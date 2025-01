Người dân bất ngờ nhận lại 66 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ đánh rơi từ đại úy công an phường ở Hải Phòng

Chị Nguyễn Thị Minh, ở Tổ 8, phường Trần Thành Ngọ, quận Kiến An vừa viết thư cảm ơn toàn thể cán bộ chiến sĩ Công an phường Hàng Kênh, quận Lê Chân và đặc biệt là Đại úy Phạm Hùng Cường, cán bộ Công an phường Hàng Kênh vì đã nhanh chóng, nhiệt tình tìm và trao trả lại tài sản bị đánh rơi cho người dân.

Công an phường Hàng Kênh trao trả lại tài sản cho chị Nguyễn Thị Minh. ảnh CAHP.

Theo đó, vào khoảng thời gian từ 13h30' đến 15h30'ngày 16/01/2025, chị Minh điều khiển xe máy đi công việc qua khu vực đường vòng Hồ Sen. Do sơ xuất chị Minh đã làm rơi 1 túi xách màu nâu để ở võng xe bên trong có 1 CCCD, 1 GPLX, 1 thẻ ngân hàng Vietcombank, 1 thẻ ngân hàng Viettinbank, 1giấy bảo hiểm xe máy, tất cả đều mang tên Nguyễn Thị Minh và 66 triệu đồng tiền mặt. Tuy nhiên do phải di chuyển nhiều địa điểm khác nhau nên khi đến khu vực quận An Dương chị Minh mới phát hiện mình bị rơi tài sản. Sau đó Minh có đi tìm nhưng không xác định được là đã rơi ở đâu.

"Đang trong lúc thất vọng thì đến 15h50' cùng ngày tôi nhận được điện thoại của Đại úy Đào Trần Khánh, cán bộ Công an phường Hàng Kênh, quận Lê Chân thông báo là đã tìm thấy tài sản tôi đánh rơi và mời tôi đến trụ sở công an phường để làm việc. Tại cơ quan Công an, tôi mới được biết là mình đã làm rơi chiếc túi ở khu vực đường vòng Hồ Sen. Người nhặt được túi xách của tôi là anh Phạm Hùng Cường, sinh 1989, ở Tổ 27 Vĩnh Niệm, quận Lê Chân. Đến sáng ngày 17/01/2025, tại trụ sở Công an phường Hàng Kênh, tôi đã nhận lại toàn bộ tài sản của mình", chị Minh chia sẻ.

Trong thư cảm ơn, chị Minh viết tiếp: "Qua sự việc trên, tôi viết thư này gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Giám đốc công an thành phố, Trưởng Công an quận Lê Chân và Công an phường Hàng Kênh đã không quản ngại khó khăn, tìm địa chỉ, nhanh chóng liên lạc với người dân để trao trả lại tài sản. Đặc biệt, tôi muốn bày tỏ cảm ơn tới anh Phạm Hùng Cường đã không vì tư lợi riêng, giao nộp tài sản nhặt được cho cơ quan công an, giúp tôi sớm nhận được tài sản của mình".