Người cao tuổi ở TP.HCM nhận vé xe buýt miễn phí bằng căn cước, VNeID





Từ ngày 11/11, người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên) tại TP.HCM có thể nhận vé đi xe buýt miễn phí tự động bằng cách quét căn cước công dân (CCCD), căn cước (CC) hoặc ứng dụng VNeID. Ảnh: BGT

Ngày 11/11, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng (Sở Giao thông Vận tải TP HCM) chính thức thông tin về việc triển khai phương thức nhận vé xe buýt miễn phí mới cho người cao tuổi.

Đây là giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng, đồng thời đảm bảo việc xác định đúng đối tượng được miễn giá vé và thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động xe buýt.

Theo Trung tâm Quản lý giao thông công cộng, thay vì sử dụng thẻ truyền thống, hành khách là người cao tuổi (từ đủ 60 tuổi trở lên) có thể dùng trực tiếp CCCD, CC (loại có mã QR) hoặc tài khoản VNeID hợp lệ để lấy vé miễn phí một cách tự động khi đi qua thiết bị thanh toán T10 được gắn trên xe.

Giải pháp này được kỳ vọng sẽ mang lại sự thuận tiện tối đa cho hành khách cao tuổi, giúp thao tác lên xuống xe nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Phương thức mới này được áp dụng đồng loạt trên 30 tuyến xe buýt trợ giá có gắn thiết bị thanh toán T10 kể từ ngày 11/11.

Trung tâm cũng yêu cầu lái xe và nhân viên phục vụ xe buýt có trách nhiệm hướng dẫn và hỗ trợ người cao tuổi thực hiện thao tác lấy vé miễn phí, đồng thời kiểm tra tính hợp lệ của giấy tờ nếu cần thiết để đảm bảo tính minh bạch.

Các tuyến xe buýt áp dụng chương trình bao gồm: Hợp tác xã vận tải liên tỉnh và du lịch Việt Thắng: Tuyến 22, 32, 74, 81.

Công ty TNHH Du lịch, Dịch vụ xây dựng Bảo Yến: Tuyến 01, 04, 43, 65, 152.

Công ty cổ phần vận tải Thành phố: Tuyến 59, 69, 72.

Công ty cổ phần xe khách Sài Gòn: Tuyến 06, 10, 27, 38, 45, 50, 52, 58, 64, 91, 93, 139, 148.

Hợp tác xã vận tải 19-5: Tuyến 122, 19.

Công ty cổ phần Vận tải 26: Tuyến 20, 110, 140.