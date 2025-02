Người đàn ông điển trai nhất thế giới lập kỷ lục

A Complete Unknown gây chú ý từ khi công bố sản xuất vì là phim tiểu sử về huyền thoại âm nhạc Bob Dylan. Tác phẩm cũng được đánh giá là ứng viên nặng ký tại đường đua Oscar 2025 khi nhận đến tám đề cử, bao gồm Phim xuất sắc , Đạo diễn xuất sắc , Nam chính xuất sắc …

Gần nhất, Timothée Chalamet - từng được bình chọn là người đàn ông điển trai nhất năm 2023 - vừa vượt mặt nhiều đàn anh để giành giải Nam chính xuất sắc tại SAG Awards (Giải của Hiệp hội Diễn viên Màn ảnh) nhờ vai diễn trong phim.

Thành tích giúp ngôi sao Call Me by Your Name lập kỷ lục là người trẻ nhất thắng giải này khi mới tuổi 29.

Timothée Chalamet vừa lập kỷ lục tại giải SAG.

Chân dung huyền thoại âm nhạc

A Complete Unknown do James Mangold đạo diễn, kịch bản chuyển thể dựa trên cuốn sách Dylan Goes Electric! của Elijah Wald. Nội dung tập trung vào giai đoạn đầu sự nghiệp của Bob Dylan (Timothée Chalamet).

Phim lấy bối cảnh những năm 1960, khi nhân vật chính vẫn chỉ đang là nghệ sĩ folk vô danh ở Minnesota. Như mọi chàng trai trẻ, anh cũng giàu đam mê và khát khao khẳng định bản thân.

Tác phẩm không chỉ khắc họa sự nghiệp âm nhạc mà còn đào sâu vào đời sống cá nhân của Bob Dylan.

Các mối quan hệ đóng vai trò quan trọng, phần nào định hình sự nghiệp của nhân vật, nhất là việc từ bỏ phong cách acoustic để theo đuổi những âm thanh mới, bất chấp phản ứng trái chiều từ người hâm mộ.

Hành trình trở thành biểu tượng âm nhạc toàn cầu của Bob Dylan truyền nhiều cảm hứng. Những thăng trầm, thử thách và quyết tâm không ngừng nghỉ của anh phần nào cho thấy hình ảnh của một vĩ nhân, nghệ sĩ không ngừng đổi mới và tiên phong trong nền âm nhạc.

Người xem cũng được thưởng thức nhiều bản hit bất hủ của danh ca như Like a Rolling Stone , Blowin’ in the Wind , The Times They Are A-Changin… Chúng không chỉ gợi nhớ về một thời kỳ âm nhạc đầy biến động mà còn góp phần làm nổi bật tinh thần và thông điệp bộ phim truyền tải.

Tạo hình của Timothée Chalamet trong vai Bob Dylan.





Trước đó, Hollywood từng làm một số bộ phim lấy cảm hứng từ cuộc đời và sự nghiệp của Bob Dylan như Masked and Anonymous (2003), No Direction Home (2005), I'm Not There (2007)… Song, các dự án đều thuộc dạng tài liệu hoặc có nhiều yếu tố hư cấu nên chỉ tái hiện được phần nào hành trình âm nhạc của ông.

Trái lại, A Complete Unknown tiếp cận Bob Dylan theo hướng phim tiểu sử truyền thống, không có nhiều sáng tạo quá đà mà mang đến cái nhìn chân thực và đa chiều về một trong những nghệ sĩ ảnh hưởng nhất thế kỷ 20.

Bên cạnh Timothée Chalame, phim còn quy tụ dàn sao gồm Edward Norton , Elle Fanning, Monica Barbaro, Boyd Holbrook… góp phần giúp cho câu chuyện hấp dẫn hơn.

Timothée Chalamet phá vỡ định kiến

Khi nhà sản xuất công bố “chọn mặt gửi vàng” Timothée Chalamet cho vai Bob Dylan, nhiều ý kiến trên mạng hoài nghi về khả năng của anh. Không ít người cho rằng nam diễn viên sinh năm 1995 có ngoại hình quá lãng tử, chưa đủ "bụi bặm" và phong trần để hóa thân thành huyền thoại âm nhạc như Bob Dylan – vốn nổi tiếng với phong thái phóng túng, giàu chất thơ.

Nhưng khi A Complete Unknown ra mắt, Timothée Chalamet đã chứng minh sự lựa chọn của nhà sản xuất là đúng đắn.

Phải nói rằng Chalamet chính là linh hồn của bộ phim. Với lối diễn tự nhiên, anh mang đến hình ảnh một Dylan bí ẩn nhưng đầy sức hút.

Để chuẩn bị cho vai diễn, Chalamet đã dành hơn năm năm học hát và tập biểu diễn trực tiếp các ca khúc trong phim. Anh không chỉ thể hiện được thần thái đặc trưng của Bob Dylan mà còn tự mình trình bày những ca khúc kinh điển của ông.

Nhiều phân đoạn, tài tử còn lột tả rõ nét chiều sâu nội tâm, sự phức tạp và cả những mâu thuẫn trong tính cách nhân vật chính. Anh cũng tương tác tốt với các bạn diễn, tạo nên những màn đối thoại chân thực và giàu cảm xúc.

Diễn xuất của Timothée Chalamet được đánh giá cao.

Khi ra mắt, A Complete Unknown nhận cơn mưa lời khen từ các nhà phê bình lẫn khán giả. Phim đạt chứng chỉ “Tươi” trên Rotten Tomatoes với 88% bình chọn từ giới chuyên môn.

Phần lớn đánh giá cao diễn xuất của Timothée Chalamet trong vai Bob Dylan, nhất là cách anh tái hiện thần thái và giọng hát của huyền thoại âm nhạc. Bên cạnh đó, kịch bản và phần chỉ đạo của James Mangold cũng là yếu tố giúp phim ghi điểm.

Nhiều ý kiến đồng tình vai Bob Dylan là một trong những màn trình diễn xuất sắc nhất trong sự nghiệp của Timothée Chalamet tính đến hiện tại.

Việc Timothée Chalamet thắng SAG thực sự là một bất ngờ lớn với nhiều người. Bởi lẽ trước đó, Adrien Brody được cho là không có đối thủ ở hạng mục Nam chính xuất sắc vì đã thắng hết tất cả giải tiền Oscar quan trọng.

Tài tử được đánh giá cao nhờ vai diễn kiến trúc sư Do Thái sống sót sau thảm họa diệt chủng và chuyển đến Mỹ để xây dựng cuộc sống mới, trong phim The Brutalist của Brady Corbet.

Dẫu vậy, chiến thắng của Timothée Chalamet tại SAG cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến kết quả cuối cùng tại Oscar. Hiện Adrien Brody vẫn là ứng viên sáng giá cho hạng mục Nam chính xuất sắc tại mùa giải năm nay.