năm đi mua vàng ngày vía Thần tài.

Ngày vía Thần tài từ năm 2010 đến nay, tôi đều xuất phát từ nhà lúc 3 giờ sáng và đi khoảng 15 – 20 phút là đã có mặt tại cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu tại 29 Trần Nhân Tông. Và thường là chờ từ lúc đó đến khoảng 6 giờ là cửa hàng bắt đầu mở bán, tôi cũng sẽ được mua đầu tiên. Điều này cũng mang lại sự tự hào cho bản thân và thôi thúc tôi năm nào cũng muốn là người đầu tiên mua vàng vào ngày vía Thần tài.

Ông Tô Hòa Bình luôn xếp hàng đầu tiên suốt 12 năm vừa qua. Ảnh: Gia Khiêm (năm 2024)

PV: Ông có phải là người đầu tư vàng không hay chỉ mua vàng vào ngày vía Thần tài nhằm cầu may mắn? Việc giá vàng tăng cao có thể khiến người mua đúng ngày vía Thần tài chịu lỗ, ông có lo ngại không?

Mặc dù, giá vàng năm nay đã tăng rất cao so với năm trước nhưng tôi cũng gom góp đủ tiền, nếu thiếu thì các con cũng hỗ trợ. Mua với mục đích lấy may nên dù tăng hay giảm, tôi cũng chỉ mua 2 chỉ vàng nhẫn. Tôi chỉ mua vàng vào ngày Thần tài, còn thời điểm khác tôi không có nhu cầu mua.

Bản thân tôi không phải là người buôn bán vàng nên không quá quan tâm đến việc giá vàng biến động mạnh trong suốt năm vừa qua. Việc giá vàng ngày vía Thần tài tăng mạnh cũng là do nhu cầu mua quá lớn và thường sau đó sẽ giảm. Điều này tôi cũng hiểu nhưng mình không mua để đầu tư nên không tính toán nhiều.

Ví dụ, thời điểm ngày vía Thần tài năm 2024, tôi mua lúc đó tính ra khoảng 6,6 triệu đồng/chỉ vàng nhẫn. Sau đó, có những lúc vàng tăng lên 7 triệu đồng, rồi hơn 8 triệu đồng và gần 9 triệu đồng/chỉ tôi cũng không bán. Dù giá vàng có tăng lên cao hơn tôi cũng không bán vì quan niệm mua vàng lấy may thì phải giữ vàng trong nhà. Kể cả ngày mai hoặc ngày vía Thần tài các năm sau vàng có tăng 10 triệu đồng hay 11 triệu đồng/chỉ, tôi vẫn sẽ đến mua.

Giá vàng nhẫn ngày vía Thần tài năm 2023 ở mức 5,7 triệu đồng/chỉ, kém xa mức hơn 9 triệu đồng/chỉ hiện nay. Ảnh: Ngọc Hải

Một số bạn bè cũng có lần nhờ tôi mua vàng vào ngày Thần tài vì biết tôi là người dậy sớm đến xếp hàng đầu tiên. Tuy nhiên, tôi từ chối vì việc này phải tự đến mua thì mới đem lại may mắn và nếu mua hộ khi tôi đưa lại cho người nhờ mua thì khác gì bán lại vàng cho họ. Điều đó tôi không thích.

PV: Suốt 15 năm mua vàng ngày vía Thần tài và thường mỗi lần mua 2 chỉ vàng. Cho đến nay, ông còn giữ đầy đủ số vàng đó không hay đã bán ra rồi?

Tính từ năm 2010, có vài năm tôi chỉ mua 1 chỉ vàng nhưng thường nhiều năm gần đây tôi mua 2 chỉ vàng thì đến nay đã mua tổng là hơn 2 cây vàng. Mặc dù vậy, có thời điểm gia đình có việc riêng cần có tiền thì tôi cũng bán bớt, tính đến nay còn khoảng hơn 1 cây vàng thôi, chứ không tích trữ được nhiều.

Dự định vào ngày vía Thần tài năm 2025, tôi cũng sẽ đi từ nhà lúc 3 giờ sáng, hy vọng vẫn là người đến sớm nhất và cũng mua 2 chỉ vàng như thói quen.

Trong suốt nhiêu năm, ông Tô Hòa Bình vẫn giữ thói quen mua 2 chỉ vàng nhẫn vào ngày vía Thần tài: Ảnh: Gia Khiêm

PV: Có một vài thông tin đồn thổi việc ông xếp hàng từ sớm là do doanh nghiệp thuê đến làm hình ảnh trong ngày vía Thần tài, bởi rất hiếm trường hợp dậy sớm đến xếp hàng như ông. Ông nghĩ sao về vấn đề này?

Suốt 12 năm tôi đến xếp hàng đầu tiên vào ngày vía Thần tài cũng thấy có một số đồn đoán, nói không đúng sự thật, về việc doanh nghiệp vàng họ thuê tôi đến để quảng bá hình ảnh. Thực tế, tôi mua vàng để cầu may mắn trong năm và tự tôi muốn đến sớm xếp hàng vì thích cảm giác là người cầm vàng đầu tiên ra khỏi cửa hàng.Từ ngày tôi mua vàng đến giờ đều là tiền của tôi bỏ ra mua chứ doanh nghiệp họ cũng không có ưu ái hay cho vàng như mọi lời đồn thổi.

Có duy nhất ngày vía Thần tài năm 2024, cửa hàng trưởng tại Bảo Tín Minh Châu thấy tôi đến mua vàng có gửi lời chúc mừng năm mới và tặng quà lưu niệm. Tuy nhiên, món quà cũng chỉ là chiếc cốc có biểu tượng của công ty, mang ý nghĩa tinh thần chứ không có gì to tát. Điều này chắc cũng do thông tin báo chí, truyền thông nhắc nhiều vào những năm trước nên doanh nghiệp họ dần quen mặt.

Về việc tại sao chỉ mua vàng tại Bảo Tín Minh Châu, do tôi quen mua ở đây rồi, dù có mua hay bán cũng chỉ ra đây. Nó là thói quen của cả gia đình nên là cũng không muốn thay đổi.

Người dân xếp hàng mua vàng thời điểm 5 giờ sáng ngày vía Thần tài năm 2024. Ảnh: Gia Khiêm

PV: Ông hãy chia sẻ thêm một vài thông tin cá nhân và ông dự tính xếp hàng sớm mua vàng đúng ngày vía Thần tài đến khi nào?

Trước đây, tôi công tác tại Sở Giao thông vận tải Hà Nội, mới nghỉ hưu được vài năm gần đây. Hiện tại, tôi cũng làm một số công việc tự do để bản thân được hoạt động, làm việc tránh ngồi chỗ thì cũng không thích.

Tôi có 2 người con đều đã trưởng thành, hiện con trai đang công tác tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội và con gái thì công tác tại Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

Mặc dù con cái đã lớn nhưng việc mua vàng ngày Thần tài, tôi vẫn luôn đảm nhận. Quan điểm là người lớn nhất, trụ cột trong gia đình thì phải là người mua thì sẽ mang lại may mắn và tôi cũng sẽ mua đến bao giờ sức khỏe không cho phép nữa mới thôi.

Hôm nay (ngày 6/2) trùng hợp là ngày sinh nhật của tôi và cũng trùng dịp ngày vía Thần tài vào ngày mai, bản thân cảm thấy như niềm vui nhân đôi, hào hứng để đi mua vàng sớm, bất chấp thời tiết mưa gió và hy vọng vẫn là người xếp hàng đầu tiên mua vàng như 12 năm vừa qua.