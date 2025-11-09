Người đàn ông 59 tuổi tử vong tại chỗ sau khi va chạm với xe tải trên đường Tân Sơn





Hiện trường vụ người đàn ông 59 tuổi tử vong tại chỗ sau khi xảy ra va chạm với xe tải trên đường Tân Sơn. Ảnh: CH

Sáng 9/11, Công an TP.HCM đang khẩn trương điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe tải và người đi bộ trên đường Tân Sơn.

Thông tin ban đầu cho biết, hơn 5 giờ cùng ngày, người dân phát hiện vụ tai nạn xảy ra trên đường Tân Sơn, đoạn gần giao lộ hẻm 424 Phạm Văn Bạch (giáp ranh giữa phường An Hội Tây và phường Tân Sơn).

Tại hiện trường, người đi bộ đã tử vong sau khi va chạm với xe tải mang biển số 51D - 466.xx.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng địa phương cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đã nhanh chóng có mặt để giải quyết hiện trường. Một phần đoạn đường Tân Sơn đã được phong tỏa để phục vụ công tác điều tra.

Nạn nhân tử vong được xác định bước đầu là ông N.V.T (59 tuổi).

Theo người nhà và người dân địa phương, ông T. có thói quen hằng ngày đi bộ tập thể dục tại khu vực trên vào sáng sớm.

Do vụ tai nạn xảy ra vào thời điểm sáng sớm, đường vắng, nên hiện tại không có người trực tiếp chứng kiến vụ việc. Công an địa phương cùng Công an TP.HCM đang tiến hành trích xuất camera an ninh quanh khu vực để làm rõ nguyên nhân và diễn biến chính xác của vụ va chạm giữa xe tải và người đi bộ này.