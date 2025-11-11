Người cao tuổi ở TP.HCM nhận vé xe buýt miễn phí bằng căn cước, VNeID

Yến Thanh có thật trong lịch sử, là ông tổ của môn võ danh chấn Trung Hoa
Yến Thanh trong Thủy Hử có thể chỉ là một nhân vật văn học, nhưng Yến Thanh trong lịch sử lại là biểu tượng thật sự của tinh thần hiệp nghĩa: không bị vùi lấp bởi danh lợi, không bị ràng buộc bởi triều quyền. Và môn Mê Tông Quyền mà ông sáng tạo – với những bước chân kỳ ảo, thân pháp phiêu dật, chiêu thức tinh tế – chẳng khác nào lời tuyên ngôn bất hủ của một “lãng tử” đã vượt qua cả văn chương để đi vào chính sử, trở thành huyền thoại giữa thực và mộng.