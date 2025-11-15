Chủ đề nóng

Kỉ niệm 80 năm ngành Nông nghiệp và Môi trường
Bão số 13 - Kalmaegi
Vingroup kiện ông Lê Trung Khoa
1 năm thực hiện Kết luận tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2024
Khám xét hệ thống cơ sở của Mailisa trên toàn quốc
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Người dân mang dao có tính sát thương vào nơi công cộng, có bị xử phạt không?

Thứ bảy, ngày 15/11/2025 18:00 GMT+7
Người dân mang dao có tính sát thương cao vào nơi công cộng mà không bọc hoặc cất giữ, bảo quản chặt chẽ, an toàn sẽ bị phạt nặng theo quy định hiện hành.
Câu hỏi

Ông Nguyễn Văn Đạo (phường Giảng Võ, TP.Hà Nội) hỏi về trường hợp người dân mang dao có tính sát thương vào nơi công cộng có vi phạm quy định và bị xử phạt không?

Trả lời

Luật sư Hoàng Tùng, Trưởng Văn phòng luật sư Trung Hòa (Đoàn luật sư TP.Hà Nội) cho biết, Chính phủ ban hành Nghị định 282/2025/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/12/2025 nghiêm cấm hành vi vận chuyển, kinh doanh dao có tính sát thương.

Theo đó, Điều 14 của Nghị định nêu rõ phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong những hành vi không thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất việc mất, thất lạc dao có tính sát thương cao trong quá trình sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu, vận chuyển;

Theo luật sư Hoàng Tùng, Trưởng Văn phòng luật sư Trung Hòa (Đoàn luật sư TP.Hà Nội), người dân mang dao có tính sát thương cao vào nơi công cộng mà không bọc hoặc cất giữ, bảo quản chặt chẽ, an toàn sẽ bị phạt nặng theo quy định hiện hành. Ảnh: Hoàng Tùng.

Mang dao có tính sát thương cao vào nơi công cộng mà không bọc hoặc cất giữ, bảo quản chặt chẽ, an toàn; Sử dụng dao có tính sát thương cao trong lao động, sản xuất, sinh hoạt nhưng không thực hiện các biện pháp quản lý, bảo quản để người khác lợi dụng sử dụng vào mục đích trái pháp luật.

Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với một trong những hành vi không quản lý chặt chẽ, bảo đảm an toàn, phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất dao có tính sát thương cao; không bọc kín, đóng gói hoặc đóng thùng sản phẩm dao có tính sát thương cao;

Bắt giữ nữ nghi phạm dùng hung khí sát hại chồng

Không cung cấp thông tin về số lượng, chủng loại sản phẩm, nhãn hiệu, tên cơ sở sản xuất dao có tính sát thương cao khi có yêu cầu của cơ quan Công an có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn trong quá trình sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu, vận chuyển dao có tính sát thương cao đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a và b khoản 2 Điều này.

3 lỗi vi phạm giao thông liên quan đến trẻ em có hiệu lực từ 1/1/2026

3 lỗi vi phạm giao thông liên quan đến trẻ em có hiệu lực từ 1/1/2026

Giá chung cư tăng chóng mặt, vậy mà Hà Nội vẫn có khu tái định cư quy mô hàng nghìn người 'bỏ hoang'

Giá chung cư tăng chóng mặt, vậy mà Hà Nội vẫn có khu tái định cư quy mô hàng nghìn người "bỏ hoang"

Hà Nội: Người dân phường Dương Nội ám ảnh vì điểm ép rác gây ô nhiễm sát khu dân cư

Hà Nội: Người dân phường Dương Nội ám ảnh vì điểm ép rác gây ô nhiễm sát khu dân cư

Đà Nẵng: Sau kiến nghị của người dân, nhiều tuyến đường ngập sâu ở xã Bà Nà sắp được nâng cấp

Trước kiến nghị của người dân về tình trạng nhiều tuyến đường trọng điểm trên địa bàn xã Bà Nà thường xuyên bị ngập sâu khi tới mùa mưa lũ, UBND xã Bà Nà cho biết, cơ quan chức năng đang thực hiện công tác điều chỉnh Quy hoạch cao độ nền và thoát nước mặt đô thị TP Đà Nẵng. Sắp tới nhiều tuyến đường thường xuyên xảy ra ngập lụt ở Bà Nà sẽ được nâng cấp.

Quy định chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở mới nhất người dân cần biết

Bạn đọc
Quy định chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở mới nhất người dân cần biết

Phường Từ Liêm (Hà Nội) xác nhận hồ sơ cấp đổi sổ đỏ "nhỏ giọt", gây khó cho dân?

Bạn đọc
Phường Từ Liêm (Hà Nội) xác nhận hồ sơ cấp đổi sổ đỏ 'nhỏ giọt', gây khó cho dân?

Quảng Trị: Doanh nghiệp điện gió cam kết rồi “quay xe”, người dân xã Tân Lập khổ vì đường lầy lội

Bạn đọc
Quảng Trị: Doanh nghiệp điện gió cam kết rồi “quay xe”, người dân xã Tân Lập khổ vì đường lầy lội

Chấn động đường dây trục lợi bảo hiểm bằng cách tự đục vỡ xương: Các đối tượng có thể bị xử lý thế nào?

Bạn đọc
Chấn động đường dây trục lợi bảo hiểm bằng cách tự đục vỡ xương: Các đối tượng có thể bị xử lý thế nào?

Bé gái 14 tuổi viết thư cầu xin khoan hồng cho cha gây xôn xao
Xã hội

Bé gái 14 tuổi viết thư cầu xin khoan hồng cho cha gây xôn xao

Xã hội

Vụ việc thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc sau khi bản án của tòa tại tỉnh Hà Bắc được công bố đầu tháng 11.

PVCFC – nhà tài trợ kim cương Giải Marathon Cà Mau 2025
Thể thao

PVCFC – nhà tài trợ kim cương Giải Marathon Cà Mau 2025

Thể thao

Là đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau – CTCP (PVCFC – Phân Bón Cà Mau) tiếp tục đồng hành với giải trong vai trò nhà tài trợ kim cương, thể hiện sự gắn bó tự nhiên với mảnh đất nơi doanh nghiệp được hình thành và lớn lên.

Đà Nẵng: Mưa lớn khiến giao thông các xã miền núi bị chia cắt bởi hàng loạt điểm sạt lở
Tin tức

Đà Nẵng: Mưa lớn khiến giao thông các xã miền núi bị chia cắt bởi hàng loạt điểm sạt lở

Tin tức

Chính quyền các xã A Vương và Hùng Sơn (TP Đà Nẵng) cho biết, mưa lớn kéo dài đã làm xuất hiện nhiều điểm sạt lở trên các tuyến đường liên xã, trong đó có đoạn bị đứt gãy nghiêm trọng, gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy hiểm cho người dân.

Cựu trụ trì Thiếu Lâm Tự bị bắt tại Trung Quốc
Thế giới

Cựu trụ trì Thiếu Lâm Tự bị bắt tại Trung Quốc

Thế giới

Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Tân Hương, tỉnh Hà Nam, đã ra lệnh bắt giữ Thích Vĩnh Tín, cựu trụ trì Thiếu Lâm Tự, người bị tình nghi tham nhũng, Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc đưa tin.

Cà Mau thu 2,5 tỷ USD từ con tôm, nông dân đẩy mạnh nuôi tôm sinh thái, không cần thay nước
Nhà nông

Cà Mau thu 2,5 tỷ USD từ con tôm, nông dân đẩy mạnh nuôi tôm sinh thái, không cần thay nước

Nhà nông

Sở Nông nghiệp và Môi trường Cà Mau cho biết, tỉnh đang quyết tâm phát triển ngành tôm không chỉ tăng sản lượng mà còn nâng cao chất lượng, hướng tới xây dựng ngành tôm công nghệ cao, sạch, thân thiện môi trường và có giá trị gia tăng lớn.

Nutifood ủng hộ 10 tỷ đồng hỗ trợ người dân Gia Lai bị ảnh hưởng bởi bão Kalmaegi
Tin tức

Nutifood ủng hộ 10 tỷ đồng hỗ trợ người dân Gia Lai bị ảnh hưởng bởi bão Kalmaegi

Tin tức

Ngày 15/11, tại trụ sở Ủy ban MTTQ phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood đã trao tặng 10 tỷ đồng để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do tác hại của cơn bão Kalmaegi.

Lâm Đồng: Cấm đường đèo Prenn cả 2 chiều do nứt đường, sạt lở
Tin tức

Lâm Đồng: Cấm đường đèo Prenn cả 2 chiều do nứt đường, sạt lở

Tin tức

Lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành cấm cả 2 chiều đường đèo Prenn để đảm bảo an toàn do nứt mặt đường, sạt lở.

Thiếu niên dũng tướng Trần Quốc Toản đã thành Liệt sĩ công huân như thế nào?
Đông Tây - Kim Cổ

Thiếu niên dũng tướng Trần Quốc Toản đã thành Liệt sĩ công huân như thế nào?

Đông Tây - Kim Cổ

Trần Quốc Toản chỉ được duy nhất một lần chép gộp và gọn toàn bộ tiểu sử vào sử sách chính thống cổ truyền-bộ “Đại Việt sử ký toàn thư”-ở đoạn biên niên sử về năm Nhâm Ngọ (1282), khi sách này tường thuật diễn biến và kết quả của cuộc “Hội nghị vương hầu và trăm quan” nhà Trần, “bàn kế sách công thủ và chia nhau đóng giữ những nơi hiểm yếu”, chuẩn bị chống cuộc đại xâm lăng của đế chế Mông Nguyên lần thứ hai.

Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất phải được công chứng hoặc chứng thực mới có giá trị pháp lý?
Bạn đọc

Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất phải được công chứng hoặc chứng thực mới có giá trị pháp lý?

Bạn đọc

Luật sư Hoàng Anh Sơn – Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh cho biết, việc tặng cho quyền sử dụng đất giữa người thân trong gia đình khá phổ biến hiện nay. Tuy nhiên, hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất phải được công chứng hoặc chứng thực mới có giá trị pháp lý.

Mỹ sẽ khiến châu Âu phải trả giá đắt
Thế giới

Mỹ sẽ khiến châu Âu phải trả giá đắt

Thế giới

Việc cung cấp khí thiên nhiên hoá lỏng từ Mỹ cho các nước châu Âu thông qua Hy Lạp sẽ khiến châu Âu phải trả giá đắt, đồng thời tạo ra các rủi ro đối với môi trường – Đó là nhận định của Giám đốc Trung tâm Síp của Viện Nghiên cứu Hoà bình Oslo (PRIO), ông Harry Tzimitras, chuyên gia về khu vực Đông Địa Trung Hải, tuyên bố.

Kẻ đốt quán cà phê khiến 11 người chết từ chối các câu hỏi tại tòa, nói “tai điếc, mắt mờ”
Pháp luật

Kẻ đốt quán cà phê khiến 11 người chết từ chối các câu hỏi tại tòa, nói “tai điếc, mắt mờ”

Pháp luật

Trong phần thủ tục khai mạc, Cao Văn Hùng, kẻ phóng hỏa sát hại 11 người im lặng trước các câu hỏi của thẩm phán, luật sư với lý do “tai điếc, mắt mờ” và ngoài ra, một số bị hại vắng mặt nên phiên tòa phải hoãn để đảm bảo quyền lợi của họ.

Làm thế nào để được gắn nhãn 'gạo Việt xanh, phát thải thấp', chuyên gia nêu những tiêu chuẩn cần thiết
Nhà nông

Làm thế nào để được gắn nhãn "gạo Việt xanh, phát thải thấp", chuyên gia nêu những tiêu chuẩn cần thiết

Nhà nông

Trao đổi với Dân Việt, ông Lê Thanh Tùng, Tổng Thư ký Hiệp hội Ngành hàng lúa gạo Việt Nam (VIETRISA) cho rằng, Đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, phát thải thấp do Bộ Nông nghiệp và Môi trường phát động vượt ra khỏi quy mô của một chuỗi giá trị ngành hàng mà đã tạo nên một hệ sinh thái.

Tin sáng (17/11): 6 cầu thủ nào của U22 Việt Nam chắc suất đá chính tại SEA Games 33?
Thể thao

Tin sáng (17/11): 6 cầu thủ nào của U22 Việt Nam chắc suất đá chính tại SEA Games 33?

Thể thao

6 cầu thủ nào của U22 Việt Nam chắc suất đá chính tại SEA Games 33?; Liverpool muốn chiêu mộ Antoine Semenyo; AS Roma tiến gần việc mượn Joshua Zirkzee.

Trong ruộng trồng lúa ST25 của ông Hồ Quang Cua, ngỡ ngàng khi thấy con động vật này xuất hiện dày đặc
Nhà nông

Trong ruộng trồng lúa ST25 của ông Hồ Quang Cua, ngỡ ngàng khi thấy con động vật này xuất hiện dày đặc

Nhà nông

Trùn đất xuất hiện dày đặc trong ruộng cấy giống gốc ST25 của Anh hùng lao động Hồ Quang Cua. Cha đẻ của giống lúa ST25 cho biết đã rất ngỡ ngàng về điều này.

Phường Kỳ Sơn (Phú Thọ): Điểm sáng kinh tế - xã hội sau sáp nhập, thu ngân sách vượt 620%
Hòa Bình thi đua yêu nước

Phường Kỳ Sơn (Phú Thọ): Điểm sáng kinh tế - xã hội sau sáp nhập, thu ngân sách vượt 620%

Hòa Bình thi đua yêu nước

Sau sáp nhập, phường Kỳ Sơn, tỉnh Phú Thọ đã có những kết quả phát triển kinh tế - xã hội ấn tượng, nổi bật là thu nhập bình quân đầu người đạt 82 triệu đồng và tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt hơn 15,2 tỷ đồng, vượt 620,45% dự toán được giao.

Cà phê chè đang “thay màu” đất dốc Điện Biên
Media

Cà phê chè đang “thay màu” đất dốc Điện Biên

Media

Từ những nương ngô, sắn khô cằn, người dân vùng cao Điện Biên hôm nay đang hái quả ngọt từ những đồi cà phê chè xanh mướt. Mỗi gốc cà phê không chỉ mang giá trị kinh tế, mà còn là niềm tin, là hy vọng của đồng bào về một cuộc sống đủ đầy hơn giữa núi rừng Tây Bắc.

Quỹ VinFuture công bố Tuần lễ Khoa học Công nghệ 2025
Kinh tế

Quỹ VinFuture công bố Tuần lễ Khoa học Công nghệ 2025

Kinh tế

Ngày 17/11 tại Hà Nội, Quỹ VinFuture chính thức công bố lịch trình Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture 2025, diễn ra từ ngày 02 – 06/12/2025 tại Hà Nội. Với chủ đề “Cùng vươn mình – Cùng thịnh vượng”, chuỗi sự kiện quốc tế thường niên năm nay tiếp tục khẳng định sứ mệnh của VinFuture trong việc kết nối tri thức, khơi dậy khát vọng phụng sự và nâng tầm vị thế của Việt Nam như một trung tâm khuyến khích khoa học và đổi mới sáng tạo của thế giới.

Vietbank ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do bão lũ
Kinh tế

Vietbank ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do bão lũ

Kinh tế

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ, Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam và Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Vietbank đã triển khai chương trình “Chung tay hỗ trợ đồng bào vùng lũ” nhằm chia sẻ khó khăn với các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề sau bão sớm khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống.

Chính phủ dự kiến dành hơn 81.000 tỷ đồng đầu tư cho lĩnh vực y tế
Tin tức

Chính phủ dự kiến dành hơn 81.000 tỷ đồng đầu tư cho lĩnh vực y tế

Tin tức

Chính phủ tính toán kinh phí đầu tư cho y tế cơ sở khoảng 52.500 tỷ đồng (giai đoạn 2026-2030 là 43.000 tỷ đồng; giai đoạn 2031-2035 là 9.500 tỷ đồng); Y tế dự phòng 28.700 tỷ đồng (giai đoạn 2026-2030 là 18.700 tỷ đồng; giai đoạn 2031-2035 là 10.000 tỷ đồng).

Lê Quang Liêm thua vì “khoảnh khắc thiên tài” nào của Alexander Donchenko?
Thể thao

Lê Quang Liêm thua vì “khoảnh khắc thiên tài” nào của Alexander Donchenko?

Thể thao

Lê Quang Liêm đã kết thúc hành trình tại World Cup 2025 môn cờ vua khi thua Alexander Donchenko 3,5-4,5 ở vòng 5. Dù Lê Quang Liêm đã thể hiện được đẳng cấp và bản lĩnh, nhưng anh vẫn phải dừng bước bởi pha “xuất kỳ chiêu” quá tinh tế của đối phương.

Công ty nông nghiệp bắt tay chặt hơn với quỹ đầu tư lớn từ Đức, tiếp sức cho nông nghiệp bền vững
Chuyển động Sài Gòn

Công ty nông nghiệp bắt tay chặt hơn với quỹ đầu tư lớn từ Đức, tiếp sức cho nông nghiệp bền vững

Chuyển động Sài Gòn

DEG - định chế tài chính phát triển quốc tế thuộc Ngân hàng Tái thiết KWF của Đức dự kiến sẽ rót thêm vốn đầu tư dài hạn vào TTC AgriS, công ty nông nghiệp lớn với trụ sở tại TP.HCM.

Cuối tháng 9 Âm lịch: 3 con giáp giàu sang bứt phá, vận may nở rộ, tài sản tăng lên không ngừng
Gia đình

Cuối tháng 9 Âm lịch: 3 con giáp giàu sang bứt phá, vận may nở rộ, tài sản tăng lên không ngừng

Gia đình

Cuối tháng 9 Âm lịch, 3 con giáp mở ra cơ hội tài lộc rực rỡ, giúp họ đầu tư thành công, khởi nghiệp thuận lợi, tài sản gia tăng nhanh chóng.

Có kỹ năng, nông dân ứng phó an toàn trước thiên tai
Nhà nông

Có kỹ năng, nông dân ứng phó an toàn trước thiên tai

Nhà nông

Trong bối cảnh thiên tai ngày càng diễn biến phức tạp, cực đoan và khó lường, Trung tâm Khuyến nông quốc gia đã phối hợp với các Sở, ngành và hệ thống khuyến nông cả nước triển khai loạt chương trình, dự án nhằm tăng cường kiến thức, kỹ năng ứng phó cho nông dân trong phòng, chống và giảm nhẹ rủi ro bởi thiên tai.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long được điều động làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau
Tin tức

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long được điều động làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau

Tin tức

Ông Lữ Quang Ngời (53 tuổi) - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long được Ban Bí thư điều động làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, để HĐND tỉnh này bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh (nhiệm kỳ 2025-2030).

Nhà ở xã hội Kim Chung: 8 giờ sáng “vỡ trận” hồ sơ, huỷ bỏ toàn bộ số tự phát
Nhà đất

Nhà ở xã hội Kim Chung: 8 giờ sáng “vỡ trận” hồ sơ, huỷ bỏ toàn bộ số tự phát
17

Nhà đất

8 giờ sáng 17/11, điểm tiếp nhận hồ sơ nhà ở xã hội Kim Chung hỗn loạn khi người của chủ đầu tư thông báo không chấp nhận danh sách số tự phát người dân lập từ đêm. Hàng trăm người thức trắng trở lại vạch xuất phát.

Thúc đẩy tài chính số: LPBank hỗ trợ hộ kinh doanh, tiểu thương thích ứng mô hình thuế mới
Kinh tế

Thúc đẩy tài chính số: LPBank hỗ trợ hộ kinh doanh, tiểu thương thích ứng mô hình thuế mới

Kinh tế

Vừa qua, tại TP.HCM, Hội nghị “Chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế/dòng tiền cho hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán” đã thu hút hơn 500 hộ kinh doanh (HKD) trên địa bàn tham gia. Sự kiện do LPBank phối hợp cùng UBND phường Bến Thành, Thuế cơ sở 1 và Công ty Cổ phần MISA tổ chức, nhằm hỗ trợ cộng đồng tiểu thương thích ứng với lộ trình cải cách thuế mới của Chính phủ, dự kiến xóa bỏ thuế khoán từ năm 2026.

Tiến sĩ Ngôn ngữ: 'Giỏi tiếng Anh là quý nhưng giữ tiếng Việt là niềm tự hào'
Xã hội

Tiến sĩ Ngôn ngữ: "Giỏi tiếng Anh là quý nhưng giữ tiếng Việt là niềm tự hào"

Xã hội

TS. Nguyễn Nam nhắn nhủ với các bạn trẻ: “Hãy vững tiếng Anh để trao đổi bình đẳng với thế giới, nhưng hãy giữ tiếng Việt để trò chuyện với chính con tim mình, với gia đình và với cộng đồng".

Việt Nam đang nổi lên là nguồn cung uy tín một loài cá dễ nuôi nhưng bổ dưỡng ngang cá hồi cho toàn cầu
Nhà nông

Việt Nam đang nổi lên là nguồn cung uy tín một loài cá dễ nuôi nhưng bổ dưỡng ngang cá hồi cho toàn cầu

Nhà nông

Theo thông tin từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), Việt Nam đang nổi lên như nguồn cung cá rô phi tiềm năng trong chuỗi cung ứng toàn cầu khi tận dụng tốt biến động thị trường để mở rộng sản xuất và xuất khẩu.

Mâu thuẫn từ việc xin cục đá uống bia, 2 nhóm ẩu đả náo loạn tại quán ốc đêm Chú Kiệt 5 Garden
Chuyển động Sài Gòn

Mâu thuẫn từ việc xin cục đá uống bia, 2 nhóm ẩu đả náo loạn tại quán ốc đêm Chú Kiệt 5 Garden

Chuyển động Sài Gòn

Mâu thuẫn từ việc xin cục đá uống bia, 2 nhóm xảy ra xô xát, ẩu đả náo loạn tại quán ốc đêm Chú Kiệt 5 Garden trên đường Man Thiện.

Tỷ giá USD/VND hôm nay (17/11): Lặng sóng, đồng USD chờ tín hiệu mới
Kinh tế

Tỷ giá USD/VND hôm nay (17/11): Lặng sóng, đồng USD chờ tín hiệu mới

Kinh tế

Tỷ giá USD/VND hôm nay (17/11) trong nước khá lặng sóng khi thị trường chính thức không có sự điều chỉnh nào đáng kể, còn thị trường tự do giữ nguyên so với sáng qua.

1

Sinh viên Việt đầu tiên theo học đại học tại Harvard từ thập niên 1960 là ai?

Sinh viên Việt đầu tiên theo học đại học tại Harvard từ thập niên 1960 là ai?

2

Các nghệ sĩ tên tuổi là giảng viên thanh nhạc viếng mộ Giáo sư - Nghệ sĩ Nhân dân Trung Kiên

Các nghệ sĩ tên tuổi là giảng viên thanh nhạc viếng mộ Giáo sư - Nghệ sĩ Nhân dân Trung Kiên

3

Giá vàng hôm nay mới nhất (16/11): Vàng nhẫn "lao dốc", người dân tranh thủ xếp hàng đi mua

Giá vàng hôm nay mới nhất (16/11): Vàng nhẫn 'lao dốc', người dân tranh thủ xếp hàng đi mua

4

Giá vàng hôm nay mới nhất (15/11) tiếp đà giảm sâu: Nhà vàng "tung chiêu" lạ, người dân lại kéo nhau xếp hàng

Giá vàng hôm nay mới nhất (15/11) tiếp đà giảm sâu: Nhà vàng 'tung chiêu' lạ, người dân lại kéo nhau xếp hàng

5

Hai Nghệ sĩ Nhân dân nổi danh, có con gái là mỹ nhân hàng đầu trong làng nghệ thuật

Hai Nghệ sĩ Nhân dân nổi danh, có con gái là mỹ nhân hàng đầu trong làng nghệ thuật