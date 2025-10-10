Người dân có thể ủng hộ đồng bào vũng bị bão lũ qua VNeID

Sáng 10/10, Bộ Công an phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức chương trình chung tay cứu trợ khẩn cấp đồng bào ảnh hưởng bởi lũ lụt trên nền tảng VNeID.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Cao Xuân Thạo (Trưởng ban Công tác xã hội Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam) cho biết, liên tiếp 3 cơn bão và hoàn lưu sau bão vừa qua đã gây mưa và ngập lụt ở phía Bắc, Bắc Trung Bộ.

Ông Cao Xuân Thạo, Trưởng ban Công tác xã hội Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: K.P.

Ảnh hưởng của 3 cơn bão liên tiếp vừa qua đã khiến hơn 238 người chết hoặc mất tích và trên 367 nạn nhân bị thương. Bên cạnh đó, mưa lũ làm cho nhiều công trình giao thông, xây dựng bị hư hại.

"Tổng thiệt hại ước tính đến nay là trên 30.000 tỷ đồng, tức bằng gần một nửa so với thiệt hại do bão Yagi năm 2024 gây ra đối với nước ta", đại diện Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam công bố.

Ông bày tỏ mỗi cá nhân, tổ chức tiếp tục phát huy tinh thần tương thân tương ái, người có nhiều giúp nhiều, có ít giúp ít, sẻ chia với đồng bào theo tinh thần "một miếng khi đói bằng 1 gói khi no".

"Chúng tôi mong muốn qua ứng dụng VNeID, sau này, mỗi khi có tình huống thiên tai hoặc vận động an sinh xã hội sẽ hình thành thói quen giúp người dân dễ dàng tiếp cận, lực lượng chức năng dễ quản lý, đảm bảo công khai minh bạch", ông Thạo nói và cho biết tiền hỗ trợ đến tay người dân sẽ đảm bảo công khai nhất, minh bạch nhất, không sai sót, không sơ suất.

Người dân có thể ủng hộ đồng bào bão lũ qua ứng dụng VNeID. Ảnh: K.P.

Tính đến 17h ngày 9/10, hơn 1 triệu cá nhân và tổ chức đã đăng ký hỗ trợ, đóng góp khoảng 850 tỷ đồng thông qua các tài khoản ngân hàng và hình thức trực tiếp, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng các đơn vị, trong đó có Bộ Công an.



Tại lễ phát động, Đại tá Trần Hồng Phú, Phó Cục trưởng C06, Bộ Công an), cho biết 3 cơn bão liên tiếp vừa qua gây thiệt hại nặng nề. Việc triển khai chương trình "Chung tay cứu trợ khẩn cấp đồng bào vùng lũ" trên nền tảng VNeID là hành động ý nghĩa, thiết thực và kịp thời.

Đến nay, hơn 11.000 cán bộ, chiến sĩ công an đã trực tiếp tham gia cứu trợ người dân tại các vùng bị ảnh hưởng.

"Thông qua nền tảng VNeID, chúng tôi mong muốn đồng bào cả nước cùng chung tay ủng hộ, giúp người dân vùng lũ khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống", Đại tá Phú nói.

Để hỗ trợ người dân vùng bão lũ thông qua VNeID, chủ tài khoản cần đăng nhập ứng dụng này.



Sau đó, nhấn truy cập "Chương trình chung tay cứu trợ khẩn cấp đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ trên nền tảng VNeID năm 2025".



Tiếp theo, công dân chọn "Nhấn vào đây để thực hiện ủng hộ", rồi chọn ngân hàng kèm mã QR để hỗ trợ thông qua các tài khoản của đơn vị phối hợp với Cục C06 và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.