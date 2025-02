Người đàn ông càng ngày càng lớn bụng vì "dị vật" khó lường

TS, bác sĩ Hồ Hữu An, khoa Phẫu thuật Hậu môn, Trực tràng và Sàn chậu, Bệnh viện Quân đội 108 cho biết, các bác sĩ trong khoa vừa phẫu thuật thành công lấy khối phân “khổng lồ” cho một bệnh nhân nam 46 tuổi được chẩn đoán bán tắc ruột do khối phân kích thước lớn trong đại trực tràng do bệnh lý phình đại trực tràng bẩm sinh (megacolon).

Bệnh nhân bị bệnh từ nhỏ, phát hiện megacolon từ lúc 12 tuổi, tuy nhiên không điều trị gì. Khoàng 3 năm nay, bệnh nhân thấy bụng to dần lên; đại tiện khó thường xuyên phải thụt tháo để dễ đi ngoài.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng suy kiệt; thể trạng gầy; đau bụng âm ỉ; bí trung đại tiện, vùng hạ vị xuất hiện khối bất thường nổi gồ trên thành bụng. Theo bệnh nhân kể lại, khối bất thường này xuất hiện cách đây 3 năm và ngày càng to dần.

Khối phân lớn lấy ra từ ổ bụng bệnh nhân. Ảnh BVCC

Qua thăm khám tình trạng bụng phát hiện khối bất thường kích thước 20x 30cm; mật độ chắc. Trên hình ảnh cắt lớp vi tính bụng: khối bất thường là khối phân tích tụ lâu ngày tại đại tràng sigma gây giãn toàn bộ khung đại tràng. Đường kính quai đại tràng giãn lớn nhất là 12cm. Chẩn đoán: Tắc ruột thấp do khối phân lớn vùng tiểu khung / Bệnh lý megacolon.

Bệnh nhân đã được bù dịch điện giải; nuôi dưỡng tĩnh mạch trước mổ. Trong mổ thấy toàn bộ khung đại tràng giãn lớn đường kính >10 cm; thành dày; trương lực có giảm.

Khối phân kích thước khoảng 20 x 30 cm ở đại tràng sigma. Bệnh nhân được tiến hành sinh thiết tức thì xác định vị trí tổn thương. Cắt đại tràng sigma cùng khối phân. Sau mổ bệnh nhân ổn định và ra viện.

Qua trường hợp bệnh nhân, bác sĩ An cảnh báo: Tình trạng táo bón là bệnh lý khá phổ biến, có rất nhiều nguyên nhân gây tình trạng táo bón (giãn đại tràng bẩm sinh, dài đại tràng, bệnh lý vùng hậu môn trực tràng, bệnh lý liên quan đến thần kinh...).

Do vậy người bệnh cần đi khám ở các cơ sở chuyên khoa để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.