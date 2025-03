Người đàn ông lạc đường hơn 200 km được công an Kon Tum giúp đỡ

Sáng 14/3, ông Dương Đăng Khoa - Chủ tịch UBND xã Đăk Hà (huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum) cho biết, trên địa bàn vừa phát hiện và giúp đỡ một người đàn ông đi lạc hơn 200 km trở về với gia đình.

Trước đó, ngày 12/3, Công an xã Đăk Hà nhận được tin báo quần chúng nhân dân về việc có một người một người đàn ông đi lạc trong điều kiện thời tiết se lạnh, mưa phùn tại trung tâm huyện Tu Mơ Rông.

Ông Rmah Thênh (áo sáng màu ở giữa) được Công an xã Đăk Hà giúp đỡ, hỗ trợ về với gia đình.

Nhanh chóng, công an xã đã xuống địa bàn xác minh, phối hợp cùng người dân trấn an tinh thần và đưa người đàn ông này về trụ sở Công an xã Đăk Hà để ăn uống, nghỉ ngơi.

Quá trình làm việc, lực lượng chức năng xác định danh tính người đàn ông trên tên là Rmah Thênh (trú tại thôn Plei Brieeng, xã Ia Phang, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) đã đi lạc khoảng 4 ngày.

Đồng thời, liên hệ với Công an xã Ia Phang để xác nhận thông tin công dân, phối hợp với gia đình đưa ông Thênh trở về nhà an toàn.