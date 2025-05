Sáng ngày 9/5, UBND thị trấn Phước Cát, huyện Đạ Huoai cho biết, một người dân đào ao đã phát hiện vật thể nghi là bom còn sót lại sau chiến tranh. Chính quyền địa phương đã báo cáo Ban Chỉ huy quân sự huyện Đạ Huoai để phối hợp xử lý vật thể nghi là bom.

Trước đó, vật thể nghi là bom được phát hiện trong vườn của gia đình ông Trần Văn Đường (65 tuổi, tổ dân phố 7, thị trấn Phước Cát, huyện Đạ Huoai) trong quá trình đào ao. Vụ việc sau đó được gia đình ông Đường báo cáo chính quyền địa phương.

Vật thể nghi là bom được phát hiện trong quá trình người dân đào ao.

Tại thời điểm phát hiện vật thể nghi là bom trên có màu nâu, không nhìn rõ ký hiện, còn nguyên hình dạng, xung quanh thân bị trầy xước do quá trình máy móc đào ao tác động trúng.

Cận cảnh vật thể nghi là bom được phát hiện tại thị trấn Phước Cát.

Nhận được tin báo, UBND thị trấn Phước Cát đã chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự thị trấn, công an thị trấn tiếp nhận và tiến hành cắm biển báo, căng dây rào, bảo đảm an ninh, an toàn khu vực phát hiện vật thể nghi là bom.

Hiện Ban Chỉ huy quân sự huyện Đạ Huoai đã báo cáo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng để cử lực lượng công binh tiến hành kiểm tra, xử lý vật thể nghi bom được phát hiện.