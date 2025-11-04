Người dân cho thuê nhà có thu nhập bao nhiêu sẽ phải đóng thuế?

Câu hỏi

Bà Nguyễn Thị Thúy Lan (phường Long Biên, TP.Hà Nội) thắc mắc về các trường hợp cho thuê nhà có thu nhập bao nhiêu sẽ phải nộp thuế?

Trả lời

Luật sư Vũ Anh Tuấn (Đoàn luật sư thành phố Hà Nội) cho hay, doanh thu không tính theo tháng mà theo năm dương lịch. Hiện nay, việc cá nhân cho thuê nhà, cho thuê mặt bằng hoặc tài sản khác được điều chỉnh bởi Thông tư số 40/2021/TT-BTC và Thông tư số 100/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Theo đó, cá nhân cho thuê nhà sẽ phát sinh nghĩa vụ thuế nếu có doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm (từ 1/1/2026, doanh thu dưới 200 triệu đồng/năm) thì không đóng thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân.

Tuy nhiên, theo luật sư Anh Tuấn, trong trường hợp trong 12 tháng, người dân cho thuê nhà có doanh thu trong năm dương lịch trên 100 triệu đồng/năm (từ 1/1/2026 tăng lên 200 triệu đồng/năm) sẽ phải nộp 5% thuế giá trị gia tăng và 5% thuế thu nhập cá nhân trên tổng doanh thu từ việc cho thuê nhà.



Ngoài ra, theo luật sư Anh Tuấn, Điều 4 Thông tư 40/2021/TT-BTC quy định về nguyên tắc tính thuế như sau:

Nguyên tắc tính thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được thực hiện theo các quy định của pháp luật hiện hành về thuế GTGT, thuế TNCN và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm dương lịch từ 100 triệu đồng trở xuống thì thuộc trường hợp không phải nộp thuế GTGT và không phải nộp thuế TNCN theo quy định pháp luật về thuế GTGT và thuế TNCN.

Luật sư Vũ Anh Tuấn (Đoàn luật sư thành phố Hà Nội). Ảnh: Anh Tuấn.

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có trách nhiệm khai thuế chính xác, trung thực, đầy đủ và nộp hồ sơ thuế đúng hạn; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của hồ sơ thuế theo quy định.

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo hình thức nhóm cá nhân, hộ gia đình thì mức doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân không phải nộp thuế GTGT, không phải nộp thuế TNCN được xác định cho một (01) người đại diện duy nhất của nhóm cá nhân, hộ gia đình trong năm tính thuế.

Như vậy, theo luật sư, hộ kinh doanh cá thể có doanh thu trên 100 triệu đồng/năm trở xuống thì không phải nộp thuế GTGT và không phải nộp thuế TNCN theo quy định pháp luật về thuế GTGT và thuế TNCN.

Thêm nữa, luật sư Anh Tuấn cho biết thêm, Điều 3 Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về miễn lệ phí môn bài cụ thể như sau: Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống".

Như vậy, khi cá nhân kinh doanh cho thuê nhà ở nếu doanh thu hàng năm dưới 100 triệu đồng sẽ được miễn lệ phí môn bài. Ngược lại, nếu doanh thu hàng năm trên 100 triệu đồng, sẽ phải nộp lệ phí môn bài, với mức thuế được pháp luật quy định.

Lệ phí môn bài

Doanh thu hàng năm dưới 100 triệu đồng sẽ miễn lệ phí môn bài. Doanh thu hàng năm trên 100 triệu đồng phải nộp lệ phí môn bài.

Theo Điểm d Khoản 2 Điều 4 Nghị định 139/2016/NĐ-CP được bổ sung bởi điểm a khoản 2 Điều 1 Nghị định số 22/2020/NĐ-CP, cá nhân, hộ gia đình cho thuê nhà với doanh thu trên 100 triệu/năm sẽ phải nộp mức lệ phí môn bài như sau:

Doanh thu cho thuê trên 500 triệu đồng/năm: 01 triệu đồng/năm. Doanh thu cho thuê trên 300 - 500 triệu đồng/năm: 500.000 đồng/năm. Doanh thu cho thuê trên 100 - 300 triệu đồng/năm: 300.000 đồng/năm.

Thuế giá trị gia tăng

Doanh thu từ việc sản xuất, kinh doanh dưới 100 triệu đồng/năm dương lịch sẽ không phải nộp thuế GTGT.

Doanh thu từ việc sản xuất, kinh doanh trên 100 triệu đồng/năm sẽ phải kê khai và nộp mức thuế 5% của doanh thu tính thuế GTGT (Khoản 3 Điều 10 Thông tư 40/2021/TT-BTC)

Thuế thu nhập cá nhân

Doanh thu cho thuê hàng năm dưới 100 triệu đồng trong năm dương lịch sẽ không phải nộp thuế TNCN.

Doanh thu cho thuê hàng năm trên 100 triệu đồng trong năm dương lịch sẽ phải nộp mức thuế 5% của doanh thu tính thuế TNCN (Khoản 3 Điều 10 Thông tư 40/2021/TT-BTC.

