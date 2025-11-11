Chủ đề nóng

Thứ ba, ngày 11/11/2025 15:48 GMT+7

Người cao tuổi ở TP.HCM nhận vé xe buýt miễn phí bằng căn cước, VNeID

Chinh Hoàng Thứ ba, ngày 11/11/2025 15:48 GMT+7
Từ ngày 11/11, người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên) tại TP.HCM có thể nhận vé đi xe buýt miễn phí tự động bằng cách quét căn cước công dân (CCCD), căn cước (CC) hoặc ứng dụng VNeID, áp dụng trên 30 tuyến trợ giá.
Từ ngày 11/11, người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên) tại TP.HCM có thể nhận vé đi xe buýt miễn phí tự động bằng cách quét căn cước công dân (CCCD), căn cước (CC) hoặc ứng dụng VNeID. Ảnh: BGT

Ngày 11/11, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng (Sở Giao thông Vận tải TP HCM) chính thức thông tin về việc triển khai phương thức nhận vé xe buýt miễn phí mới cho người cao tuổi.

Đây là giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng, đồng thời đảm bảo việc xác định đúng đối tượng được miễn giá vé và thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động xe buýt.

Theo Trung tâm Quản lý giao thông công cộng, thay vì sử dụng thẻ truyền thống, hành khách là người cao tuổi (từ đủ 60 tuổi trở lên) có thể dùng trực tiếp CCCD, CC (loại có mã QR) hoặc tài khoản VNeID hợp lệ để lấy vé miễn phí một cách tự động khi đi qua thiết bị thanh toán T10 được gắn trên xe.

Giải pháp này được kỳ vọng sẽ mang lại sự thuận tiện tối đa cho hành khách cao tuổi, giúp thao tác lên xuống xe nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Phương thức mới này được áp dụng đồng loạt trên 30 tuyến xe buýt trợ giá có gắn thiết bị thanh toán T10 kể từ ngày 11/11.

Trung tâm cũng yêu cầu lái xe và nhân viên phục vụ xe buýt có trách nhiệm hướng dẫn và hỗ trợ người cao tuổi thực hiện thao tác lấy vé miễn phí, đồng thời kiểm tra tính hợp lệ của giấy tờ nếu cần thiết để đảm bảo tính minh bạch.

Các tuyến xe buýt áp dụng chương trình bao gồm: Hợp tác xã vận tải liên tỉnh và du lịch Việt Thắng: Tuyến 22, 32, 74, 81.

Công ty TNHH Du lịch, Dịch vụ xây dựng Bảo Yến: Tuyến 01, 04, 43, 65, 152.

Công ty cổ phần vận tải Thành phố: Tuyến 59, 69, 72.

Công ty cổ phần xe khách Sài Gòn: Tuyến 06, 10, 27, 38, 45, 50, 52, 58, 64, 91, 93, 139, 148.

Hợp tác xã vận tải 19-5: Tuyến 122, 19.

Công ty cổ phần Vận tải 26: Tuyến 20, 110, 140.

VKSND Tối cao đề nghị áp dụng tình tiết giảm nhẹ đặc biệt cho Hoa hậu Thùy Tiên trước ngày hầu tòa

TAND TP.HCM sẽ mở phiên tòa sơ thẩm vào ngày 19/11 để xét xử Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên cùng các đồng phạm về tội "Lừa dối khách hàng". Cơ quan công tố đã ghi nhận nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho các bị cáo, đồng thời đề xuất xem xét một tình tiết giảm nhẹ đặc biệt đối với Hoa hậu Thùy Tiên.

TP.HCM chuẩn bị diễn tập chữa cháy, cứu nạn quy mô hơn 3.000 người ở Vinhomes Grand Park

Chuyển động Sài Gòn
TP.HCM chuẩn bị diễn tập chữa cháy, cứu nạn quy mô hơn 3.000 người ở Vinhomes Grand Park

Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục sắp hầu tòa

Chuyển động Sài Gòn
Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục sắp hầu tòa

Cháy căn hộ tầng 16 chung cư ở phường Phước Long, TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn
Cháy căn hộ tầng 16 chung cư ở phường Phước Long, TP.HCM

Hàng trăm hộ dân TP.HCM chật vật vì bị ngập sâu

Chuyển động Sài Gòn
Hàng trăm hộ dân TP.HCM chật vật vì bị ngập sâu

Yến Thanh có thật trong lịch sử, là ông tổ của môn võ danh chấn Trung Hoa
Đông Tây - Kim Cổ

Yến Thanh có thật trong lịch sử, là ông tổ của môn võ danh chấn Trung Hoa

Đông Tây - Kim Cổ

Yến Thanh trong Thủy Hử có thể chỉ là một nhân vật văn học, nhưng Yến Thanh trong lịch sử lại là biểu tượng thật sự của tinh thần hiệp nghĩa: không bị vùi lấp bởi danh lợi, không bị ràng buộc bởi triều quyền. Và môn Mê Tông Quyền mà ông sáng tạo – với những bước chân kỳ ảo, thân pháp phiêu dật, chiêu thức tinh tế – chẳng khác nào lời tuyên ngôn bất hủ của một “lãng tử” đã vượt qua cả văn chương để đi vào chính sử, trở thành huyền thoại giữa thực và mộng.

Lần đầu tiên tên ông Zelensky xuất hiện trong vụ bê bối Mindich, truyền thông cảnh báo sự kết thúc của một kỷ nguyên
Thế giới

Lần đầu tiên tên ông Zelensky xuất hiện trong vụ bê bối Mindich, truyền thông cảnh báo sự kết thúc của một kỷ nguyên

Thế giới

Trong phiên điều trần trước khi xét xử một trong những bị cáo trong vụ bê bối tham nhũng ở Ukraine, cái tên Volodymyr Zelensky đã được nhắc đến, theo báo Strana của Ukraine đưa tin.

Techcombank: Từ thương hiệu Việt Nam đến vị thế toàn khu vực
Kinh tế

Techcombank: Từ thương hiệu Việt Nam đến vị thế toàn khu vực

Kinh tế

Thăng hạng 7 bậc, Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) củng cố vị trí Top 5 thương hiệu Việt Nam giá trị nhất trong TOP ASEAN 500 của Brand Finance - tổ chức xếp hạng thương hiệu toàn cầu uy tín hàng đầu thế giới.

Bộ trưởng Tư pháp Ukraine 'ngã ngựa' vì đại án tham nhũng
Thế giới

Bộ trưởng Tư pháp Ukraine "ngã ngựa" vì đại án tham nhũng

Thế giới

Thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko ngày 12/11 thông báo Bộ trưởng Tư pháp German Galushchenko đã bị đình chỉ chức vụ giữa lúc nổ ra vụ bê bối tham nhũng lớn liên quan đến lĩnh vực năng lượng của nước này.

Camera AI 'Make in Vietnam': Giải bài toán an toàn thông tin trong kỷ nguyên số
Thị trường

Camera AI "Make in Vietnam": Giải bài toán an toàn thông tin trong kỷ nguyên số

Thị trường

Trước thực tế việc kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng đối với những sản phẩm camera nhập khẩu gặp nhiều khó khăn nên việc có thêm doanh nghiệp trong nước tham gia vào thị trường càng trở nên cần thiết.

Khởi tố, bắt tạm giam nam sinh lớp 11 ở Hà Tĩnh đánh học sinh lớp 9 tử vong
Pháp luật

Khởi tố, bắt tạm giam nam sinh lớp 11 ở Hà Tĩnh đánh học sinh lớp 9 tử vong

Pháp luật

Chiều 12/11, Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 1 (tỉnh Hà Tĩnh) đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Lê Văn Phương (SN 2007, trú tại thôn Quang Trung 1, xã Cẩm Lạc) để điều tra về tội “Cố ý gây thương tích” theo điểm a, khoản 4, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Ông Trần Huy Tuấn được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình với 100% số phiếu
Tin tức

Ông Trần Huy Tuấn được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình với 100% số phiếu

Tin tức

Chiều 12/11, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Ninh Bình đã tổ chức kỳ họp để kiện toàn nhân sự chủ chốt. Theo đó, ông Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, đã được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021-2026, với 100% số phiếu tán thành.

U22 Việt Nam đánh bại U22 Trung Quốc thuyết phục tại CFA Team China - Panda Cup 2025
Thể thao

U22 Việt Nam đánh bại U22 Trung Quốc thuyết phục tại CFA Team China - Panda Cup 2025

Thể thao

U22 Việt Nam đã giành chiến thắng 1-0 đầy ấn tượng trong thế trận kiên cường trước U22 Trung Quốc tại lượt trận đầu tiên của CFA Team China - Panda Cup 2025.

Đức ra tay cứu nguy giúp Ukraine thoát 'mùa đông thảm họa'
Thế giới

Đức ra tay cứu nguy giúp Ukraine thoát "mùa đông thảm họa"

Thế giới

Chính phủ Đức thông báo sẽ cung cấp thêm 40 triệu euro viện trợ mùa đông cho Ukraine nhằm ứng phó với tình trạng cạn kiệt năng lượng ở Ukraine sau các cuộc tấn công liên tiếp của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này.

Đà Nẵng: Ép thiếu niên 13 tuổi đi trộm điện thoại, thanh niên 19 tuổi bị bắt giam
Pháp luật

Đà Nẵng: Ép thiếu niên 13 tuổi đi trộm điện thoại, thanh niên 19 tuổi bị bắt giam

Pháp luật

Công an xã Núi Thành (TP Đà Nẵng) đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Phạm Phú Quang (19 tuổi, trú thôn Mỹ Bình, xã Núi Thành) vì ép một thiếu niên 13 tuổi cùng địa phương đi trộm điện thoại để lấy tiền tiêu xài.

Hà Nội: Giới thiệu bà Phùng Thị Hồng Hà để bầu làm Chủ tịch HĐND TP, ông Nguyễn Đức Trung làm Chủ tịch UBND TP
Tin tức

Hà Nội: Giới thiệu bà Phùng Thị Hồng Hà để bầu làm Chủ tịch HĐND TP, ông Nguyễn Đức Trung làm Chủ tịch UBND TP

Tin tức

Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội đã thống nhất giới thiệu bà Phùng Thị Hồng Hà để bầu giữ chức Chủ tịch HĐND TP, giới thiệu ông Nguyễn Đức Trung để bầu giữ Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Xác minh clip nhóm 4 người gồm nam, nữ đánh nhau náo loạn trên đường Quang Trung
Chuyển động Sài Gòn

Xác minh clip nhóm 4 người gồm nam, nữ đánh nhau náo loạn trên đường Quang Trung

Chuyển động Sài Gòn

Cơ quan chức năng phường Thông Tây Hội, TP.HCM đang vào cuộc xác minh, làm rõ clip nhóm 4 người gồm 2 nam, 2 nữ đánh nhau náo loạn.

Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Quốc vương Jordan Abdullah II
Thế giới

Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Quốc vương Jordan Abdullah II

Thế giới

Quốc vương Jordan mong muốn hai bên củng cố hơn nữa lòng tin chính trị, mở rộng hợp tác về quốc phòng - an ninh, chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau về khoa học - công nghệ, đẩy mạnh các hoạt động giao lưu nhân dân nhằm nâng cao hơn nữa hiểu biết giữa hai dân tộc.

Ban Chấp hành Đảng bộ Hà Nội bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Trưởng Ban Nội chính Thành ủy
Tin tức

Ban Chấp hành Đảng bộ Hà Nội bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Trưởng Ban Nội chính Thành ủy

Tin tức

Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội đã bầu ông Đỗ Anh Tuấn, Trưởng ban Nội chính Thành ủy giữ chức Ủy viên, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và ông Trần Đình Cảnh, Giám đốc Sở Nội vụ giữ chức Trưởng ban Nội chính Thành ủy Hà Nội khóa XVIII.

Tin tối (12/11): HLV Kim Sang-sik 'gạch tên' Nguyễn Xuân Son?
Thể thao

Tin tối (12/11): HLV Kim Sang-sik "gạch tên" Nguyễn Xuân Son?

Thể thao

HLV Kim Sang-sik "gạch tên" Nguyễn Xuân Son ở đội hình xuất phát trận gặp Lào?; HLV Malaysia dè chừng Nepal; Malacia trở lại đội hình M.U; Oscar nhập viện vì đột quỵ; Ronaldo hé lộ thời điểm chia tay ĐT Bồ Đào Nha.

Hội Nông dân VN lấy ý kiến 34 tỉnh, thành, hoàn thiện Đề án ATTP trình Thủ tướng
Video

Hội Nông dân VN lấy ý kiến 34 tỉnh, thành, hoàn thiện Đề án ATTP trình Thủ tướng

Video

Chiều 12/11, T.Ư Hội Nông dân Việt Nam đã tổ chức Hội thảo tham vấn Đề án "Tuyên truyền, vận động nông dân sản xuất thực phẩm an toàn giai đoạn 2025-2030" trước khi trình Thủ tướng.

Video hàng trăm lính Nga ùn ùn lao vào pháo đài trọng yếu của Ukraine gây chú ý
Thế giới

Video hàng trăm lính Nga ùn ùn lao vào pháo đài trọng yếu của Ukraine gây chú ý

Thế giới

Cuộc chiến giành quyền kiểm soát thành phố chiến lược Pokrovsk – điểm then chốt trên tuyến đường bộ và đường sắt lớn ở vùng Donetsk – đã kéo dài hơn một năm, và nay chứng kiến bước leo thang dữ dội khi hàng trăm binh sĩ Nga được cho là đã tiến sâu vào nội đô.

Tử vi ngày mai 13/11: 3 con giáp phát triển vượt bậc, quý nhân vây quanh, túi tiền càng về cuối năm càng đầy ắp
Gia đình

Tử vi ngày mai 13/11: 3 con giáp phát triển vượt bậc, quý nhân vây quanh, túi tiền càng về cuối năm càng đầy ắp

Gia đình

Tử vi ngày mai 13/11 cho biết, thu nhập của 3 con giáp sẽ tăng đều đặn, túi tiền ngày càng đầy ắp, và họ sẽ gặt hái được cảm giác thành tựu to lớn!

Máy bay quân sự Thổ Nhĩ Kỳ lao thẳng xuống đất, 20 quân nhân tử nạn
Thế giới

Máy bay quân sự Thổ Nhĩ Kỳ lao thẳng xuống đất, 20 quân nhân tử nạn

Thế giới

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận máy bay C-130 Hercules đang trên đường từ Azerbaijan về Thổ Nhĩ Kỳ thì bị rơi tại khu vực Sighnaghi, thuộc vùng Kakheti, giáp biên giới Azerbaijan.

Agribank được vinh danh Top 10 ngân hàng có môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam 2025
Doanh nghiệp

Agribank được vinh danh Top 10 ngân hàng có môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam 2025

Doanh nghiệp

Năm 2025, chương trình “Top 10 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam - VBW10” do Viet Research và Báo Tài chính - Đầu tư (Bộ Tài chính) phối hợp tổ chức bước sang năm thứ tư liên tiếp. Đây là nghiên cứu độc lập thường niên nhằm tôn vinh những doanh nghiệp có môi trường làm việc xuất sắc, góp phần định hình thị trường lao động Việt Nam, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thúc đẩy phát triển bền vững trong bối cảnh mới.

Đây, loại cá xưa nay rẻ như cho, tỉnh Cà Mau nuôi thành công, bắt bán 20.00 tấn/năm, nuôi thêm vẫn tốt để xuất khẩu
Nhà nông

Đây, loại cá xưa nay rẻ như cho, tỉnh Cà Mau nuôi thành công, bắt bán 20.00 tấn/năm, nuôi thêm vẫn tốt để xuất khẩu

Nhà nông

Hiện nay, diện tích nuôi cá rô phi kết hợp với các đối tượng thuỷ sản khác trên địa bàn tỉnh Cà Mau (bao gồm cả tỉnh Bạc Liêu sau sáp nhập) đạt khoảng 371.840 ha, năng suất cá rô phi trung bình khoảng 50 kg cá rô phi/ha/năm, sản lượng cá thương phẩm ước khoảng 20.000 tấn/năm.

Chủ tịch nước Lương Cường hội đàm với Quốc vương Jordan: Khuyến khích doanh nghiệp hai nước hợp tác đầu tư
Thế giới

Chủ tịch nước Lương Cường hội đàm với Quốc vương Jordan: Khuyến khích doanh nghiệp hai nước hợp tác đầu tư

Thế giới

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở cửa thị trường cho các mặt hàng thế mạnh của nhau, khuyến khích doanh nghiệp hai nước nghiên cứu khả năng hợp tác, đầu tư, đặc biệt trong phát triển hạ tầng, kinh tế xanh, kinh tế số, viễn thông, sản xuất, chế biến nông sản…., thúc đẩy kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo giữa hai nước.

Dự án điện rác Vĩnh Tân gần 2.300 tỷ chưa thể triển khai, hàng nghìn tấn rác ở Đồng Nai vẫn phải chôn lấp mỗi ngày
Kinh tế

Dự án điện rác Vĩnh Tân gần 2.300 tỷ chưa thể triển khai, hàng nghìn tấn rác ở Đồng Nai vẫn phải chôn lấp mỗi ngày

Kinh tế

Hàng nghìn tấn rác sinh hoạt ở Đồng Nai vẫn phải chôn lấp mỗi ngày, trong khi dự án điện rác Vĩnh Tân trị giá gần 2.300 tỷ đồng tại xã Tân An chưa thể khởi công do vướng mắc thủ tục.

Đá 70 phút cho Ninh Bình FC, “Mbappe Việt Nam” 18 tuổi gây ấn tượng với HLV Kim Sang-sik
Thể thao

Đá 70 phút cho Ninh Bình FC, “Mbappe Việt Nam” 18 tuổi gây ấn tượng với HLV Kim Sang-sik

Thể thao

2 trận với tổng cộng thời gian trên sân là 70 phút, nhưng đó là 70 phút mà Nguyễn Lê Phát khiến giới chuyên môn phải chú ý, bất chấp cầu thủ 18 tuổi này được HLV Gerard Albadajejo của Ninh Bình FC xếp đá ở vị trí tiền vệ chứ không phải tiền đạo sở trường.

The Masterpieces of Slavic Romanticism - Hành trình lãng mạn chạm đến chiều sâu cảm xúc
Kinh tế

The Masterpieces of Slavic Romanticism - Hành trình lãng mạn chạm đến chiều sâu cảm xúc

Kinh tế

Trong tiết trời se lạnh tháng 11, những giai điệu mang đậm tinh thần dân tộc Slav của hai nhà soạn nhạc A.Dvořák và Rachmaninov đã ngân vang trong Nhà hát Hồ Gươm, mở ra hành trình đầy cảm xúc cho giới mộ điệu.

Hải Phòng đề xuất chi hơn 7 tỷ đồng mua 700 xe đạp điện trợ lực cho cảnh sát khu vực
Tin tức

Hải Phòng đề xuất chi hơn 7 tỷ đồng mua 700 xe đạp điện trợ lực cho cảnh sát khu vực

Tin tức

UBND TP Hải Phòng đề xuất chi ngân sách hơn 7 tỷ đồng mua 700 xe đạp điện trợ lực cho lực lượng cảnh sát khu vực.

Đại biểu Quốc hội bị hoãn bay 3 lần mất 2 tiếng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng trần tình nguyên nhân
Kinh tế

Đại biểu Quốc hội bị hoãn bay 3 lần mất 2 tiếng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng trần tình nguyên nhân

Kinh tế

Đề cập tình trạng chậm, hoãn chuyến bay đã trở thành “điều bình thường” ở một số hãng hàng không, đại biểu Huỳnh Thị Phúc (Đoàn ĐBQH TP.HCM) chia sẻ chính đại biểu cũng từng rơi vào hoàn cảnh tương tự khi bị hoãn chuyến tới 3 lần, mất 2 tiếng đồng hồ. Bà đề nghị cần có cơ chế quy định rõ, buộc các hãng hàng không chỉ được phép hoãn tối đa không quá 2 lần.

Giả chết để trốn tội, nữ bị cáo Ireland lãnh án tù
Xã hội

Giả chết để trốn tội, nữ bị cáo Ireland lãnh án tù

Xã hội

Amy McAuley, 35 tuổi, bị phát hiện giả chết nhằm né hầu tòa và lừa tiền bảo hiểm, đã bị Tòa Hình sự Dublin tuyên án 4 năm tù, trong đó 12 tháng được hưởng án treo.

Hành trình “hô biến” vỏ hộp sữa thành mắc áo, chậu cây, tấm lợp tái chế
Nhà nông

Hành trình “hô biến” vỏ hộp sữa thành mắc áo, chậu cây, tấm lợp tái chế

Nhà nông

Từ những vỏ hộp sữa tưởng chừng như bỏ đi, nay lại có thể “tái sinh” thành những món đồ hữu ích như mắc áo, chậu cây, tấm lợp tái chế…

Lịch chiếu phim Dear X
Văn hóa - Giải trí

Lịch chiếu phim Dear X

Văn hóa - Giải trí

Dear X đã chính thức ra mắt khán giả vào chiều ngày 6/11/2025 và nhanh chóng gây sốt bởi nội dung khác biệt cùng màn lột xác ấn tượng của Kim Yoo Jung.

