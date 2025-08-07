Người đàn ông ở Hải Phòng bị chém đứt rời cẳng tay trái tại nhà riêng

Ngày 7/8, theo thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cho biết, trải qua 10 giờ, cẳng tay trái bị đứt rời của một bệnh nhân đã được các bác sĩ nối lại thành công. Hiện bệnh nhân tỉnh, tự thở, mạch huyết áp ổn định.

Người đàn ông ở Hải Phòng bị chém đứt lìa tay tại nhà riêng. Ảnh cắt từ clip.

Trước đó, bệnh nhân nam 35 tuổi, nhập viện lúc 18h25 phút ngày 6/8 trong tình trạng sốc chấn thương, sốc mất máu, nhiều vết thương.

Theo lời người đưa bệnh nhân đi cấp cứu kể, bệnh nhân bị người khác dùng vật sắc chém nhiều vào vùng cơ thể. Sau bị chém đã dùng dây cao su và vải băng bó vết thương rồi được đưa đến bệnh viện.

Ngay sau khi nhập viện, bệnh nhân đã được hồi sức chống sốc, giảm đau làm các xét nghiệm và chỉ định mổ cấp cứu khẩn cấp với sự tham gia của các chuyên khoa gồm: Chuyên khoa lồng ngực mạch máu, chuyên khoa chấn thương, chuyên khoa tạo hình vi phẫu.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện một video ghi lại cảnh một người đàn ông bị đối tượng lạ mặt xông vào nhà chém cẳng tay trái bị đứt rời. Được biết, sự việc xảy ra tại xã Nghi Dương, TP.Hải Phòng.



Theo clip ghi lại, tại một nhà dân người đàn ông đang ngồi trong nhà hút thuốc ở bàn khách, bất ngờ bị một người cầm hung khí xông vào tấn công, chém đứt rời cẳng tay trái.

Hiện, Công an TP.Hải Phòng đang điều tra, xử lý theo quy định.