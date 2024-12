người đàn ông suýt mất 500 triệu đồng vì chiêu lừa chuyển khoản nhận quà Một người dân suýt mất hơn 500 triệu đồng vì chiêu lừa chuyển tiền nhận "quà" 750 nghìn USD

Ngày 15/12, nguồn tin của Báo Dân Việt cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Kon Tum (Phòng An ninh mạng) vừa phối hợp với Ngân hàng ACB chi nhánh Kon Tum (Ngân hàng ACB) kịp thời ngăn chặn một người dân chuyển tiền cho kẻ lừa đảo với số tiền 520 triệu đồng.