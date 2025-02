Người dân đổ về chùa Phúc Khánh cầu an trước ngày rằm tháng Giêng dưới trời lạnh 18 độ C Người dân đổ về chùa Phúc Khánh cầu an trước ngày rằm tháng Giêng dưới trời lạnh 18 độ C

Tối ngày 11/2 (14 tháng Giêng), dưới thời tiết lạnh 18 độ C, hàng trăm người dân đổ về chùa Phúc Khánh, Hà Nội để tham dự lễ cầu an, trước đây gọi là lễ dâng sao giải hạn.