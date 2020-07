Người đàn ông bị lừa 120 triệu đồng sau cú điện thoại

Ngày 8/7, Nguyễn Văn A. (63 tuổi), trú phường Lê Lợi, TP. Vinh (Nghệ An) nhận được thông báo có Bưu phẩm đang bị tạm giữ tại Bưu điện Hà Nội. Đầu dây bên kia nối máy nói chuyện với cán bộ công an TP Hà Nội.

Người này nói ông có liên quan đến đường dây ma túy và rửa tiền. Yêu cầu ông A. chuyển tiền vào số tài khoản để phục vụ điều tra. Nếu xác minh sai, số tiền trên sẽ được trả lại.

Để tăng sự tin tưởng, người này còn gửi lệnh tạm giam cho ông A. Quá hoảng sợ, ông đã chuyển toàn bộ số tiền 120 triệu đồng trong tài khoản tiết kiệm của mình.

Đội cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và có yếu tố nước ngoài, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An khẳng định, những văn bản bọn tội phạm là giả. Nếu muốn triệu tập ai đó thì sẽ có đại diện cơ quan điều tra (điều tra viên, cán bộ điều tra) cùng công an địa phương đến gửi giấy chứ không có việc gửi giấy qua mạng xã hội hoặc đường bưu điện.

Phòng Cảnh sát hình sự công an Nghệ An đang điều tra làm rõ vụ việc nói trên.