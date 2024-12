Camera hành trình của xe an H. ghi lại cảnh 2 đối tượng đi xe SH dùng tay, nón bảo hiểm đánh vào vùng mắt của anh H., rồi rời đi. Clip: M.X.H

Sau khi bị hai đối tượng đánh, anh H. phải đi bệnh viện khâu 3 mũi. Ảnh: H.H

Hai đối tượng đánh anh H., người đội nón lưỡi trai, theo anh H. chính là người đánh nhiều nhất. Ảnh: H.H

Ngày 17/12, mạng xã hội lan truyền đoạn clip người đàn ông đi ô tô bị 2 đối tượng bất ngờ lôi xuống xe dùng tay và nón bảo hiểm đập vào vùng mặt. Xác minh của phóng viên, sự việc xảy ra tại đường số 25 giao với đường số 32 phường Tân Phong quận 7, TP.HCM vào lúc 0h ngày 11/1/2023.

Anh N.H.H được xác định đi ô tô biển số 51K-418XX, đang dừng đèn đỏ. Lúc này có 2 thanh niên xuất hiện gõ cửa kính trước xe của anh H.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, anh H. cho biết, anh hạ cửa kính xuống hỏi 2 đối tượng lạ mặt kia có việc gì thì bất ngờ bị 1 đối tượng đội nón lưỡi trai, mặc áo sơ mi trắng đấm vào mặt. Anh H. cho hay lúc đó quá choáng váng thì cũng đối tượng này bỏ tay vào cửa, kéo cửa ra lôi anh H. ra ngoài kéo vào góc khuất không có camera an ninh. 2 đối tượng đấm túi bụi bằng tay và nón bảo hiểm vào vùng mắt.

"Hai đối tượng đấm tôi xong, tôi bị chảy máu ở vùng mắt, chân mày, phải đến bệnh viện may 3 mũi… Tôi không hiểu lý do gì những đối tượng này vô cớ đánh tôi", anh H. nói và cho hay ngay sau khi xảy ra sự việc đã làm đơn trình báo Công an phường Tân Phong, quận 7, TP.HCM.

Tuy nhiên theo anh H., đã gần 2 năm trôi qua, dù nhiều lần lên Công an phường Tân Phong để hỏi phương án xử lý vụ việc nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả. Công an phường Tân Phong, quận 7 cho biết sự việc này thuộc thẩm quyền của Công an quận 7. Anh H. cho hay đã đơn gửi tố cáo 2 đối tượng này đến Công an quận 7; UBND phường Tân Phong; UBND phường Phú Thuận; Công an phường Tân Phong.

Nguồn tin của phóng viên Dân Việt xác nhận Công an quận 7 đã nhận được đơn tố cáo của anh H., đang trong quá trình xử lý.