Chị Nguyễn Thị Hằng, chủ kiot bán hoa tại chợ hoa đêm Quảng An cho hay, năm nay do lượng hoa hạn chế và do nhu cầu dùng tăng cao nên hoa nhập về đắt hơn nhiều so với năm ngoái. "Năm nay thời tiết bên Trung Quốc rất lạnh nên hoa thu hoạch không được nhiều mà nhu cầu dùng hoa lại cao nên giá nhập về rất đắt, theo đó chúng tôi phải bán cao hơn so với mọi năm. Trung bình năm nay mỗi bó hoa sẽ đắt hơn so với năm ngoái khoảng 30.000 đồng", chị Hoa chia sẻ.